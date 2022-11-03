20:22 03.11.2022 (обновлено: 20:36 03.11.2022)
Белый дом предлагает России альтернативные варианты по обмену заключенными
Секретарь Жан-Пьер: Белый дом предлагает России альтернативы в вопросе обмена заключенными
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. США предлагают России альтернативные варианты для "продвижения вперед" в вопросе обмена заключенными, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я могу сообщить вам, что в последние недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с Россией, правительство США предлагало альтернативные варианты продвижения вперед (диалога по заключенным) с российской стороной по всем доступным каналам", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
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Она также подтвердила, что дипломаты США посетили осужденную в России баскетболистку Бриттни Грайнер. По словам Жан-Пьер, ее освобождение, а также вызволение других осужденных американских граждан остается одним из главных приоритетов администрации президента США Джо Байдена.
Администрация США заявляет, что передала российским властям "серьезное" предложение, но согласия на него не получила. Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер и Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Что предлагается России взамен, американские власти не конкретизируют. По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Кремль, по данным СМИ, якобы затребовал еще одного соотечественника с тем, чтобы провести обмен по паритетной формуле "два на два".
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