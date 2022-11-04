https://ria.ru/20221104/sholts-1829270814.html

"Позор Германии". В Сети раскритиковали Шольца за слова о Путине

"Позор Германии". В Сети раскритиковали Шольца за слова о Путине - РИА Новости, 04.11.2022

"Позор Германии". В Сети раскритиковали Шольца за слова о Путине

Пост канцлера Германии Олафа Шольца, в котором немецкий лидер обвиняет Путина в нарушении глобального мирового порядка, вызвал шквал возмущения среди... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:30

2022-11-04T19:30

2022-11-04T20:09

в мире

владимир путин

олаф шольц

си цзиньпин

китай

германия

россия

twitter

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пост канцлера Германии Олафа Шольца, в котором немецкий лидер обвиняет Путина в нарушении глобального мирового порядка, вызвал шквал возмущения среди пользователей Twitter.По результатам встречи с председателем КНР Китая Си Цзиньпином канцлер опубликовал сообщение, в котором призывал Китай "оказать влияние на Россию", чтобы "противостоять Путину" в украинском вопросе, с чем не согласились читатели."Вы позор Германии, оставайтесь там и никогда не возвращайтесь, здесь вы больше не нужны", — возмутился TomasSexto."Лживость немецкой политики в одной картинке", — заметила Augusta."Россия защищает свои законные права и интересы. Китай изо всех сил старается обеспечить мир во всем мире, но именно США вмешиваются во внутренние дела других стран", — написал chlorine."Бросает вызов тут безоговорочное бездействие немецких политиков", — отметил bleispucker."Что плохого в том, что Россия защищает свои законные интересы, ведь именно НАТО первым приняла решение о расширение на восток. Вы, Германия, если хотите иметь хорошую зиму, поторопитесь и прекратите санкции против России", — подчеркнул RobertN."Просто занимайтесь тем, в чем вы разбираетесь. Это явно не политика", — подметил Guattari.Отношения России и Запада обострились после начала специальной военной операции на Украине. В частности, усилилось санкционное давление на Москву, которое при этом привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как указывал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221104/ssha-1829246407.html

https://ria.ru/20221104/sholts-1829223761.html

https://ria.ru/20221104/kitay-1829162728.html

https://ria.ru/20221104/krym-1829258527.html

китай

германия

россия

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в мире, владимир путин, олаф шольц, си цзиньпин, китай, германия, россия, twitter, нато