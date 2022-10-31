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Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле - РИА Новости, 31.10.2022
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Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле
Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле - РИА Новости, 31.10.2022
Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле
Полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:28
2022-10-31T17:36
в мире
южная корея
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь с субботы на воскресенье в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон и привела к гибели как минимум 154 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 132 пострадали.Начальник управления по обеспечению общественного порядка Национального агентства полиции Хон Ги Хён признал, что полиция не смогла предсказать трагическую давку."Предполагалось, что там (в Итхэвоне – ред) соберется большое количество людей. Но мы не ожидали, что из-за скопления большого количества людей произойдут масштабные жертвы… Мне сказали, что полицейские на месте происшествия не заметили внезапного всплеска числа людей", - сказал он, отметив, что толпа на Хэллоуин в этом году была такой же, как и в предыдущие годы, или немного больше, хотя и не подтверждено, прибывали ли люди намного быстрее, чем в прошлом.По данным полиции, в субботу в Итхэвон было направлено 137 полицейских, тогда как в период с 2017 по 2019 год еще до пандемии коронавируса эта цифра составляла 37-90 полицейских.Хон Ги Хён признал, что численность полицейских в Итхэвоне повысили, но не было принято никаких отдельных мер, связанных с контролем толпы в том узком переулке, где произошла катастрофа. По его словам, у полиции Южной Кореи нет четкого руководства на случаи, когда большое число народа собирается в одном районе без какого-то четкого организатора или наличия определенного мероприятия. В полиции отмечают, что стихийная сущность толпы в Итхэвоне стала препятствием к правильному контролю над передвижением людей.Сообщается, что теперь полиция разработает дополнительные меры, чтобы определить степень вмешательства государственного сектора в случаях образования большой толпы без определенного организатора.
https://ria.ru/20221031/rossiyanki-1827989182.html
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в мире, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
11:28 31.10.2022 (обновлено: 17:36 31.10.2022)
 
Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле

Полиция Южной Кореи признала, что не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанкПолицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки
Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь с субботы на воскресенье в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон и привела к гибели как минимум 154 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 132 пострадали.
Начальник управления по обеспечению общественного порядка Национального агентства полиции Хон Ги Хён признал, что полиция не смогла предсказать трагическую давку.
Следователи на месте трагедии в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 05:17
В представительстве МИД рассказали, откуда были погибшие в Сеуле россиянки
"Предполагалось, что там (в Итхэвоне – ред) соберется большое количество людей. Но мы не ожидали, что из-за скопления большого количества людей произойдут масштабные жертвы… Мне сказали, что полицейские на месте происшествия не заметили внезапного всплеска числа людей", - сказал он, отметив, что толпа на Хэллоуин в этом году была такой же, как и в предыдущие годы, или немного больше, хотя и не подтверждено, прибывали ли люди намного быстрее, чем в прошлом.
По данным полиции, в субботу в Итхэвон было направлено 137 полицейских, тогда как в период с 2017 по 2019 год еще до пандемии коронавируса эта цифра составляла 37-90 полицейских.
"Даже на колено упал — тебя снесли": последствия давки в Сеуле
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на месте давки в Сеуле
1 из 12

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© AP Photo / Lee Jin-man

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

Машины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея
2 из 12

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

© AP Photo / Lee Jin-man
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

Люди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле
3 из 12

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© AP Photo / Lee Jin-man

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

Люди помогают раненым рядом с местом трагедии в Сеуле, Южная Корея
4 из 12

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

© AP Photo / Lee Jin-man
© AP Photo / Lee Jin-man

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

Спасатели пытаются вынести пострадавших с места трагедии в Сеуле, Южная Корея.
5 из 12

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

© AP Photo / Lee Jin-man
© AP Photo / Lee Jin-man

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
6 из 12

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

© AP Photo / Lee Jin-man
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

Министр здравоохранения соцобеспечения Чо Кю Хон во время разговора с журналистами на месте трагедии в Сеуле
7 из 12

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

Полицейские на месте, где произошла давка в Сеуле
8 из 12

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

Работники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле
9 из 12

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
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© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

В Южной Корее объявлен общенациональный траур в связи с давкой в Сеуле
10 из 12

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

В Южной Корее объявлен общенациональный траур в связи с давкой в Сеуле
11 из 12

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанк

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

Люди на месте трагедии в Сеуле
12 из 12

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
1 из 12

Давка в сеульском районе Итхэвон стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
2 из 12

Вечером 29 октября в Сеуле впервые после снятия ковидных ограничений праздновали Хеллоуин.

© AP Photo / Lee Jin-man
3 из 12

На ближайшую к барам и клубам станцию метро прибыли не менее 130 тысяч человек.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
4 из 12

Толпа двинулась в сторону главной улицы, не учитывая, что ширина ближайшего переулка — всего четыре метра.

© AP Photo / Lee Jin-man
5 из 12

В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.

© AP Photo / Lee Jin-man
6 из 12

Когда упали первые несколько человек, это спровоцировало эффект домино. Люди стали заваливаться друг на друга.

© AP Photo / Lee Jin-man
7 из 12

Медики смогли пробиться к пострадавшим слишком поздно: многие уже не подавали признаков жизни.

На фото — министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон беседует с журналистами.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
8 из 12

В результате давки погибли 154 человека, еще более 100 получили серьезные травмы.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
9 из 12

По последним данным, среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
10 из 12

В Южной Корее объявили общенациональный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
11 из 12

Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
12 из 12

На площадях Seoul Plaza и Итхэвон построили два специальных мемориала, чтобы людям было где почтить память погибших.

© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
Хон Ги Хён признал, что численность полицейских в Итхэвоне повысили, но не было принято никаких отдельных мер, связанных с контролем толпы в том узком переулке, где произошла катастрофа. По его словам, у полиции Южной Кореи нет четкого руководства на случаи, когда большое число народа собирается в одном районе без какого-то четкого организатора или наличия определенного мероприятия. В полиции отмечают, что стихийная сущность толпы в Итхэвоне стала препятствием к правильному контролю над передвижением людей.
Сообщается, что теперь полиция разработает дополнительные меры, чтобы определить степень вмешательства государственного сектора в случаях образования большой толпы без определенного организатора.
Полицейские на месте давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
30 октября, 16:44
Житель Сеула рассказал, как попал в давку
 
В миреЮжная КореяСеулДавка в Сеуле
 
 
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