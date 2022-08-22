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"Уильман" Шекспир: Губерниев снова посмеялся над Бузовой - РИА Новости, 22.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220822/buzova-1811220009.html
"Уильман" Шекспир: Губерниев снова посмеялся над Бузовой
"Уильман" Шекспир: Губерниев снова посмеялся над Бузовой - РИА Новости, 22.08.2022
"Уильман" Шекспир: Губерниев снова посмеялся над Бузовой
Дмитрий Губерниев пошутил над постом Ольги Бузовой в социальной сети. Замечание он опубликовал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:35
2022-08-22T12:35
шоубиз
ольга бузова
дмитрий губерниев
знаменитости
звезды
уильям шекспир
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Дмитрий Губерниев пошутил над постом Ольги Бузовой в социальной сети. Замечание он опубликовал в своем Telegram-канале. На днях телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала фото и подписала его цитатой из произведения Шекспира. Однако классика она назвала не "Уильям", а "Уильман". В июне 2021 года Бузова и Губерниев поругались во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ". Ведущий довел звезду ТВ до слез. Губерниев задал Ольге вопрос о футболе. Она начала отвечать, но через несколько секунд Дмитрий перебил ее. Он также поинтересовался у девушки: "Вы уже перестали пить коньяк по утрам?" После этого замечания Бузова заплакала. Инцидент был резонансным и долго обсуждался в Сети и прессе. Мнения разделились. Алексей Ягудин, например, поддержал в этой ситуации Ольгу. Он рассказал, как Бузова работала на шоу "Ледниковый период" и назвал ее "крутой личностью".
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ольга бузова, дмитрий губерниев, знаменитости, звезды, уильям шекспир
Шоубиз, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, Знаменитости, звезды, Уильям Шекспир
12:35 22.08.2022
 
"Уильман" Шекспир: Губерниев снова посмеялся над Бузовой

Губерниев посмеялся над постом Бузовой с цитатой Шекспира

© РИА Новости / Владимир Астапкович/Рамиль СитдиковДмитрий Губерниев и Ольга Бузова
Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович/Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Дмитрий Губерниев пошутил над постом Ольги Бузовой в социальной сети. Замечание он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?" — опубликовал запись Губерниев.
На днях телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала фото и подписала его цитатой из произведения Шекспира. Однако классика она назвала не "Уильям", а "Уильман".
В июне 2021 года Бузова и Губерниев поругались во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ". Ведущий довел звезду ТВ до слез. Губерниев задал Ольге вопрос о футболе. Она начала отвечать, но через несколько секунд Дмитрий перебил ее. Он также поинтересовался у девушки: "Вы уже перестали пить коньяк по утрам?" После этого замечания Бузова заплакала.
Инцидент был резонансным и долго обсуждался в Сети и прессе. Мнения разделились. Алексей Ягудин, например, поддержал в этой ситуации Ольгу. Он рассказал, как Бузова работала на шоу "Ледниковый период" и назвал ее "крутой личностью".
Кадр трансляции пресс-конференции телеканала МАТЧ ТВ: Куда двигаться российскому спорту?
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ШоубизОльга БузоваДмитрий ГуберниевЗнаменитостизвездыУильям Шекспир
 
 
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