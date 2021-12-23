https://ria.ru/20211223/buzova-1765094299.html

"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи

"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи - РИА Новости, 23.12.2021

"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи

Ольга Бузова уличила Дмитрия Тарасова во лжи. В Instagram она рассказала, что список гостей, которым вручат награды на премии Fashion TV, был известен заранее... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:50

2021-12-23T13:50

2021-12-23T13:50

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шоу-бизнес

ольга бузова

знаменитости

дмитрий тарасов

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ольга Бузова уличила Дмитрия Тарасова во лжи. В Instagram она рассказала, что список гостей, которым вручат награды на премии Fashion TV, был известен заранее. Бывшие супруги столкнулись на мероприятии, а затем Тарасов отметил, что не знал, что Бузова будет в числе гостей.Также певица прокомментировала свои эффектный наряд – фиолетовое боди и шубу. Тарасов отмечал, что его спутница Margo до этого сняла клип в очень похожем образе. Ольга сказала, что костюм шили специально для нее.Ольга заключила, что на вручении премии "вышла и сказала то, что чувствует", поскольку она человек, который "живет эмоциями".Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.

https://ria.ru/20211222/tarasov-1764860033.html

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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости, дмитрий тарасов