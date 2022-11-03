https://ria.ru/20221103/peregovory-1829082337.html
Источник в СФ анонсировал скорые переговоры России, Армении и Азербайджана
Источник в СФ анонсировал скорые переговоры России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 03.11.2022
Источник в СФ анонсировал скорые переговоры России, Армении и Азербайджана
В Совете Федерации на будущей неделе обсудят создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:18
2022-11-03T18:18
2022-11-03T18:35
армения
азербайджан
россия
в мире
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации на будущей неделе обсудят создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном, сами переговоры могут пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре, сообщил РИА Новости в пятницу источник в верхней палате парламента.Ранее главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, в котором отмечается важность формирования позитивной атмосферы между Ереваном и Баку для продолжения диалога при российском содействии. Также важны и трехсторонние межпарламентские контакты стран."На будущей неделе в Совете Федерации будет обсуждаться создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с законодателями Армении и Азербайджана", - сказал собеседник агентства.Он полагает, что трехсторонняя встреча "может пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре". А место ее проведения пока не определено.
https://ria.ru/20221102/sovfed-1828576805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, азербайджан, россия, в мире, совет федерации рф
Армения, Азербайджан, Россия, В мире, Совет Федерации РФ
18:18 03.11.2022 (обновлено: 18:35 03.11.2022)
Источник в СФ анонсировал скорые переговоры России, Армении и Азербайджана
Источник в СФ: переговоры России, Армении и Азербайджана могут пройти в скором времени
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Совете Федерации на будущей неделе обсудят создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном, сами переговоры могут пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре, сообщил РИА Новости в пятницу источник в верхней палате парламента.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, в котором отмечается важность формирования позитивной атмосферы между Ереваном
и Баку
для продолжения диалога при российском содействии. Также важны и трехсторонние межпарламентские контакты стран.
"На будущей неделе в Совете Федерации будет обсуждаться создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с законодателями Армении и Азербайджана", - сказал собеседник агентства.
Он полагает, что трехсторонняя встреча "может пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре". А место ее проведения пока не определено.