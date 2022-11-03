https://ria.ru/20221103/seul-1828947557.html
Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом
Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом - РИА Новости, 03.11.2022
Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом
Тела двух из четырех погибших в давке в Сеуле россиянок отправят во Владивосток паромом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:55
2022-11-03T14:55
2022-11-03T14:55
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СЕУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Тела двух из четырех погибших в давке в Сеуле россиянок отправят во Владивосток паромом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея.Паром с останками двух девушек стартует в Россию в пятницу в 16.00. Еще одну погибшую родственники кремировали и заберут прах с собой авиарейсом. Тело четвертой, возможно, тоже будет отправлено самолетом."Родственники двух погибших уедут в РФ на том же пароме. У нас была договоренность с Генконсульством во Владивостоке, с их помощью было решено, что родным девушек предоставят на нем места", — рассказали РИА Новости в посольстве.По состоянию на 18.00 (12.00 мск) четверга самая крупная в истории Южной Кореи давка по случаю Хэллоуина в районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, еще 187 пострадали, 35 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.
https://ria.ru/20221031/seul-1828079091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят на родину паромом
Посольство: тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправят во Владивосток паромом