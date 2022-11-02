https://ria.ru/20221102/ukraina-1828604386.html

Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, пишут СМИ

Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2022

Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, пишут СМИ

Италия заморозила отправку очередного, шестого, пакета военной помощи Киеву, сообщила со ссылкой на источники в правительстве газета Il Messaggero. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:30

2022-11-02T11:30

2022-11-02T15:49

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РИМ, 2 ноя — РИА Новости. Италия заморозила отправку очередного, шестого, пакета военной помощи Киеву, сообщила со ссылкой на источники в правительстве газета Il Messaggero.Операция по военной помощи Украине поставлена на паузу "только потому, что сначала надо согласовать с НАТО и подробно рассмотреть военные запросы Украины", говорят собеседники издания. "Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить", — приводятся в статье их слова.Ключевыми для этого обсуждения станут переговоры Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Столтенберг должен прибыть в Рим в ближайшие дни.Как пишет Il Messaggero, на прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у своего итальянского коллеги Антонио Таяни системы ПВО SAMP-T. В Минобороны Италии в связи с этим дали понять, что в распоряжении у Италии находится крайне мало подобных ЗРК. Предположительно, из-за этого Киеву могут поставить другие системы.Ранее газета la Repubblica сообщила, что новый декрет о военной помощи Украине могут принять в середине ноября. Вместе с тем, сообщает уже Il Messaggero, Италия не довела до конца четвертый и пятый пакеты поддержки. Конкретное их содержание остается засекреченным, однако, по информации итальянских изданий, в последние партии вошли тяжелая бронетехника и крупнокалиберная артиллерия: в частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках M109 в количестве "от 20 до 30", которые Италия доставила на Украину в рамках пятого пакета помощи.На фоне спецоперации российских войск западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20221101/oruzhie-1828487020.html

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, украина