https://ria.ru/20221103/peregovory-1829082337.html

Источник в СФ анонсировал скорые переговоры России, Армении и Азербайджана

Источник в СФ анонсировал скорые переговоры России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 03.11.2022

Источник в СФ анонсировал скорые переговоры России, Армении и Азербайджана

В Совете Федерации на будущей неделе обсудят создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:18

2022-11-03T18:18

2022-11-03T18:35

армения

азербайджан

россия

в мире

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации на будущей неделе обсудят создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном, сами переговоры могут пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре, сообщил РИА Новости в пятницу источник в верхней палате парламента.Ранее главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, в котором отмечается важность формирования позитивной атмосферы между Ереваном и Баку для продолжения диалога при российском содействии. Также важны и трехсторонние межпарламентские контакты стран."На будущей неделе в Совете Федерации будет обсуждаться создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с законодателями Армении и Азербайджана", - сказал собеседник агентства.Он полагает, что трехсторонняя встреча "может пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре". А место ее проведения пока не определено.

https://ria.ru/20221102/sovfed-1828576805.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

армения, азербайджан, россия, в мире, совет федерации рф