https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html

В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков

В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков - РИА Новости, 02.11.2022

В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и газовых зажигалок и баллонов. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:38

2022-11-02T17:38

2022-11-02T17:38

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и газовых зажигалок и баллонов.Документ опубликован на официальном сайте главы республики.Ранее законопроект единогласно приняли депутаты Госсовета Татарстана. К обсуждению были приглашены политические партии, не представленные в парламенте, была создана рабочая группа, а также изучен положительный опыт других регионов РФ по данному вопросу.В частности, закон запрещает розничную продажу несовершеннолетним в Татарстане безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, в которых имеется контейнер с сжиженным углеводородным газом, а также баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, используемые для работы бытовых приборов и заправки зажигалок). Также законом установлена административная ответственность за нарушение данного запрета и вовлечение несовершеннолетних в потребление энергетиков и газа.Так, за несоблюдение ограничений продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также за вовлечение несовершеннолетних в их потребление, предусмотрен административный штраф: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221027/krym-1827052107.html

https://ria.ru/20221021/samolet-1825634847.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан)