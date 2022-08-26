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Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского - РИА Новости, 26.08.2022
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского
Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на его деловое предложение о сотрудничестве. Футболист запустил проект о популяризации спорта и предложил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:49
2022-08-26T12:49
2022-08-26T12:49
шоубиз
иосиф бродский
ольга бузова
дмитрий тарасов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на его деловое предложение о сотрудничестве. Футболист запустил проект о популяризации спорта и предложил поющей ведущей стать его частью. Кроме того, Ольга в объемном посте, которое озаглавила "Обращение к бывшему мужу", раскрыла несколько деталей их развода. Закончила Бузова свое обращение к Тарасову стихами Иосифа Бродского: "Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост…"Тарасов вместе с рэпером T-Killah запустил новый проект со спортивными новостными каналами и медийной футбольной командой. Для популяризации спорта среди молодежи он привлек блогеров. И решил пригласить к сотрудничеству Бузову. Поющая ведущая не первый раз обращается к классикам в своих постах. Ранее телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала фото и подписала его цитатой из произведения Шекспира, но ошиблась с его именем.
https://radiosputnik.ria.ru/20220722/tarasov-1804268681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф бродский, ольга бузова, дмитрий тарасов
Шоубиз, Иосиф Бродский, Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского
Бузова ответила экс-супругу Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на его деловое предложение о сотрудничестве. Футболист запустил проект о популяризации спорта и предложил поющей ведущей стать его частью.
"Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни – нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов", – написала Бузова в Telegram.
Кроме того, Ольга в объемном посте, которое озаглавила "Обращение к бывшему мужу", раскрыла несколько деталей их развода.
"Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями", – написала ведущая.
Закончила Бузова свое обращение к Тарасову стихами Иосифа Бродского: "Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост…"
Тарасов вместе с рэпером T-Killah запустил новый проект со спортивными новостными каналами и медийной футбольной командой. Для популяризации спорта среди молодежи он привлек блогеров. И решил пригласить к сотрудничеству Бузову.
Поющая ведущая не первый раз обращается
к классикам в своих постах. Ранее телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала фото и подписала его цитатой из произведения Шекспира, но ошиблась с его именем.