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В Узбекистане не готовы возобновлять обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 03.11.2022
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В Узбекистане не готовы возобновлять обслуживание карт "Мир"
В Узбекистане не готовы возобновлять обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 03.11.2022
В Узбекистане не готовы возобновлять обслуживание карт "Мир"
Коммерческие банки Узбекистана в настоящий момент видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит, заявил в четверг... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:43
2022-11-03T12:09
экономика
технологии
узбекистан
самарканд
турция
министерство финансов сша
платежная система "мир"
туризм
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САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя – РИА Новости. Коммерческие банки Узбекистана в настоящий момент видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит, заявил в четверг журналистам председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов.В Самарканде в четверг отрылся II международный экономический форум."Пока речь о возобновлении не стоит", - сказал Нурмуратов в кулуарах форума, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления работы системы "Мир" в Узбекистане.Глава ЦБ отметил, что в той системе работают коммерческие банки Узбекистана, и "сейчас для них существуют большие риски".Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
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экономика, технологии, узбекистан, самарканд, турция, министерство финансов сша, платежная система "мир", новости - туризм
Экономика, Технологии, Узбекистан, Самарканд, Турция, Министерство финансов США, Платежная система "Мир", Туризм, Новости - Туризм
11:43 03.11.2022 (обновлено: 12:09 03.11.2022)
 
В Узбекистане не готовы возобновлять обслуживание карт "Мир"

ЦБ Узбекистана: в стране видят риски в возобновлении обслуживания карт "Мир"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкИнформация о приеме к оплате карты "МИР"
Информация о приеме к оплате карты МИР - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Информация о приеме к оплате карты "МИР" . Архивное фото
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САМАРКАНД (Узбекистан), 3 ноя – РИА Новости. Коммерческие банки Узбекистана в настоящий момент видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит, заявил в четверг журналистам председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов.
В Самарканде в четверг отрылся II международный экономический форум.
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"Пока речь о возобновлении не стоит", - сказал Нурмуратов в кулуарах форума, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления работы системы "Мир" в Узбекистане.
Глава ЦБ отметил, что в той системе работают коммерческие банки Узбекистана, и "сейчас для них существуют большие риски".
Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
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ТуризмЭкономикаТехнологииУзбекистанСамаркандТурцияМинистерство финансов СШАПлатежная система "Мир"Новости - Туризм
 
 
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