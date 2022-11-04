https://ria.ru/20221104/kitay-1829206232.html
Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.11.2022
Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и Германия должны считаться с важнейшими интересами друг друга, совместно противостоять блоковой конфронтации и протекционизму, заявил в пятницу... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:30
2022-11-04T13:30
2022-11-04T14:04
в мире
си цзиньпин
олаф шольц
китай
германия
пекин
мид кнр
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829206980_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_ee92e9150f102a2206f6d72ec6cada97.jpg
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия должны считаться с важнейшими интересами друг друга, совместно противостоять блоковой конфронтации и протекционизму, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине."Китаю и Германии следует уважать друг друга, считаться с важнейшими интересами друг друга, твердо придерживаться диалога и консультаций и совместно противостоять вмешательству таких факторов, как блоковая конфронтация", - заявил Си Цзиньпин.По его словам, "политика Китая в отношении Германии сохраняет высокую степень стабильности и последовательности, Пекин надеется, что Германия также будет проводить положительную политику в отношении Китая для достижения взаимной выгоды для обеих стран"."Надеемся, что Германия будет сотрудничать с Китаем в противостоянии протекционизму, чтобы результаты сотрудничества двух стран могли принести большую пользу нашим народам", - указал Си Цзиньпин.Шольц в свою очередь заявил, что "Германия надеется поддерживать взаимодействие и координацию с Китаем для обеспечения лучшей защиты мира и безопасности в регионе и во всем мире"."Германия также готова обсудить с Китаем вопросы, по которым стороны расходятся во мнении, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а также стремиться к стабилизации, укреплению и развитию отношений Пекина и Берлина", - заявил Шольц, слова которого приводит МИД Китая.По его словам, "миру нужно многополярное устройство, следует уделять внимание роли и влиянию развивающихся стран, Германия выступает против блокового противостояния, и политические деятели должны взять на себя ответственность за это"."Германия готова играть роль в содействии развитию отношений между ЕС и Китаем", - добавил он.
https://ria.ru/20220906/germaniya-1814881810.html
https://ria.ru/20221104/sholts-1829175651.html
https://ria.ru/20221103/knr-1828946141.html
китай
германия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829206980_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c6d8ff5f8b0c4b81ed4166b8cd69eec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, олаф шольц, китай, германия, пекин, мид кнр, евросоюз
В мире, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, Китай, Германия, Пекин, МИД КНР, Евросоюз
13:30 04.11.2022 (обновлено: 14:04 04.11.2022)
Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай и ФРГ должны считаться с важными интересами друг друга
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия должны считаться с важнейшими интересами друг друга, совместно противостоять блоковой конфронтации и протекционизму, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине.
"Китаю и Германии следует уважать друг друга, считаться с важнейшими интересами друг друга, твердо придерживаться диалога и консультаций и совместно противостоять вмешательству таких факторов, как блоковая конфронтация", - заявил Си Цзиньпин.
По его словам, "политика Китая в отношении Германии сохраняет высокую степень стабильности и последовательности, Пекин надеется, что Германия также будет проводить положительную политику в отношении Китая для достижения взаимной выгоды для обеих стран".
"Надеемся, что Германия будет сотрудничать с Китаем в противостоянии протекционизму, чтобы результаты сотрудничества двух стран могли принести большую пользу нашим народам", - указал Си Цзиньпин.
Шольц в свою очередь заявил, что "Германия надеется поддерживать взаимодействие и координацию с Китаем для обеспечения лучшей защиты мира и безопасности в регионе и во всем мире".
"Германия также готова обсудить с Китаем вопросы, по которым стороны расходятся во мнении, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а также стремиться к стабилизации, укреплению и развитию отношений Пекина и Берлина", - заявил Шольц, слова которого приводит МИД Китая
.
По его словам, "миру нужно многополярное устройство, следует уделять внимание роли и влиянию развивающихся стран, Германия выступает против блокового противостояния, и политические деятели должны взять на себя ответственность за это".
"Германия готова играть роль в содействии развитию отношений между ЕС
и Китаем", - добавил он.