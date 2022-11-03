https://ria.ru/20221103/obmen-1829113449.html

Белый дом предлагает России альтернативные варианты по обмену заключенными

Белый дом предлагает России альтернативные варианты по обмену заключенными - РИА Новости, 03.11.2022

Белый дом предлагает России альтернативные варианты по обмену заключенными

США предлагают России альтернативные варианты для "продвижения вперед" в вопросе обмена заключенными, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:22

2022-11-03T20:22

2022-11-03T20:36

россия

сша

в мире

карин жан-пьер

вашингтон (штат)

джо байден

бриттни грайнер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США предлагают России альтернативные варианты для "продвижения вперед" в вопросе обмена заключенными, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Я могу сообщить вам, что в последние недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с Россией, правительство США предлагало альтернативные варианты продвижения вперед (диалога по заключенным) с российской стороной по всем доступным каналам", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.Она также подтвердила, что дипломаты США посетили осужденную в России баскетболистку Бриттни Грайнер. По словам Жан-Пьер, ее освобождение, а также вызволение других осужденных американских граждан остается одним из главных приоритетов администрации президента США Джо Байдена.Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".

https://ria.ru/20220918/obmen-1817728688.html

https://ria.ru/20220811/obmen-1808830816.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, карин жан-пьер, вашингтон (штат), джо байден, бриттни грайнер