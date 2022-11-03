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СК выяснит, почему соцслужба полгода не оказывает помощь ребенку-инвалиду - РИА Новости, 03.11.2022
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СК выяснит, почему соцслужба полгода не оказывает помощь ребенку-инвалиду
СК выяснит, почему соцслужба полгода не оказывает помощь ребенку-инвалиду - РИА Новости, 03.11.2022
СК выяснит, почему соцслужба полгода не оказывает помощь ребенку-инвалиду
Омские следователи начали проверку о возможном нарушении соцработниками прав ребенка-инвалида, сообщается на сайте СУСК РФ по области. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:16
2022-11-03T14:18
здоровье - общество
александр бастрыкин
россия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Омские следователи начали проверку о возможном нарушении соцработниками прав ребенка-инвалида, сообщается на сайте СУСК РФ по области.В интернете появилось видео с омичкой Толкын Искаковой, рассказавшей, что у ее сына болезнь Дюшенна. Мальчику тяжело передвигаться без специальных приспособлений — прогулочной коляски, корректирующего корсета и тутора. Женщина заявила, что не может получить оборудование для реабилитации."По предварительным данным, работники одного из филиалов омского отделения Фонда социального страхования в течение полугода не предоставляют нуждающемуся ребенку-инвалиду необходимые средства реабилитации", - говорится в релизе СУСК.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил омским следователям разобраться в ситуации."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, дана правовая оценка действиям работников фонда. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.Миодистрофия Дюшенна - тяжелое наследственное заболевание мышечной системы, от которого пока нет доступных и достаточно эффективных лекарств. Причина этой болезни - мутация гена белка дистрофина, который отвечает за прочность, стабильность и функциональную активность мышечных волокон. Лечение очень дорогое: так, в феврале прокуратура Кировской области сообщала, что 11-летний ребенок с миодистрофией Дюшенна получил первую дозу жизненно важного препарата, годовой курс приема которого обходится в 120 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221101/rebenok-1828363399.html
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россия
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здоровье - общество, александр бастрыкин, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), дети
Здоровье - Общество, Александр Бастрыкин, Россия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
14:16 03.11.2022 (обновлено: 14:18 03.11.2022)
 
СК выяснит, почему соцслужба полгода не оказывает помощь ребенку-инвалиду

СК в Омске начал проверку о возможном нарушении соцработниками прав ребенка-инвалида

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Омские следователи начали проверку о возможном нарушении соцработниками прав ребенка-инвалида, сообщается на сайте СУСК РФ по области.
В интернете появилось видео с омичкой Толкын Искаковой, рассказавшей, что у ее сына болезнь Дюшенна. Мальчику тяжело передвигаться без специальных приспособлений — прогулочной коляски, корректирующего корсета и тутора. Женщина заявила, что не может получить оборудование для реабилитации.
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"По предварительным данным, работники одного из филиалов омского отделения Фонда социального страхования в течение полугода не предоставляют нуждающемуся ребенку-инвалиду необходимые средства реабилитации", - говорится в релизе СУСК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил омским следователям разобраться в ситуации.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, дана правовая оценка действиям работников фонда. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
Миодистрофия Дюшенна - тяжелое наследственное заболевание мышечной системы, от которого пока нет доступных и достаточно эффективных лекарств. Причина этой болезни - мутация гена белка дистрофина, который отвечает за прочность, стабильность и функциональную активность мышечных волокон. Лечение очень дорогое: так, в феврале прокуратура Кировской области сообщала, что 11-летний ребенок с миодистрофией Дюшенна получил первую дозу жизненно важного препарата, годовой курс приема которого обходится в 120 миллионов рублей.
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