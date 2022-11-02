"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову
Тарасов обиделся на Бузову после ее жесткого отказа на предложение о сотрудничестве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПолузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Дмитрий Тарасов рассказал о своей обиде на Ольгу Бузову после ее отказа на предложение о сотрудничестве.
"Там было конкретное предложение, я хотел конкретный ответ. Там раздули полную кашу. Я уверен, что не она это писала, а ее помощники. Я после этого контактировать больше не хочу", – сообщил спортсмен в эфире передачи "ДаДа – НетНет".
Также он добавил, что продолжал общаться с экс-супругой после расставания.
"Мы общались нормально, и она это знает. Если она хочет грязюку, мне это больше неинтересно" – сообщил футболист.
Поводом для конфликта между Бузовой и Тарасовым стал пост певицы в ее соцсети. Она ответила на приглашение поучаствовать в его проекте жестким отказом. Кроме того, ведущая раскрыла детали их развода.
Ранее артистка рассказала о своем отношении к бывшему мужу. Она назвала "смешным" его стремление стать блогером.