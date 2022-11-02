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"Нет лидера на эстраде": Соседов высказался о рейтинге лучших артистов - РИА Новости, 02.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221102/sosedov-1828721620.html
"Нет лидера на эстраде": Соседов высказался о рейтинге лучших артистов
"Нет лидера на эстраде": Соседов высказался о рейтинге лучших артистов - РИА Новости, 02.11.2022
"Нет лидера на эстраде": Соседов высказался о рейтинге лучших артистов
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о списке лучших артистов 2022 года, составленном по результатам опроса ВЦИОМ. Он поделился мнением с источником... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:39
2022-11-02T18:39
шоубиз
сергей соседов
вциом
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о списке лучших артистов 2022 года, составленном по результатам опроса ВЦИОМ. Он поделился мнением с источником Teleprogramma.proЖурналист предположил, что подобные рейтинги созданы для манипуляции слушателями. Также он добавил, что сейчас сложно делать выводы о лидере среди артистов. Накануне опубликовали рейтинг лучших артистов 2022 года по результатам опроса ВЦИОМ среди россиян. На первом месте оказался Олег Газманов (14%), на втором месте SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), далее Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%).Ранее Соседов категорично высказался о Лободе. По его словам, она достигла своего творческого "потолка".
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сергей соседов, вциом
Шоубиз, Сергей Соседов, ВЦИОМ
18:39 02.11.2022
 
"Нет лидера на эстраде": Соседов высказался о рейтинге лучших артистов

Соседов не увидел явного лидера на российской эстраде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о списке лучших артистов 2022 года, составленном по результатам опроса ВЦИОМ. Он поделился мнением с источником Teleprogramma.pro
Журналист предположил, что подобные рейтинги созданы для манипуляции слушателями.

"Зачем составлять эти опросы – тоже большой вопрос. Чтобы понять нравы и вкусы современных зрителей? Или наоборот, чтобы с помощью этих рейтингов манипулировать общественным мнением?" – рассказал Соседов.

Также он добавил, что сейчас сложно делать выводы о лидере среди артистов.
"Сейчас вообще нет лидера на эстраде. Поэтому на первом месте может быть кто угодно. Это может быть случайная подборка. Сейчас объявят Газманова лучшим, завтра лучшим станет Басков или Киркоров", – сообщил критик.
Накануне опубликовали рейтинг лучших артистов 2022 года по результатам опроса ВЦИОМ среди россиян. На первом месте оказался Олег Газманов (14%), на втором месте SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), далее Николай Басков (9%) и Филипп Киркоров (8%).
Ранее Соседов категорично высказался о Лободе. По его словам, она достигла своего творческого "потолка".
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ШоубизСергей СоседовВЦИОМ
 
 
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