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Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.11.2022
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Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.11.2022
Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин
Китай и Германия должны считаться с важнейшими интересами друг друга, совместно противостоять блоковой конфронтации и протекционизму, заявил в пятницу... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:30
2022-11-04T14:04
в мире
си цзиньпин
олаф шольц
китай
германия
пекин
мид кнр
евросоюз
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия должны считаться с важнейшими интересами друг друга, совместно противостоять блоковой конфронтации и протекционизму, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине."Китаю и Германии следует уважать друг друга, считаться с важнейшими интересами друг друга, твердо придерживаться диалога и консультаций и совместно противостоять вмешательству таких факторов, как блоковая конфронтация", - заявил Си Цзиньпин.По его словам, "политика Китая в отношении Германии сохраняет высокую степень стабильности и последовательности, Пекин надеется, что Германия также будет проводить положительную политику в отношении Китая для достижения взаимной выгоды для обеих стран"."Надеемся, что Германия будет сотрудничать с Китаем в противостоянии протекционизму, чтобы результаты сотрудничества двух стран могли принести большую пользу нашим народам", - указал Си Цзиньпин.Шольц в свою очередь заявил, что "Германия надеется поддерживать взаимодействие и координацию с Китаем для обеспечения лучшей защиты мира и безопасности в регионе и во всем мире"."Германия также готова обсудить с Китаем вопросы, по которым стороны расходятся во мнении, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а также стремиться к стабилизации, укреплению и развитию отношений Пекина и Берлина", - заявил Шольц, слова которого приводит МИД Китая.По его словам, "миру нужно многополярное устройство, следует уделять внимание роли и влиянию развивающихся стран, Германия выступает против блокового противостояния, и политические деятели должны взять на себя ответственность за это"."Германия готова играть роль в содействии развитию отношений между ЕС и Китаем", - добавил он.
https://ria.ru/20220906/germaniya-1814881810.html
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в мире, си цзиньпин, олаф шольц, китай, германия, пекин, мид кнр, евросоюз
В мире, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, Китай, Германия, Пекин, МИД КНР, Евросоюз
13:30 04.11.2022 (обновлено: 14:04 04.11.2022)
 
Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай и ФРГ должны считаться с важными интересами друг друга

© AP Photo / Kay NietfeldПредседатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Kay Nietfeld
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия должны считаться с важнейшими интересами друг друга, совместно противостоять блоковой конфронтации и протекционизму, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине.
"Китаю и Германии следует уважать друг друга, считаться с важнейшими интересами друг друга, твердо придерживаться диалога и консультаций и совместно противостоять вмешательству таких факторов, как блоковая конфронтация", - заявил Си Цзиньпин.
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По его словам, "политика Китая в отношении Германии сохраняет высокую степень стабильности и последовательности, Пекин надеется, что Германия также будет проводить положительную политику в отношении Китая для достижения взаимной выгоды для обеих стран".
"Надеемся, что Германия будет сотрудничать с Китаем в противостоянии протекционизму, чтобы результаты сотрудничества двух стран могли принести большую пользу нашим народам", - указал Си Цзиньпин.
Шольц в свою очередь заявил, что "Германия надеется поддерживать взаимодействие и координацию с Китаем для обеспечения лучшей защиты мира и безопасности в регионе и во всем мире".
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"Германия также готова обсудить с Китаем вопросы, по которым стороны расходятся во мнении, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а также стремиться к стабилизации, укреплению и развитию отношений Пекина и Берлина", - заявил Шольц, слова которого приводит МИД Китая.
По его словам, "миру нужно многополярное устройство, следует уделять внимание роли и влиянию развивающихся стран, Германия выступает против блокового противостояния, и политические деятели должны взять на себя ответственность за это".
"Германия готова играть роль в содействии развитию отношений между ЕС и Китаем", - добавил он.
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