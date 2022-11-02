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Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь - РИА Новости, 02.11.2022
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Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь - РИА Новости, 02.11.2022
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:18
2022-11-02T21:18
в мире
замир кабулов
россия
афганистан
китай
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Он отметил, что опыт переговоров с американцами в различных многосторонних форматах, включая так называемую расширенную "тройку" (Россия, Китай, США, Пакистан), показал, что "заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов"."С учетом этого намерены сосредоточиться на работе в рамках московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".
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в мире, замир кабулов, россия, афганистан, китай
В мире, Замир Кабулов, Россия, Афганистан, Китай
21:18 02.11.2022
 
Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь

МИД России: заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкТретье заседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Он отметил, что опыт переговоров с американцами в различных многосторонних форматах, включая так называемую расширенную "тройку" (Россия, Китай, США, Пакистан), показал, что "заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов".
"С учетом этого намерены сосредоточиться на работе в рамках московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
20:36
МИД России заявил о развитии связей с талибами без привязки к их признанию
 
В миреЗамир КабуловРоссияАфганистанКитай
 
 
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