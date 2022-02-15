https://ria.ru/20220215/buzova-1772959179.html

"Из капитана команды в блогеры": Бузова рассказала об отношении к Тарасову

"Из капитана команды в блогеры": Бузова рассказала об отношении к Тарасову - РИА Новости, 15.02.2022

"Из капитана команды в блогеры": Бузова рассказала об отношении к Тарасову

Ольга Бузова в социальных сетях ответила на вопрос подписчика об отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Она назвала стремление футболиста стать блогером... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T20:59

2022-02-15T20:59

2022-02-15T20:59

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шоу-бизнес

ольга бузова

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях ответила на вопрос подписчика об отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Она назвала стремление футболиста стать блогером "смешным".Она отметила, что в последнее время Тарасов говорит только о ней.Певица также припомнила слова бывшего мужа о том, что он "устал от публичности", но сейчас "выставляет все в свои соцсети". "То есть, опять же оказалось, что личное уж очень публичное", – заключила Бузова.Это не первый раз, когда ведущая говорит колкости в адрес экс-возлюбленного. Ранее на вручении премии Fashion TV она отметила, что Тарасов "кусает локти".Пара поженилась в 2012 и развелась в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у них родился третий ребенок.

https://ria.ru/20220211/kostenko-1772262119.html

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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости