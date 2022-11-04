https://ria.ru/20221104/zaes-1829198190.html

На Запорожской АЭС произошла ротация миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС произошла ротация миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 04.11.2022

На Запорожской АЭС произошла ротация миссии МАГАТЭ

Ротация миссии МАГАТЭ произошла на Запорожской АЭС, в новую группу вошли девять человек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:26

2022-11-04T12:26

2022-11-04T12:28

в мире

владимир рогов

рафаэль гросси

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магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Ротация миссии МАГАТЭ произошла на Запорожской АЭС, в новую группу вошли девять человек, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль Гросси уже информировал, что смена команды экспертов МАГАТЭ произошла на Запорожской атомной электростанции: туда прибыла новая группа из четырех экспертов."На дежурство заступили четыре эксперта из Австралии, Ливана, Словакии и Франции. Их сопровождают пять сотрудников департамента безопасности и поддержки ООН из Ливана, Молдавии и Таджикистана. Их основная задача - содействие миссии в передвижении", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.Это уже третья миссия МАГАТЭ на атомной станции. В первую входило два человека, во вторую – четыре.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828997124.html

https://ria.ru/20221103/zaes-1829137204.html

ливан

энергодар

запорожская область

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в мире, владимир рогов, рафаэль гросси, ливан, энергодар, запорожская область, магатэ, запорожская аэс, оон