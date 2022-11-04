https://ria.ru/20221104/staroobryadtsy-1829200159.html
РПСЦ будет взаимодействовать с ВС для помощи военнослужащим-староверам
РПСЦ будет взаимодействовать с ВС для помощи военнослужащим-староверам - РИА Новости, 04.11.2022
РПСЦ будет взаимодействовать с ВС для помощи военнослужащим-староверам
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) создала рабочую группу по взаимодействию с ВС для помощи участвующим в боевых действиях старообрядцам, у... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:44
2022-11-04T12:44
2022-11-04T13:34
религия
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) создала рабочую группу по взаимодействию с ВС для помощи участвующим в боевых действиях старообрядцам, у каждого из них есть духовник, им оказывается материальная помощь при необходимости, сказал в интервью РИА Новости глава РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов)."Мы создали рабочую группу по взаимодействию с Вооруженными силами РФ для помощи призванным на службу и ведения списка христиан РПСЦ, участвующих военных действиях", – сказал митрополит в интервью РИА Новости.РПСЦ, добавил он, призывает общины проводить еженедельные молебны и заупокойные литии, поститься и собирать средства в помощь армии и беженцам. "Настоящие грозные испытания попускает Господь по грехам нашим и во укрепление веры. Конечно, есть из числа старообрядцев, которые участвовали в военных действиях. <...> У каждого из воинов-старообрядцев есть духовный отец, который наставляет их и учит молиться. Есть и общеизвестные молитвы: чтение Псалтири, "Живый в помощи", "Да воскреснет Бог", каноны Богородице, Ангелу-хранителю и всем святым. Вопросы материальной помощи решаются индивидуально", – рассказал митрополит.Читайте полный текст интервью митрополита Корнилия >>
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русская православная старообрядческая церковь (рпсц), вооруженные силы рф, безопасность
Религия, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
12:44 04.11.2022 (обновлено: 13:34 04.11.2022)
РПСЦ будет взаимодействовать с ВС для помощи военнослужащим-староверам
РПСЦ создала группу по взаимодействию с ВС для помощи военнослужащим-старообрядцам
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) создала рабочую группу по взаимодействию с ВС для помощи участвующим в боевых действиях старообрядцам, у каждого из них есть духовник, им оказывается материальная помощь при необходимости, сказал в интервью РИА Новости глава РПСЦ митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
"Мы создали рабочую группу по взаимодействию с Вооруженными силами РФ для помощи призванным на службу и ведения списка христиан РПСЦ, участвующих военных действиях", – сказал митрополит в интервью РИА Новости.
РПСЦ, добавил он, призывает общины проводить еженедельные молебны и заупокойные литии, поститься и собирать средства в помощь армии и беженцам. "Настоящие грозные испытания попускает Господь по грехам нашим и во укрепление веры. Конечно, есть из числа старообрядцев, которые участвовали в военных действиях. <...> У каждого из воинов-старообрядцев есть духовный отец, который наставляет их и учит молиться. Есть и общеизвестные молитвы: чтение Псалтири, "Живый в помощи", "Да воскреснет Бог", каноны Богородице, Ангелу-хранителю и всем святым. Вопросы материальной помощи решаются индивидуально", – рассказал митрополит.