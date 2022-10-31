Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле

СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь с субботы на воскресенье в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон и привела к гибели как минимум 154 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 132 пострадали.Начальник управления по обеспечению общественного порядка Национального агентства полиции Хон Ги Хён признал, что полиция не смогла предсказать трагическую давку."Предполагалось, что там (в Итхэвоне – ред) соберется большое количество людей. Но мы не ожидали, что из-за скопления большого количества людей произойдут масштабные жертвы… Мне сказали, что полицейские на месте происшествия не заметили внезапного всплеска числа людей", - сказал он, отметив, что толпа на Хэллоуин в этом году была такой же, как и в предыдущие годы, или немного больше, хотя и не подтверждено, прибывали ли люди намного быстрее, чем в прошлом.По данным полиции, в субботу в Итхэвон было направлено 137 полицейских, тогда как в период с 2017 по 2019 год еще до пандемии коронавируса эта цифра составляла 37-90 полицейских.Хон Ги Хён признал, что численность полицейских в Итхэвоне повысили, но не было принято никаких отдельных мер, связанных с контролем толпы в том узком переулке, где произошла катастрофа. По его словам, у полиции Южной Кореи нет четкого руководства на случаи, когда большое число народа собирается в одном районе без какого-то четкого организатора или наличия определенного мероприятия. В полиции отмечают, что стихийная сущность толпы в Итхэвоне стала препятствием к правильному контролю над передвижением людей.Сообщается, что теперь полиция разработает дополнительные меры, чтобы определить степень вмешательства государственного сектора в случаях образования большой толпы без определенного организатора.
Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь с субботы на воскресенье в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон и привела к гибели как минимум 154 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 132 пострадали.
Начальник управления по обеспечению общественного порядка Национального агентства полиции Хон Ги Хён признал, что полиция не смогла предсказать трагическую давку.
"Предполагалось, что там (в Итхэвоне – ред) соберется большое количество людей. Но мы не ожидали, что из-за скопления большого количества людей произойдут масштабные жертвы… Мне сказали, что полицейские на месте происшествия не заметили внезапного всплеска числа людей", - сказал он, отметив, что толпа на Хэллоуин в этом году была такой же, как и в предыдущие годы, или немного больше, хотя и не подтверждено, прибывали ли люди намного быстрее, чем в прошлом.
По данным полиции, в субботу в Итхэвон было направлено 137 полицейских, тогда как в период с 2017 по 2019 год еще до пандемии коронавируса эта цифра составляла 37-90 полицейских.
В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.
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В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.
В переулке, где произошла трагедия, было не протолкнуться. "При этом один поток движется вверх, а другой вниз, нет даже щели между ними. Кто-то, может, споткнулся. А дальше как лавина: даже на колено упал — тебя снесли", — рассказал очевидец.
Хон Ги Хён признал, что численность полицейских в Итхэвоне повысили, но не было принято никаких отдельных мер, связанных с контролем толпы в том узком переулке, где произошла катастрофа. По его словам, у полиции Южной Кореи нет четкого руководства на случаи, когда большое число народа собирается в одном районе без какого-то четкого организатора или наличия определенного мероприятия. В полиции отмечают, что стихийная сущность толпы в Итхэвоне стала препятствием к правильному контролю над передвижением людей.
Сообщается, что теперь полиция разработает дополнительные меры, чтобы определить степень вмешательства государственного сектора в случаях образования большой толпы без определенного организатора.
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