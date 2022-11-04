https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html

Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек за счет добровольцев

Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек за счет добровольцев - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек за счет добровольцев

Количество россиян, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря самоотверженности добровольцев, заявил... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:23

2022-11-04T14:23

2022-11-04T15:24

владимир путин

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

россия

москва

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Количество россиян, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря самоотверженности добровольцев, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве."У нас 318 уже тысяч (мобилизованных. — Прим. ред.). Почему 318 тысяч — потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", — сказал он.По словам президента, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках, все остальные занимаются подготовкой."Это очень большое количество людей. Семьи — мамы, отцы, дети, жены — остались. Конечно, государство делает все, чтобы их поддержать", — сказал Путин.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы планировалось призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.Ранее в Минобороны сообщили о прекращении призыва граждан из резерва, поскольку необходимый для выполнения задач СВО состав уже удалось набрать.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о превышении числа мобилизованных за счет добровольцев Путин о превышении числа мобилизованных за счет добровольцев 2022-11-04T14:23 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, общество, здоровье - общество, россия, москва, украина, частичная мобилизация в россии