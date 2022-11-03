https://ria.ru/20221103/rebenok-1828977182.html

СК выяснит, почему соцслужба полгода не оказывает помощь ребенку-инвалиду

СК выяснит, почему соцслужба полгода не оказывает помощь ребенку-инвалиду - РИА Новости, 03.11.2022

СК выяснит, почему соцслужба полгода не оказывает помощь ребенку-инвалиду

Омские следователи начали проверку о возможном нарушении соцработниками прав ребенка-инвалида, сообщается на сайте СУСК РФ по области. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:16

2022-11-03T14:16

2022-11-03T14:18

здоровье - общество

александр бастрыкин

россия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Омские следователи начали проверку о возможном нарушении соцработниками прав ребенка-инвалида, сообщается на сайте СУСК РФ по области.В интернете появилось видео с омичкой Толкын Искаковой, рассказавшей, что у ее сына болезнь Дюшенна. Мальчику тяжело передвигаться без специальных приспособлений — прогулочной коляски, корректирующего корсета и тутора. Женщина заявила, что не может получить оборудование для реабилитации."По предварительным данным, работники одного из филиалов омского отделения Фонда социального страхования в течение полугода не предоставляют нуждающемуся ребенку-инвалиду необходимые средства реабилитации", - говорится в релизе СУСК.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил омским следователям разобраться в ситуации."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, дана правовая оценка действиям работников фонда. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.Миодистрофия Дюшенна - тяжелое наследственное заболевание мышечной системы, от которого пока нет доступных и достаточно эффективных лекарств. Причина этой болезни - мутация гена белка дистрофина, который отвечает за прочность, стабильность и функциональную активность мышечных волокон. Лечение очень дорогое: так, в феврале прокуратура Кировской области сообщала, что 11-летний ребенок с миодистрофией Дюшенна получил первую дозу жизненно важного препарата, годовой курс приема которого обходится в 120 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221101/rebenok-1828363399.html

https://ria.ru/20221031/deputat-1827992158.html

россия

кировская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, александр бастрыкин, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), дети