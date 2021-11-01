https://ria.ru/20211101/kostenko-1757210189.html
Анастасию Костенко выписали из роддома
Анастасию Костенко выписали из роддома - РИА Новости, 01.11.2021
Анастасию Костенко выписали из роддома
Анастасию Костенко выписали из больницы. 29 октября она родила сына Алексея. Кадрами с выписки поделился в Instagram новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:22
2021-11-01T15:22
2021-11-01T15:22
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Анастасию Костенко выписали из больницы. 29 октября она родила сына Алексея. Кадрами с выписки поделился в Instagram новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов.Футболист отметил, что сына назвали в честь его отца.Сама Костенко, отвечая на вопрос подписчика, не исключила возможность рождения четвертого ребенка.У пары уже есть двое детей. До Анастасии футболист был женат на известной телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, у него растет дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.
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знаменитости, дети, дмитрий тарасов
Анастасию Костенко выписали из роддома
Анастасию Костенко выписали из больницы после рождения сына Алексея