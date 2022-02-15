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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220215/buzova-1772959179.html
"Из капитана команды в блогеры": Бузова рассказала об отношении к Тарасову
"Из капитана команды в блогеры": Бузова рассказала об отношении к Тарасову - РИА Новости, 15.02.2022
"Из капитана команды в блогеры": Бузова рассказала об отношении к Тарасову
Ольга Бузова в социальных сетях ответила на вопрос подписчика об отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Она назвала стремление футболиста стать блогером... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T20:59
2022-02-15T20:59
шоубиз
шоу-бизнес
ольга бузова
знаменитости
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях ответила на вопрос подписчика об отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Она назвала стремление футболиста стать блогером "смешным".Она отметила, что в последнее время Тарасов говорит только о ней.Певица также припомнила слова бывшего мужа о том, что он "устал от публичности", но сейчас "выставляет все в свои соцсети". "То есть, опять же оказалось, что личное уж очень публичное", – заключила Бузова.Это не первый раз, когда ведущая говорит колкости в адрес экс-возлюбленного. Ранее на вручении премии Fashion TV она отметила, что Тарасов "кусает локти".Пара поженилась в 2012 и развелась в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у них родился третий ребенок.
https://ria.ru/20220211/kostenko-1772262119.html
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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости
20:59 15.02.2022
 
"Из капитана команды в блогеры": Бузова рассказала об отношении к Тарасову

Бузова рассказала об отношении к Тарасову и назвала его стремление стать блогером смешным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКонцерт "Танцы! Елка! Муз-ТВ"
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ольга Бузова в социальных сетях ответила на вопрос подписчика об отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Она назвала стремление футболиста стать блогером "смешным".

"Про блогера – это, конечно, смешно. Из капитана команды "Локомотив" в блогеры! Ну, ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников…", – написала певица.

Она отметила, что в последнее время Тарасов говорит только о ней.

"Он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь и говорит обо мне! Так ошибка? Или единственная возможность прокормить семью?" – добавила звезда.

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Певица также припомнила слова бывшего мужа о том, что он "устал от публичности", но сейчас "выставляет все в свои соцсети". "То есть, опять же оказалось, что личное уж очень публичное", – заключила Бузова.
Это не первый раз, когда ведущая говорит колкости в адрес экс-возлюбленного. Ранее на вручении премии Fashion TV она отметила, что Тарасов "кусает локти".
Пара поженилась в 2012 и развелась в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у них родился третий ребенок.
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