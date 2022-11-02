Рейтинг@Mail.ru
"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221102/tarasov-1828770433.html
"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову
"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову - РИА Новости, 02.11.2022
"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову
Дмитрий Тарасов рассказал о своей обиде на Ольгу Бузову после ее отказа на предложение о сотрудничестве. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:07
2022-11-02T19:07
шоубиз
дмитрий тарасов
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148352/02/1483520259_0:0:2479:1394_1920x0_80_0_0_5e67161a2a60f1ee81f179f49e36e38e.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дмитрий Тарасов рассказал о своей обиде на Ольгу Бузову после ее отказа на предложение о сотрудничестве. Также он добавил, что продолжал общаться с экс-супругой после расставания. Поводом для конфликта между Бузовой и Тарасовым стал пост певицы в ее соцсети. Она ответила на приглашение поучаствовать в его проекте жестким отказом. Кроме того, ведущая раскрыла детали их развода. Ранее артистка рассказала о своем отношении к бывшему мужу. Она назвала "смешным" его стремление стать блогером.
https://ria.ru/20221025/buzova-1826464827.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148352/02/1483520259_170:0:2349:1634_1920x0_80_0_0_a00095291665a5a0d20e9e8b0b18abee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий тарасов, ольга бузова
Шоубиз, Дмитрий Тарасов, Ольга Бузова
19:07 02.11.2022
 
"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову

Тарасов обиделся на Бузову после ее жесткого отказа на предложение о сотрудничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПолузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дмитрий Тарасов рассказал о своей обиде на Ольгу Бузову после ее отказа на предложение о сотрудничестве.

"Там было конкретное предложение, я хотел конкретный ответ. Там раздули полную кашу. Я уверен, что не она это писала, а ее помощники. Я после этого контактировать больше не хочу", – сообщил спортсмен в эфире передачи "ДаДа – НетНет".

Также он добавил, что продолжал общаться с экс-супругой после расставания.

"Мы общались нормально, и она это знает. Если она хочет грязюку, мне это больше неинтересно" – сообщил футболист.

Поводом для конфликта между Бузовой и Тарасовым стал пост певицы в ее соцсети. Она ответила на приглашение поучаствовать в его проекте жестким отказом. Кроме того, ведущая раскрыла детали их развода.
Ранее артистка рассказала о своем отношении к бывшему мужу. Она назвала "смешным" его стремление стать блогером.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 11:28Шоубиз
"Нет того мужчины": Бузова окончательно разочаровалась в отношениях
 
ШоубизДмитрий ТарасовОльга Бузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала