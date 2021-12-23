"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи
Бузова уличила Тарасова во лжи после слов о премии Fashion TV
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Ольга Бузова уличила Дмитрия Тарасова во лжи. В Instagram она рассказала, что список гостей, которым вручат награды на премии Fashion TV, был известен заранее. Бывшие супруги столкнулись на мероприятии, а затем Тарасов отметил, что не знал, что Бузова будет в числе гостей.
"Естественно все знали, что я там буду. Как раз-таки я не знала, что там будут за личности. Организаторы могут подтвердить мои слова. Я всегда стараюсь избегать места, где находятся люди, с которыми я не хотела бы, к примеру, видеться. Не хочется лишний раз трепать себе нервы", – заявила Ольга.
Также певица прокомментировала свои эффектный наряд – фиолетовое боди и шубу. Тарасов отмечал, что его спутница Margo до этого сняла клип в очень похожем образе. Ольга сказала, что костюм шили специально для нее.
"Его сшили специально для меня. Слушайте, я свои сторис не успеваю иногда записать. Уж точно я не смотрю клипы и уж точно не заказываю точь-в-точь наряды, которые где-то там были", – добавила звезда.
Ольга заключила, что на вручении премии "вышла и сказала то, что чувствует", поскольку она человек, который "живет эмоциями".
Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.