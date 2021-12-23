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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211223/buzova-1765094299.html
"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи
"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи - РИА Новости, 23.12.2021
"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи
Ольга Бузова уличила Дмитрия Тарасова во лжи. В Instagram она рассказала, что список гостей, которым вручат награды на премии Fashion TV, был известен заранее... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:50
2021-12-23T13:50
шоубиз
шоу-бизнес
ольга бузова
знаменитости
дмитрий тарасов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ольга Бузова уличила Дмитрия Тарасова во лжи. В Instagram она рассказала, что список гостей, которым вручат награды на премии Fashion TV, был известен заранее. Бывшие супруги столкнулись на мероприятии, а затем Тарасов отметил, что не знал, что Бузова будет в числе гостей.Также певица прокомментировала свои эффектный наряд – фиолетовое боди и шубу. Тарасов отмечал, что его спутница Margo до этого сняла клип в очень похожем образе. Ольга сказала, что костюм шили специально для нее.Ольга заключила, что на вручении премии "вышла и сказала то, что чувствует", поскольку она человек, который "живет эмоциями".Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.
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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости, дмитрий тарасов
13:50 23.12.2021
 
"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи

Бузова уличила Тарасова во лжи после слов о премии Fashion TV

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКонцерт "Танцы! Елка! Муз-ТВ"
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ольга Бузова уличила Дмитрия Тарасова во лжи. В Instagram она рассказала, что список гостей, которым вручат награды на премии Fashion TV, был известен заранее. Бывшие супруги столкнулись на мероприятии, а затем Тарасов отметил, что не знал, что Бузова будет в числе гостей.

"Естественно все знали, что я там буду. Как раз-таки я не знала, что там будут за личности. Организаторы могут подтвердить мои слова. Я всегда стараюсь избегать места, где находятся люди, с которыми я не хотела бы, к примеру, видеться. Не хочется лишний раз трепать себе нервы", – заявила Ольга.

Также певица прокомментировала свои эффектный наряд – фиолетовое боди и шубу. Тарасов отмечал, что его спутница Margo до этого сняла клип в очень похожем образе. Ольга сказала, что костюм шили специально для нее.

"Его сшили специально для меня. Слушайте, я свои сторис не успеваю иногда записать. Уж точно я не смотрю клипы и уж точно не заказываю точь-в-точь наряды, которые где-то там были", – добавила звезда.

Ольга заключила, что на вручении премии "вышла и сказала то, что чувствует", поскольку она человек, который "живет эмоциями".
Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.
Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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