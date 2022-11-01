https://ria.ru/20221101/artisty-1828346411.html
Россияне назвали лучших артистов 2022 года
Россияне назвали лучших артистов 2022 года - РИА Новости, 01.11.2022
Россияне назвали лучших артистов 2022 года
Россияне назвали лучшими артистами 2022 года Олега Газманова, Полину Гагарину, Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:25
2022-11-01T11:25
2022-11-01T11:25
шоубиз
новости культуры
олег газманов
полина гагарина
сергей безруков
вциом
елизавета боярская
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россияне назвали лучшими артистами 2022 года Олега Газманова, Полину Гагарину, Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Так, согласно исследованию, лучшим певцом этого года россияне назвали Олега Газманова (14%), на втором месте оказался SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), далее Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). Также по 6% назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева, еще по 4% - Николая Расторгуева ( "Любэ") и Льва Лещенко.Лучшей российской певицей чаще всего граждане называли Полину Гагарину (14%), 8% Аллу Пугачеву, 7% - Валерию, по 5% получили Лариса Долина, Юлия Чичерина, по 4% - София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира.Среди актеров лидером у респондентов оказался Сергей Безруков (11%), далее Константин Хабенский (9%), а также Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%), по 3% назвали Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса.Лучшей актрисой, по мнению граждан, сегодня является Елизавета Боярская (6%), 5% назвали Светлану Ходченкову, 4% - Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву, еще по 3% у Чулпан Хаматовой и Марины Александровой, по 2% заявили Юлию Пересильд, Алису Фрейндлих, Ирину Пегову и Марию Куликову.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21-22 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221031/presnyakov-1828032280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, олег газманов, полина гагарина, сергей безруков, вциом, елизавета боярская
Шоубиз, Новости культуры, Олег Газманов, Полина Гагарина, Сергей Безруков, ВЦИОМ, Елизавета Боярская
Россияне назвали лучших артистов 2022 года
ВЦИОМ: россияне считают Газманова, Безрукова, Боярскую и Гагарину лучшими артистами года
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Россияне назвали лучшими артистами 2022 года Олега Газманова, Полину Гагарину, Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую, свидетельствуют результаты опроса
ВЦИОМ.
Так, согласно исследованию, лучшим певцом этого года россияне назвали Олега Газманова (14%), на втором месте оказался SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), далее Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). Также по 6% назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева, еще по 4% - Николая Расторгуева ( "Любэ") и Льва Лещенко.
Лучшей российской певицей чаще всего граждане называли Полину Гагарину (14%), 8% Аллу Пугачеву, 7% - Валерию, по 5% получили Лариса Долина, Юлия Чичерина, по 4% - София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира.
Среди актеров лидером у респондентов оказался Сергей Безруков (11%), далее Константин Хабенский (9%), а также Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%), по 3% назвали Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса.
Лучшей актрисой, по мнению граждан, сегодня является Елизавета Боярская (6%), 5% назвали Светлану Ходченкову, 4% - Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву, еще по 3% у Чулпан Хаматовой и Марины Александровой, по 2% заявили Юлию Пересильд, Алису Фрейндлих, Ирину Пегову и Марию Куликову.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21-22 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.