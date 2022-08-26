Рейтинг@Mail.ru
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220826/buzova-1812282615.html
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского - РИА Новости, 26.08.2022
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского
Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на его деловое предложение о сотрудничестве. Футболист запустил проект о популяризации спорта и предложил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:49
2022-08-26T12:49
шоубиз
иосиф бродский
ольга бузова
дмитрий тарасов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797125199_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_360d77b21932e63c52f6aba755c9b437.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на его деловое предложение о сотрудничестве. Футболист запустил проект о популяризации спорта и предложил поющей ведущей стать его частью. Кроме того, Ольга в объемном посте, которое озаглавила "Обращение к бывшему мужу", раскрыла несколько деталей их развода. Закончила Бузова свое обращение к Тарасову стихами Иосифа Бродского: "Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост…"Тарасов вместе с рэпером T-Killah запустил новый проект со спортивными новостными каналами и медийной футбольной командой. Для популяризации спорта среди молодежи он привлек блогеров. И решил пригласить к сотрудничеству Бузову. Поющая ведущая не первый раз обращается к классикам в своих постах. Ранее телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала фото и подписала его цитатой из произведения Шекспира, но ошиблась с его именем.
https://radiosputnik.ria.ru/20220722/tarasov-1804268681.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797125199_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_abc02c5bd571c7554103076099ac9b6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иосиф бродский, ольга бузова, дмитрий тарасов
Шоубиз, Иосиф Бродский, Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов
12:49 26.08.2022
 
Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского

Бузова ответила экс-супругу Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на его деловое предложение о сотрудничестве. Футболист запустил проект о популяризации спорта и предложил поющей ведущей стать его частью.
"Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни – нет места для тебя. Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов", – написала Бузова в Telegram.
Кроме того, Ольга в объемном посте, которое озаглавила "Обращение к бывшему мужу", раскрыла несколько деталей их развода.
"Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями", – написала ведущая.
Закончила Бузова свое обращение к Тарасову стихами Иосифа Бродского: "Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост…"
Тарасов вместе с рэпером T-Killah запустил новый проект со спортивными новостными каналами и медийной футбольной командой. Для популяризации спорта среди молодежи он привлек блогеров. И решил пригласить к сотрудничеству Бузову.
Поющая ведущая не первый раз обращается к классикам в своих постах. Ранее телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала фото и подписала его цитатой из произведения Шекспира, но ошиблась с его именем.
Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:58
Дмитрий Тарасов собирается судить с блогером из-за клеветы в свой адрес
 
ШоубизИосиф БродскийОльга БузоваДмитрий Тарасов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала