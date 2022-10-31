https://ria.ru/20221031/davka-1828045349.html

Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле

Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле - РИА Новости, 31.10.2022

Полиция Южной Кореи не предусмотрела возможность образования давки в Сеуле

Полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:28

2022-10-31T11:28

2022-10-31T17:36

в мире

южная корея

сеул

давка в сеуле

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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой, передает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.Самая крупная в истории Южной Кореи давка произошла в ночь с субботы на воскресенье в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон и привела к гибели как минимум 154 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 132 пострадали.Начальник управления по обеспечению общественного порядка Национального агентства полиции Хон Ги Хён признал, что полиция не смогла предсказать трагическую давку."Предполагалось, что там (в Итхэвоне – ред) соберется большое количество людей. Но мы не ожидали, что из-за скопления большого количества людей произойдут масштабные жертвы… Мне сказали, что полицейские на месте происшествия не заметили внезапного всплеска числа людей", - сказал он, отметив, что толпа на Хэллоуин в этом году была такой же, как и в предыдущие годы, или немного больше, хотя и не подтверждено, прибывали ли люди намного быстрее, чем в прошлом.По данным полиции, в субботу в Итхэвон было направлено 137 полицейских, тогда как в период с 2017 по 2019 год еще до пандемии коронавируса эта цифра составляла 37-90 полицейских.Хон Ги Хён признал, что численность полицейских в Итхэвоне повысили, но не было принято никаких отдельных мер, связанных с контролем толпы в том узком переулке, где произошла катастрофа. По его словам, у полиции Южной Кореи нет четкого руководства на случаи, когда большое число народа собирается в одном районе без какого-то четкого организатора или наличия определенного мероприятия. В полиции отмечают, что стихийная сущность толпы в Итхэвоне стала препятствием к правильному контролю над передвижением людей.Сообщается, что теперь полиция разработает дополнительные меры, чтобы определить степень вмешательства государственного сектора в случаях образования большой толпы без определенного организатора.

https://ria.ru/20221031/rossiyanki-1827989182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная корея, сеул, давка в сеуле