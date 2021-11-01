https://ria.ru/20211101/kostenko-1757210189.html

Анастасию Костенко выписали из роддома

Анастасию Костенко выписали из роддома - РИА Новости, 01.11.2021

Анастасию Костенко выписали из роддома

Анастасию Костенко выписали из больницы. 29 октября она родила сына Алексея. Кадрами с выписки поделился в Instagram новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:22

2021-11-01T15:22

2021-11-01T15:22

шоубиз

знаменитости

дети

дмитрий тарасов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564294548_0:46:599:383_1920x0_80_0_0_117bc588a781716c42778f207d4352fc.png

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Анастасию Костенко выписали из больницы. 29 октября она родила сына Алексея. Кадрами с выписки поделился в Instagram новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов.Футболист отметил, что сына назвали в честь его отца.Сама Костенко, отвечая на вопрос подписчика, не исключила возможность рождения четвертого ребенка.У пары уже есть двое детей. До Анастасии футболист был женат на известной телеведущей Ольге Бузовой. Кроме того, у него растет дочь, рожденная в браке с Оксаной Пономаренко.

https://ria.ru/20211027/kostenko-1756521768.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, дети, дмитрий тарасов