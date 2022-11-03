https://ria.ru/20221103/katina-1828880496.html
Лена Катина объявила о беременности
Лена Катина объявила о беременности - РИА Новости, 03.11.2022
Лена Катина объявила о беременности
Лена Катина объявила о беременности. В соцсети она выложила репост своей же фотографии с положительным тестом, слитой в СМИ. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:17
2022-11-03T11:17
2022-11-03T11:17
шоубиз
елена катина
беременность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Лена Катина объявила о беременности. В соцсети она выложила репост своей же фотографии с положительным тестом, слитой в СМИ. Ранее экс-солистка t.A.T.u. сообщала о планах стать матерью во второй раз. Также артистка говорила, что мечтает о дочери, и они с мужем работают над этим. Певица станет матерью во второй раз. Она родила сына Александра от первого брака с Сашо Кузмановичем. Для супруга исполнительницы Дмитрия Спиридонова ребенок будет первенцем. Катина вышла замуж за бизнесмена Спиридонова в июне. Ранее он признавался, что страдает от рака щитовидной железы и готов бороться с недугом ради любимой.
https://ria.ru/20221018/todorenko-1824895649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена катина, беременность
Шоубиз, Елена Катина, беременность
Лена Катина объявила о беременности
Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина объявила о беременности
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Лена Катина объявила о беременности. В соцсети она выложила репост своей же фотографии с положительным тестом, слитой в СМИ.
Ранее экс-солистка t.A.T.u. сообщала о планах стать матерью во второй раз. Также артистка говорила, что мечтает о дочери, и они с мужем работают над этим.
Певица станет матерью во второй раз. Она родила сына Александра от первого брака с Сашо Кузмановичем. Для супруга исполнительницы Дмитрия Спиридонова ребенок будет первенцем.
Катина вышла
замуж за бизнесмена Спиридонова в июне. Ранее он признавался
, что страдает от рака щитовидной железы и готов бороться с недугом ради любимой.