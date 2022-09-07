https://ria.ru/20220907/loboda-1815175323.html

"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе

"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе - РИА Новости, 07.09.2022

"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе

Сергей Соседов категорично высказался об уехавшей из России Светлане Лободе, отметив, что артистка достигла своего творческого "потолка". РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:05

2022-09-07T16:05

2022-09-07T16:06

шоубиз

сергей соседов

светлана лобода

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сергей Соседов категорично высказался об уехавшей из России Светлане Лободе, отметив, что артистка достигла своего творческого "потолка".В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что основная заслуга в популярности Лободе принадлежит ее продюсеру Нателле Крапивиной.Ранее в СМИ попала информация о том, что "роман" Лободы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном был полностью проплачен. Отмечалось, что Линдеманну платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов.

https://ria.ru/20220811/loboda-1808840742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сергей соседов, светлана лобода