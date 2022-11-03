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Лена Катина объявила о беременности - РИА Новости, 03.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221103/katina-1828880496.html
Лена Катина объявила о беременности
Лена Катина объявила о беременности - РИА Новости, 03.11.2022
Лена Катина объявила о беременности
Лена Катина объявила о беременности. В соцсети она выложила репост своей же фотографии с положительным тестом, слитой в СМИ. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:17
2022-11-03T11:17
шоубиз
елена катина
беременность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Лена Катина объявила о беременности. В соцсети она выложила репост своей же фотографии с положительным тестом, слитой в СМИ. Ранее экс-солистка t.A.T.u. сообщала о планах стать матерью во второй раз. Также артистка говорила, что мечтает о дочери, и они с мужем работают над этим. Певица станет матерью во второй раз. Она родила сына Александра от первого брака с Сашо Кузмановичем. Для супруга исполнительницы Дмитрия Спиридонова ребенок будет первенцем. Катина вышла замуж за бизнесмена Спиридонова в июне. Ранее он признавался, что страдает от рака щитовидной железы и готов бороться с недугом ради любимой.
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елена катина, беременность
Шоубиз, Елена Катина, беременность
11:17 03.11.2022
 
Лена Катина объявила о беременности

Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина объявила о беременности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВыставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе
Выставка в честь 18-летия работы Ольги Бузовой в российском шоу-бизнесе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Лена Катина объявила о беременности. В соцсети она выложила репост своей же фотографии с положительным тестом, слитой в СМИ.
Ранее экс-солистка t.A.T.u. сообщала о планах стать матерью во второй раз. Также артистка говорила, что мечтает о дочери, и они с мужем работают над этим.
Певица станет матерью во второй раз. Она родила сына Александра от первого брака с Сашо Кузмановичем. Для супруга исполнительницы Дмитрия Спиридонова ребенок будет первенцем.
Катина вышла замуж за бизнесмена Спиридонова в июне. Ранее он признавался, что страдает от рака щитовидной железы и готов бороться с недугом ради любимой.
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ШоубизЕлена Катинабеременность
 
 
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