https://ria.ru/20221103/katina-1828880496.html

Лена Катина объявила о беременности

Лена Катина объявила о беременности - РИА Новости, 03.11.2022

Лена Катина объявила о беременности

Лена Катина объявила о беременности. В соцсети она выложила репост своей же фотографии с положительным тестом, слитой в СМИ. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:17

2022-11-03T11:17

2022-11-03T11:17

шоубиз

елена катина

беременность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Певица Лена Катина объявила о беременности. В соцсети она выложила репост своей же фотографии с положительным тестом, слитой в СМИ. Ранее экс-солистка t.A.T.u. сообщала о планах стать матерью во второй раз. Также артистка говорила, что мечтает о дочери, и они с мужем работают над этим. Певица станет матерью во второй раз. Она родила сына Александра от первого брака с Сашо Кузмановичем. Для супруга исполнительницы Дмитрия Спиридонова ребенок будет первенцем. Катина вышла замуж за бизнесмена Спиридонова в июне. Ранее он признавался, что страдает от рака щитовидной железы и готов бороться с недугом ради любимой.

https://ria.ru/20221018/todorenko-1824895649.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

елена катина, беременность