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Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит работу - РИА Новости, 02.11.2022
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Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит работу
Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит работу - РИА Новости, 02.11.2022
Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит работу
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор восстановит свою деятельность, такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:21
2022-11-02T13:32
в мире
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны турции
хулуси акар
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор восстановит свою деятельность, такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ."Еще одна новость, после моих вчерашних переговоров с Путиным и переговоров нашего министра обороны с Шойгу: зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12.00, как и был запланирован заранее", - сказал Эрдоган на заседании правящей партии в среду.В конце выступления Эрдогану была передана записка, посмотрев на которую он объявил о возобновлении сделки, сославшись на телефонные переговоры министров обороны Турции и РФ.
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в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции, хулуси акар, сергей шойгу
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Минобороны Турции, Хулуси Акар, Сергей Шойгу
13:21 02.11.2022 (обновлено: 13:32 02.11.2022)
 
Эрдоган заявил, что "зерновой коридор" восстановит работу

Эрдоган заявил, что Турция и Россия договорились о восстановлении "зернового коридора"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор восстановит свою деятельность, такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ.
"Еще одна новость, после моих вчерашних переговоров с Путиным и переговоров нашего министра обороны с Шойгу: зерновой коридор восстановит свою деятельность с 12.00, как и был запланирован заранее", - сказал Эрдоган на заседании правящей партии в среду.
В конце выступления Эрдогану была передана записка, посмотрев на которую он объявил о возобновлении сделки, сославшись на телефонные переговоры министров обороны Турции и РФ.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 13:17
Песков рассказал о контактах с Турцией по зерновой сделке
 
В миреТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Минобороны ТурцииХулуси АкарСергей Шойгу
 
 
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