https://ria.ru/20220826/buzova-1812282615.html

Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского

Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского - РИА Новости, 26.08.2022

Бузова ответила Тарасову на предложении о сотрудничестве стихами Бродского

Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на его деловое предложение о сотрудничестве. Футболист запустил проект о популяризации спорта и предложил... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:49

2022-08-26T12:49

2022-08-26T12:49

шоубиз

иосиф бродский

ольга бузова

дмитрий тарасов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797125199_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_360d77b21932e63c52f6aba755c9b437.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ольга Бузова ответила бывшему мужу Дмитрию Тарасову на его деловое предложение о сотрудничестве. Футболист запустил проект о популяризации спорта и предложил поющей ведущей стать его частью. Кроме того, Ольга в объемном посте, которое озаглавила "Обращение к бывшему мужу", раскрыла несколько деталей их развода. Закончила Бузова свое обращение к Тарасову стихами Иосифа Бродского: "Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост…"Тарасов вместе с рэпером T-Killah запустил новый проект со спортивными новостными каналами и медийной футбольной командой. Для популяризации спорта среди молодежи он привлек блогеров. И решил пригласить к сотрудничеству Бузову. Поющая ведущая не первый раз обращается к классикам в своих постах. Ранее телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала фото и подписала его цитатой из произведения Шекспира, но ошиблась с его именем.

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/tarasov-1804268681.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

иосиф бродский, ольга бузова, дмитрий тарасов