В Татарстане запретили продажу детям безалкогольных энергетиков
Президент Татарстана подписал закон о запрете продажи детям безалкогольных энергетиков
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЭнергетические напитки "Adrenalin Rush" в одном из супермаркетов
Энергетические напитки "Adrenalin Rush" в одном из супермаркетов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и газовых зажигалок и баллонов.
Документ опубликован на официальном сайте главы республики.
Ранее законопроект единогласно приняли депутаты Госсовета Татарстана. К обсуждению были приглашены политические партии, не представленные в парламенте, была создана рабочая группа, а также изучен положительный опыт других регионов РФ по данному вопросу.
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В частности, закон запрещает розничную продажу несовершеннолетним в Татарстане безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, в которых имеется контейнер с сжиженным углеводородным газом, а также баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, используемые для работы бытовых приборов и заправки зажигалок). Также законом установлена административная ответственность за нарушение данного запрета и вовлечение несовершеннолетних в потребление энергетиков и газа.
Так, за несоблюдение ограничений продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также за вовлечение несовершеннолетних в их потребление, предусмотрен административный штраф: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.
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