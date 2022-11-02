https://ria.ru/20221102/zerno-1828645656.html

Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит работу

Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит работу - РИА Новости, 02.11.2022

Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит работу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор восстановит свою деятельность, такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:21

2022-11-02T13:21

2022-11-02T13:32

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор восстановит свою деятельность, такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ."Еще одна новость, после моих вчерашних переговоров с Путиным и переговоров нашего министра обороны с Шойгу: зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12.00, как и был запланирован заранее", - сказал Эрдоган на заседании правящей партии в среду.В конце выступления Эрдогану была передана записка, посмотрев на которую он объявил о возобновлении сделки, сославшись на телефонные переговоры министров обороны Турции и РФ.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828642990.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции, хулуси акар, сергей шойгу