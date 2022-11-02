https://ria.ru/20221102/zerno-1828602287.html

Из украинских портов в четверг выйдут восемь судов с агропродукцией

Из украинских портов в четверг выйдут восемь судов с агропродукцией - РИА Новости, 02.11.2022

Из украинских портов в четверг выйдут восемь судов с агропродукцией

Реализация "зерновой сделки" продолжается, восемь судов с продовольствием выйдут из украинских портов в четверг, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:24

2022-11-02T11:24

2022-11-02T11:24

россия

босфор

украина

оон

страна.ua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805880423_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7926251b197a8bfd63c75fea80eadfe7.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Реализация "зерновой сделки" продолжается, восемь судов с продовольствием выйдут из украинских портов в четверг, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова.Ранее координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла заявил, что ожидает возобновления движения судов с продовольствием в четверг."Украина получила подтверждение ООН на работу "зернового коридора" еще как минимум на один день. Завтра, 3 ноября, из одесских портов выйдут восемь судов с сельхозпродукцией. Также сегодня будут проведены проверки судов в Босфоре. Черноморская зерновая инициатива продолжается", - пишет издание со ссылкой на Кубракова.Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828311829.html

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html

россия

босфор

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, босфор, украина, оон, страна.ua