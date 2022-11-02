https://ria.ru/20221102/zerno-1828602287.html
Из украинских портов в четверг выйдут восемь судов с агропродукцией
Из украинских портов в четверг выйдут восемь судов с агропродукцией - РИА Новости, 02.11.2022
Из украинских портов в четверг выйдут восемь судов с агропродукцией
Реализация "зерновой сделки" продолжается, восемь судов с продовольствием выйдут из украинских портов в четверг, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:24
2022-11-02T11:24
2022-11-02T11:24
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Реализация "зерновой сделки" продолжается, восемь судов с продовольствием выйдут из украинских портов в четверг, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова.Ранее координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла заявил, что ожидает возобновления движения судов с продовольствием в четверг."Украина получила подтверждение ООН на работу "зернового коридора" еще как минимум на один день. Завтра, 3 ноября, из одесских портов выйдут восемь судов с сельхозпродукцией. Также сегодня будут проведены проверки судов в Босфоре. Черноморская зерновая инициатива продолжается", - пишет издание со ссылкой на Кубракова.Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828311829.html
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Из украинских портов в четверг выйдут восемь судов с агропродукцией
Министр Кубраков: восемь судов с агропродукцией выйдут из украинских портов в четверг