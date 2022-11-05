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Сигнал для России. В США увидели опасность для НАТО - РИА Новости, 05.11.2022
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Сигнал для России. В США увидели опасность для НАТО
Сигнал для России. В США увидели опасность для НАТО - РИА Новости, 05.11.2022
Сигнал для России. В США увидели опасность для НАТО
Западные страны предполагают, что Турция намеренно затягивает вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, чтобы угодить России, пишет журнал... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:13
2022-11-05T17:49
в мире
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
финляндия
швеция
турция
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Западные страны предполагают, что Турция намеренно затягивает вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, чтобы угодить России, пишет журнал Foreign Policy."Холодность Анкары в отношении расширения НАТО на север связана с экономическим влиянием Москвы", — говорится в публикации.По словам автора статьи Робби Грэмера, затягивание президентом Турции Тайипом Эрдоганом процесса истощает терпение Запада, в частности генсека альянса Йенса Столтенберга."Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России", — отмечает он.Кроме того, по мнению обозревателя, эти противоречия внутри блока — сообщение Москве и Пекину о слабости НАТО.На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Турцию с визитом, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами МИД и Минобороны.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае на фоне российской специальной военной операции на Украине. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но сняла возражения после того, как три страны подписали меморандум, учитывающий все причины озабоченности Анкары. Тем не менее турецкое правительство подчеркивало, что условием ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет выполнение ими всех требований относительно курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмены ограничений на продажу оружия Турции.
https://ria.ru/20221105/pribaltika-1829323957.html
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финляндия
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в мире, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, финляндия, швеция, турция, нато
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Финляндия, Швеция, Турция, НАТО
14:13 05.11.2022 (обновлено: 17:49 05.11.2022)
 
Сигнал для России. В США увидели опасность для НАТО

Foreign Policy: разногласия Турции с НАТО стали сообщением для России о слабости альянса

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Западные страны предполагают, что Турция намеренно затягивает вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, чтобы угодить России, пишет журнал Foreign Policy.
"Холодность Анкары в отношении расширения НАТО на север связана с экономическим влиянием Москвы", — говорится в публикации.
По словам автора статьи Робби Грэмера, затягивание президентом Турции Тайипом Эрдоганом процесса истощает терпение Запада, в частности генсека альянса Йенса Столтенберга.
"Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России", — отмечает он.
Кроме того, по мнению обозревателя, эти противоречия внутри блока — сообщение Москве и Пекину о слабости НАТО.
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На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Турцию с визитом, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами МИД и Минобороны.
Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае на фоне российской специальной военной операции на Украине. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но сняла возражения после того, как три страны подписали меморандум, учитывающий все причины озабоченности Анкары. Тем не менее турецкое правительство подчеркивало, что условием ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет выполнение ими всех требований относительно курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмены ограничений на продажу оружия Турции.
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