https://ria.ru/20221104/kitay-1829206232.html

Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин

Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.11.2022

Китай и Германия должны уважать интересы друг друга, заявил Си Цзиньпин

Китай и Германия должны считаться с важнейшими интересами друг друга, совместно противостоять блоковой конфронтации и протекционизму, заявил в пятницу... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:30

2022-11-04T13:30

2022-11-04T14:04

в мире

си цзиньпин

олаф шольц

китай

германия

пекин

мид кнр

евросоюз

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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Китай и Германия должны считаться с важнейшими интересами друг друга, совместно противостоять блоковой конфронтации и протекционизму, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине."Китаю и Германии следует уважать друг друга, считаться с важнейшими интересами друг друга, твердо придерживаться диалога и консультаций и совместно противостоять вмешательству таких факторов, как блоковая конфронтация", - заявил Си Цзиньпин.По его словам, "политика Китая в отношении Германии сохраняет высокую степень стабильности и последовательности, Пекин надеется, что Германия также будет проводить положительную политику в отношении Китая для достижения взаимной выгоды для обеих стран"."Надеемся, что Германия будет сотрудничать с Китаем в противостоянии протекционизму, чтобы результаты сотрудничества двух стран могли принести большую пользу нашим народам", - указал Си Цзиньпин.Шольц в свою очередь заявил, что "Германия надеется поддерживать взаимодействие и координацию с Китаем для обеспечения лучшей защиты мира и безопасности в регионе и во всем мире"."Германия также готова обсудить с Китаем вопросы, по которым стороны расходятся во мнении, укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а также стремиться к стабилизации, укреплению и развитию отношений Пекина и Берлина", - заявил Шольц, слова которого приводит МИД Китая.По его словам, "миру нужно многополярное устройство, следует уделять внимание роли и влиянию развивающихся стран, Германия выступает против блокового противостояния, и политические деятели должны взять на себя ответственность за это"."Германия готова играть роль в содействии развитию отношений между ЕС и Китаем", - добавил он.

https://ria.ru/20220906/germaniya-1814881810.html

https://ria.ru/20221104/sholts-1829175651.html

https://ria.ru/20221103/knr-1828946141.html

китай

германия

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в мире, си цзиньпин, олаф шольц, китай, германия, пекин, мид кнр, евросоюз