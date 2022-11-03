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Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
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Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом
Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом - РИА Новости, 03.11.2022
Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом
Тела двух из четырех погибших в давке в Сеуле россиянок отправят во Владивосток паромом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:55
2022-11-03T14:55
туризм
россия
сеул
южная корея
давка в сеуле
новости - туризм
туризм
происшествия
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СЕУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Тела двух из четырех погибших в давке в Сеуле россиянок отправят во Владивосток паромом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея.Паром с останками двух девушек стартует в Россию в пятницу в 16.00. Еще одну погибшую родственники кремировали и заберут прах с собой авиарейсом. Тело четвертой, возможно, тоже будет отправлено самолетом."Родственники двух погибших уедут в РФ на том же пароме. У нас была договоренность с Генконсульством во Владивостоке, с их помощью было решено, что родным девушек предоставят на нем места", — рассказали РИА Новости в посольстве.По состоянию на 18.00 (12.00 мск) четверга самая крупная в истории Южной Кореи давка по случаю Хэллоуина в районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 187 пострадали, 35 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.
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россия, сеул, южная корея, давка в сеуле, новости - туризм, туризм, происшествия, владивосток
Туризм, Россия, Сеул, Южная Корея, Давка в Сеуле, Новости - Туризм, Туризм, Происшествия, Владивосток
14:55 03.11.2022
 
Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом

Посольство: тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят во Владивосток паромом

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Корея Юн Сок Ёль на месте давки в Сеуле
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на месте давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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СЕУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Тела двух из четырех погибших в давке в Сеуле россиянок отправят во Владивосток паромом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея.
Паром с останками двух девушек стартует в Россию в пятницу в 16.00. Еще одну погибшую родственники кремировали и заберут прах с собой авиарейсом. Тело четвертой, возможно, тоже будет отправлено самолетом.
"Родственники двух погибших уедут в РФ на том же пароме. У нас была договоренность с Генконсульством во Владивостоке, с их помощью было решено, что родным девушек предоставят на нем места", — рассказали РИА Новости в посольстве.
По состоянию на 18.00 (12.00 мск) четверга самая крупная в истории Южной Кореи давка по случаю Хэллоуина в районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 187 пострадали, 35 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.
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