https://ria.ru/20220822/buzova-1811220009.html

"Уильман" Шекспир: Губерниев снова посмеялся над Бузовой

"Уильман" Шекспир: Губерниев снова посмеялся над Бузовой - РИА Новости, 22.08.2022

"Уильман" Шекспир: Губерниев снова посмеялся над Бузовой

Дмитрий Губерниев пошутил над постом Ольги Бузовой в социальной сети. Замечание он опубликовал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:35

2022-08-22T12:35

2022-08-22T12:35

шоубиз

ольга бузова

дмитрий губерниев

знаменитости

звезды

уильям шекспир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737005064_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_1fdadf7b333d49b5b9a444d4529ebc17.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Дмитрий Губерниев пошутил над постом Ольги Бузовой в социальной сети. Замечание он опубликовал в своем Telegram-канале. На днях телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала фото и подписала его цитатой из произведения Шекспира. Однако классика она назвала не "Уильям", а "Уильман". В июне 2021 года Бузова и Губерниев поругались во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ". Ведущий довел звезду ТВ до слез. Губерниев задал Ольге вопрос о футболе. Она начала отвечать, но через несколько секунд Дмитрий перебил ее. Он также поинтересовался у девушки: "Вы уже перестали пить коньяк по утрам?" После этого замечания Бузова заплакала. Инцидент был резонансным и долго обсуждался в Сети и прессе. Мнения разделились. Алексей Ягудин, например, поддержал в этой ситуации Ольгу. Он рассказал, как Бузова работала на шоу "Ледниковый период" и назвал ее "крутой личностью".

https://ria.ru/20220421/guberniev-1784698707.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

ольга бузова, дмитрий губерниев, знаменитости, звезды, уильям шекспир