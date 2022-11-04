https://ria.ru/20221104/korniliy-1829195625.html

Глава старообрядцев России: сейчас как никогда важна духовная консолидация

Глава старообрядцев России: сейчас как никогда важна духовная консолидация - РИА Новости, 04.11.2022

Глава старообрядцев России: сейчас как никогда важна духовная консолидация

Русская православная старообрядческая церковь на прошедшем в Москве Соборе приняла решение об образовании новой епархии на юге России, прекратила действие... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:00

2022-11-04T13:00

2022-11-04T13:21

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Русская православная старообрядческая церковь на прошедшем в Москве Соборе приняла решение об образовании новой епархии на юге России, прекратила действие мирной грамоты с одной из деноминаций староверов в России. О значении этих преобразований, переселении старообрядцев из Латинской Америки в Россию, о поддержке законопроекта о запрете ЛГБТ–пропаганды и итогах Собора рассказал в интервью РИА Новости в День народного единства глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея руси Корнилий (Титов). Беседовал Артем Буденный.– Владыка, прошедший недавно собор РПСЦ постановил прекратить действие мирной грамоты с Древлеправославной архиепископией. Почему было принято это решение, как повлияет на жизнь верующих староверов в этих регионах? Как развивались отношения с этой деноминацией? Было принято решение об образовании новой епархии на юге России. Сколько верующих там, сколько приходов?– Древлеправославная архиепископия – это старообрядцы, вернувшиеся в Россию несколькими группами. Они смогли самоорганизоваться и духовно, и юридически, и на протяжении длительного времени не только сохраниться, но и расшириться.Изучив документы, и убедившись в преемственности и благодатности иерархии Русской православной старообрядческой церкви, клирики Древлеправославной архиепископии обратились в Московскую митрополию РПСЦ. Была создана комиссия. Всё исследовали, и в итоге в 2017 году соборно была принята Мирная грамота, описывающая наши взаимоотношения в течение некоторого переходного периода.Наши приходы стали взаимодействовать, и, что характерно, инициатива сближения исходила из народной среды. Проводились различные мероприятия, в том числе, обширное празднование 400-летие со дня рождения священномученика и исповедника протопопа Аввакума.Наивно думать, что в одно мгновение можно исправить разногласия, длившиеся не одну сотню лет, ведь традиции и уставы формируются веками. Разрушить и раздробить легко, для восстановления же нужно время и терпение. Время пришло, общины пришли к согласию о полном духовно-каноническом воссоединении, а Мирная грамота сделала свое дело, стала ненужной, ее действие прекратилось.– Древлеправославная архиепископия самораспустиласть или вошла в состав РПСЦ?– Древлеправославная архиепископия не "самораспустилась", а большая часть ее приходов перешли под омофор Московского митрополита Русской православной старообрядческой церкви.– Анонсировалось, что Собор примет решение о создании Таврической епархии РПСЦ. Зачем нужно было ее создавать, и почему это решение не было принято?– Приходы, входящие в Древлеправославную Архиепископию, вошли в состав созданной Сочинской и Кубанской епархии, которую ранее предполагалось именовать Таврической.После того, как поступило обращение от приходов об образовании епархии, было запланировано назвать её “Таврической” по причине региональной разбросанности, однако Собор решил определить название по признаку наибольшего числа приходов в одном регионе, и постановил назвать её “Сочинской и Кубанской”, с центром в городе Сочи. В новую епархию вошли приходы из Краснодарского края и Дагестана.– Как велики новые общины? Сколько в них духовенства, мирян?– Вновь созданная епархия объединила восемь приходов этого региона. Эти приходы окормляютчетыре священника. Точных данных о количестве прихожан на сегодняшний день у нас нет.– Есть ли старообрядческие приходы, расположенные на новых территориях РФ – Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР?– На присоединившихся к Российской Федерации территориях существует два прихода. Старообрядцам, проживающим там, и тем, кто вынужденно оказался в России, Церковь помогает и духовно, и материально. Организован сбор средств и необходимых вещей.– Вы рассказали, что около 100 семей староверов из Латинской Америки хотят переселиться в Россию. Почему они хотят переселиться, из каких они стран?– Переселяются из США, Аргентины, Парагвая, Бразилии. Имеется целая государственная программа по переселению. Староверы сейчас переселяются на Родину. Они проходят путь освоения, привыкание к новой для них реальности. Это не быстрый процесс и задача Церкви – помогать, как и чем возможно.Консолидация Русского общества, особенно духовная, важна сейчас как никогда. Старообрядцы это понимают особенно чутко. Ведь мы прошли времена страшных гонений, а староверы, которые были вынужденные переселиться за пределы страны, сохранили свою веру, исконную духовную культуру, историческое мышление. Поэтому естественно их желание вернуться в свое Отечество, Родину, что сейчас и происходит при поддержке Российских властей.– Собор постановил поддержать законодательные инициативы о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Почему?– Позиция православия по этому вопросу четко и однозначна, чему имеются свидетельства в Ветхом и Новом Завете.– Есть ли мобилизованные, добровольцы среди старообрядцев? Много ли их? Как в общине относятся к исполнению воинского долга, как помогают им, какие молитвы используют?– Настоящие грозные испытания попускает Господь по грехам нашим и во укрепление веры. Конечно, есть из числа старообрядцев, которые участвовали в военных действиях. Мы создали рабочую группу по взаимодействию с Вооруженными силами РФ для помощи призванным на службу и ведения списка христиан РПСЦ, участвующих военных действиях. Призываем общины проводить еженедельные молебны и заупокойные литии, призываем к добровольному дополнительному посту и сбору средств в помощь армии и беженцам.У каждого из воинов-старообрядцев есть духовный отец, который наставляет их и учит молиться. Есть и общеизвестные молитвы: чтение Псалтири, "Живый в помощи", "Да воскреснет Бог", каноны Богородице, Ангелу-хранителю и всем святым. Вопросы материальной помощи решаются индивидуально.

https://ria.ru/20220622/importozameschenie-1797363451.html

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https://ria.ru/20220622/osnovy-1797362104.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - религия и мировоззрение, интервью, интервью - авторы, митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), россия, латинская америка