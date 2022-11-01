https://ria.ru/20221101/artisty-1828346411.html

Россияне назвали лучших артистов 2022 года

Россияне назвали лучших артистов 2022 года - РИА Новости, 01.11.2022

Россияне назвали лучших артистов 2022 года

Россияне назвали лучшими артистами 2022 года Олега Газманова, Полину Гагарину, Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:25

2022-11-01T11:25

2022-11-01T11:25

шоубиз

новости культуры

олег газманов

полина гагарина

сергей безруков

вциом

елизавета боярская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742335614_0:223:2998:1909_1920x0_80_0_0_eae7a9c0157ef6ade5831a9311851418.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россияне назвали лучшими артистами 2022 года Олега Газманова, Полину Гагарину, Сергея Безрукова и Елизавету Боярскую, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Так, согласно исследованию, лучшим певцом этого года россияне назвали Олега Газманова (14%), на втором месте оказался SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), далее Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). Также по 6% назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева, еще по 4% - Николая Расторгуева ( "Любэ") и Льва Лещенко.Лучшей российской певицей чаще всего граждане называли Полину Гагарину (14%), 8% Аллу Пугачеву, 7% - Валерию, по 5% получили Лариса Долина, Юлия Чичерина, по 4% - София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира.Среди актеров лидером у респондентов оказался Сергей Безруков (11%), далее Константин Хабенский (9%), а также Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%), по 3% назвали Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса.Лучшей актрисой, по мнению граждан, сегодня является Елизавета Боярская (6%), 5% назвали Светлану Ходченкову, 4% - Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву, еще по 3% у Чулпан Хаматовой и Марины Александровой, по 2% заявили Юлию Пересильд, Алису Фрейндлих, Ирину Пегову и Марию Куликову.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 21-22 октября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221031/presnyakov-1828032280.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, олег газманов, полина гагарина, сергей безруков, вциом, елизавета боярская