https://ria.ru/20221102/zasedanie-1828806792.html

Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь

Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь - РИА Новости, 02.11.2022

Заседание московского формата по Афганистану запланировано на ноябрь

Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:18

2022-11-02T21:18

2022-11-02T21:18

в мире

замир кабулов

россия

афганистан

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755376779_0:138:3396:2048_1920x0_80_0_0_25f51b5a1bdfd3074a30d29b841045d0.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Он отметил, что опыт переговоров с американцами в различных многосторонних форматах, включая так называемую расширенную "тройку" (Россия, Китай, США, Пакистан), показал, что "заокеанские коллеги используют их для продвижения собственных узкокорыстных целей сохранения доминирования, противоречащего интересам регионалов"."С учетом этого намерены сосредоточиться на работе в рамках московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".

https://ria.ru/20221102/svyazi-1828800721.html

россия

афганистан

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, замир кабулов, россия, афганистан, китай