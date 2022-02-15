"Из капитана команды в блогеры": Бузова рассказала об отношении к Тарасову
Бузова рассказала об отношении к Тарасову и назвала его стремление стать блогером смешным
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях ответила на вопрос подписчика об отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Она назвала стремление футболиста стать блогером "смешным".
"Про блогера – это, конечно, смешно. Из капитана команды "Локомотив" в блогеры! Ну, ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников…", – написала певица.
Она отметила, что в последнее время Тарасов говорит только о ней.
"Он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь и говорит обо мне! Так ошибка? Или единственная возможность прокормить семью?" – добавила звезда.
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Певица также припомнила слова бывшего мужа о том, что он "устал от публичности", но сейчас "выставляет все в свои соцсети". "То есть, опять же оказалось, что личное уж очень публичное", – заключила Бузова.
Это не первый раз, когда ведущая говорит колкости в адрес экс-возлюбленного. Ранее на вручении премии Fashion TV она отметила, что Тарасов "кусает локти".
Пара поженилась в 2012 и развелась в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у них родился третий ребенок.
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