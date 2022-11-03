https://ria.ru/20221103/mir-1828911116.html

В Узбекистане не готовы возобновлять обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане не готовы возобновлять обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 03.11.2022

В Узбекистане не готовы возобновлять обслуживание карт "Мир"

Коммерческие банки Узбекистана в настоящий момент видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит, заявил в четверг... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:43

2022-11-03T11:43

2022-11-03T12:09

экономика

технологии

узбекистан

самарканд

турция

министерство финансов сша

платежная система "мир"

туризм

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САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя – РИА Новости. Коммерческие банки Узбекистана в настоящий момент видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит, заявил в четверг журналистам председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов.В Самарканде в четверг отрылся II международный экономический форум."Пока речь о возобновлении не стоит", - сказал Нурмуратов в кулуарах форума, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления работы системы "Мир" в Узбекистане.Глава ЦБ отметил, что в той системе работают коммерческие банки Узбекистана, и "сейчас для них существуют большие риски".Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.

https://ria.ru/20221028/mir-1827425489.html

https://ria.ru/20221101/turtsiya-1828478630.html

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экономика, технологии, узбекистан, самарканд, турция, министерство финансов сша, платежная система "мир", новости - туризм