https://ria.ru/20221102/tarasov-1828770433.html

"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову

"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову - РИА Новости, 02.11.2022

"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову

Дмитрий Тарасов рассказал о своей обиде на Ольгу Бузову после ее отказа на предложение о сотрудничестве. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:07

2022-11-02T19:07

2022-11-02T19:07

шоубиз

дмитрий тарасов

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148352/02/1483520259_0:0:2479:1394_1920x0_80_0_0_5e67161a2a60f1ee81f179f49e36e38e.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дмитрий Тарасов рассказал о своей обиде на Ольгу Бузову после ее отказа на предложение о сотрудничестве. Также он добавил, что продолжал общаться с экс-супругой после расставания. Поводом для конфликта между Бузовой и Тарасовым стал пост певицы в ее соцсети. Она ответила на приглашение поучаствовать в его проекте жестким отказом. Кроме того, ведущая раскрыла детали их развода. Ранее артистка рассказала о своем отношении к бывшему мужу. Она назвала "смешным" его стремление стать блогером.

https://ria.ru/20221025/buzova-1826464827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий тарасов, ольга бузова