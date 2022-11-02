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В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков - РИА Новости, 02.11.2022
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https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html
В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков
В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков - РИА Новости, 02.11.2022
В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и газовых зажигалок и баллонов. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:38
2022-11-02T17:38
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и газовых зажигалок и баллонов.Документ опубликован на официальном сайте главы республики.Ранее законопроект единогласно приняли депутаты Госсовета Татарстана. К обсуждению были приглашены политические партии, не представленные в парламенте, была создана рабочая группа, а также изучен положительный опыт других регионов РФ по данному вопросу.В частности, закон запрещает розничную продажу несовершеннолетним в Татарстане безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, в которых имеется контейнер с сжиженным углеводородным газом, а также баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, используемые для работы бытовых приборов и заправки зажигалок). Также законом установлена административная ответственность за нарушение данного запрета и вовлечение несовершеннолетних в потребление энергетиков и газа.Так, за несоблюдение ограничений продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также за вовлечение несовершеннолетних в их потребление, предусмотрен административный штраф: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221027/krym-1827052107.html
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рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
17:38 02.11.2022
 
В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков

Президент Татарстана подписал закон о запрете продажи детям безалкогольных энергетиков

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЭнергетические напитки "Adrenalin Rush" в одном из супермаркетов
Энергетические напитки Adrenalin Rush в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Энергетические напитки "Adrenalin Rush" в одном из супермаркетов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и газовых зажигалок и баллонов.
Документ опубликован на официальном сайте главы республики.
Ранее законопроект единогласно приняли депутаты Госсовета Татарстана. К обсуждению были приглашены политические партии, не представленные в парламенте, была создана рабочая группа, а также изучен положительный опыт других регионов РФ по данному вопросу.
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В частности, закон запрещает розничную продажу несовершеннолетним в Татарстане безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, в которых имеется контейнер с сжиженным углеводородным газом, а также баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, используемые для работы бытовых приборов и заправки зажигалок). Также законом установлена административная ответственность за нарушение данного запрета и вовлечение несовершеннолетних в потребление энергетиков и газа.
Так, за несоблюдение ограничений продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также за вовлечение несовершеннолетних в их потребление, предусмотрен административный штраф: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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