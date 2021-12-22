https://ria.ru/20211222/tarasov-1764860033.html

"Хотела меня зацепить": Тарасов ответил на высказывание Бузовой

"Хотела меня зацепить": Тарасов ответил на высказывание Бузовой - РИА Новости, 22.12.2021

"Хотела меня зацепить": Тарасов ответил на высказывание Бузовой

Дмитрий Тарасов ответил на высказывание Ольги Бузовой в свой адрес на вручении премии Fashion TV. Бывшая супруга, получив награду, иронично отметила, что... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:54

2021-12-22T11:54

2021-12-22T11:54

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шоу-бизнес

ольга бузова

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дмитрий тарасов

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Дмитрий Тарасов ответил на высказывание Ольги Бузовой в свой адрес на вручении премии Fashion TV. Бывшая супруга, получив награду, иронично отметила, что футболист "кусает локти" и "машет с галерки". Дмитрий пожелал найти девушке свою любовь.В комментарии порталу StarHit он отметил, что встреча с Ольгой стала для него неожиданностью, поскольку изначально артистки не было в списке гостей.Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.

https://ria.ru/20211221/buzova-1764665433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости, дмитрий тарасов