https://ria.ru/20211222/tarasov-1764860033.html
"Хотела меня зацепить": Тарасов ответил на высказывание Бузовой
"Хотела меня зацепить": Тарасов ответил на высказывание Бузовой - РИА Новости, 22.12.2021
"Хотела меня зацепить": Тарасов ответил на высказывание Бузовой
Дмитрий Тарасов ответил на высказывание Ольги Бузовой в свой адрес на вручении премии Fashion TV. Бывшая супруга, получив награду, иронично отметила, что... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:54
2021-12-22T11:54
2021-12-22T11:54
шоубиз
шоу-бизнес
ольга бузова
знаменитости
дмитрий тарасов
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Дмитрий Тарасов ответил на высказывание Ольги Бузовой в свой адрес на вручении премии Fashion TV. Бывшая супруга, получив награду, иронично отметила, что футболист "кусает локти" и "машет с галерки". Дмитрий пожелал найти девушке свою любовь.В комментарии порталу StarHit он отметил, что встреча с Ольгой стала для него неожиданностью, поскольку изначально артистки не было в списке гостей.Бузова и Тарасов поженились в 2012 и развелись в 2016 году. Сейчас спортсмен женат на Анастасии Костенко. В октябре у пары родился третий ребенок.
https://ria.ru/20211221/buzova-1764665433.html
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шоу-бизнес, ольга бузова, знаменитости, дмитрий тарасов
"Хотела меня зацепить": Тарасов ответил на высказывание Бузовой
Тарасов ответил на высказывание Бузовой на премии Fashion TV