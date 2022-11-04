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Митрополит рассказал, почему староверы поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 04.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221104/starovery-1829201753.html
Митрополит рассказал, почему староверы поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды
Митрополит рассказал, почему староверы поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 04.11.2022
Митрополит рассказал, почему староверы поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды
Старообрядцы поддерживают закон о запрете ЛГБТ-пропаганды из-за однозначной и выраженной в Ветхом и Новом заветах позиции религии на этот счет, сказал в... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:54
2022-11-04T13:36
религия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
россия
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
госдума рф
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Старообрядцы поддерживают закон о запрете ЛГБТ-пропаганды из-за однозначной и выраженной в Ветхом и Новом заветах позиции религии на этот счет, сказал в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).Ранее Собор РПСЦ, прошедший в Москве с 18 по 20 октября, постановил поддержать законодательные инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений."Позиция православия по этому вопросу четко и однозначна, чему имеются свидетельства в Ветхом и Новом Завете", – сказал митрополит в интервью РИА Новости.Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду.Читайте полный текст интервью митрополита Корнилия &gt;&gt;
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русская православная старообрядческая церковь (рпсц), россия, митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), госдума рф
Религия, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Россия, митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ), Госдума РФ
12:54 04.11.2022 (обновлено: 13:36 04.11.2022)
 
Митрополит рассказал, почему староверы поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды

Митрополит Корнилий: староверы поддерживают запрет ЛГБТ-пропаганды из-за позиции Библии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Старообрядцы поддерживают закон о запрете ЛГБТ-пропаганды из-за однозначной и выраженной в Ветхом и Новом заветах позиции религии на этот счет, сказал в интервью РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
Ранее Собор РПСЦ, прошедший в Москве с 18 по 20 октября, постановил поддержать законодательные инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
"Позиция православия по этому вопросу четко и однозначна, чему имеются свидетельства в Ветхом и Новом Завете", – сказал митрополит в интервью РИА Новости.
Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду.
Читайте полный текст интервью митрополита Корнилия >>
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 04:13Религия
В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ
 
РелигияРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Россиямитрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ)Госдума РФ
 
 
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