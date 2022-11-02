https://ria.ru/20221102/zasedanie-1828806792.html
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь - РИА Новости, 02.11.2022
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:18
2022-11-02T21:18
2022-11-02T21:18
в мире
замир кабулов
россия
афганистан
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Он отметил, что опыт переговоров с американцами в различных многосторонних форматах, включая так называемую расширенную "тройку" (Россия, Китай, США, Пакистан), показал, что "заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов"."С учетом этого намерены сосредоточиться на работе в рамках московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".
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в мире, замир кабулов, россия, афганистан, китай
В мире, Замир Кабулов, Россия, Афганистан, Китай
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь
МИД России: заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь