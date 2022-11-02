https://ria.ru/20221102/sosedov-1828721620.html

"Нет лидера на эстраде": Соседов высказался о рейтинге лучших артистов

"Нет лидера на эстраде": Соседов высказался о рейтинге лучших артистов - РИА Новости, 02.11.2022

"Нет лидера на эстраде": Соседов высказался о рейтинге лучших артистов

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о списке лучших артистов 2022 года, составленном по результатам опроса ВЦИОМ. Он поделился мнением с источником... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:39

2022-11-02T18:39

2022-11-02T18:39

шоубиз

сергей соседов

вциом

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о списке лучших артистов 2022 года, составленном по результатам опроса ВЦИОМ. Он поделился мнением с источником Teleprogramma.proЖурналист предположил, что подобные рейтинги созданы для манипуляции слушателями. Также он добавил, что сейчас сложно делать выводы о лидере среди артистов. Накануне опубликовали рейтинг лучших артистов 2022 года по результатам опроса ВЦИОМ среди россиян. На первом месте оказался Олег Газманов (14%), на втором месте SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), далее Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%).Ранее Соседов категорично высказался о Лободе. По его словам, она достигла своего творческого "потолка".

https://ria.ru/20220711/sosedov-1801711943.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей соседов, вциом