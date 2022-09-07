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"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе - РИА Новости, 07.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220907/loboda-1815175323.html
"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе
"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе - РИА Новости, 07.09.2022
"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе
Сергей Соседов категорично высказался об уехавшей из России Светлане Лободе, отметив, что артистка достигла своего творческого "потолка". РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:05
2022-09-07T16:06
шоубиз
сергей соседов
светлана лобода
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сергей Соседов категорично высказался об уехавшей из России Светлане Лободе, отметив, что артистка достигла своего творческого "потолка".В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что основная заслуга в популярности Лободе принадлежит ее продюсеру Нателле Крапивиной.Ранее в СМИ попала информация о том, что "роман" Лободы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном был полностью проплачен. Отмечалось, что Линдеманну платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов.
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сергей соседов, светлана лобода
Шоубиз, Сергей Соседов, Светлана Лобода
16:05 07.09.2022 (обновлено: 16:06 07.09.2022)
 
"Это ее потолок": Соседов категорично высказался о Лободе

Критик Соседов рассказал об отсутствии перспектив у Лободы после ухода Крапивиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЖурналист, музыкальный критик Сергей Соседов
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сергей Соседов категорично высказался об уехавшей из России Светлане Лободе, отметив, что артистка достигла своего творческого "потолка".
"Выше в будущем Лобода уже не пойдет. У Лободы скабрезные тексты. Это ее потолок. Развиваться Лободе больше некуда. Она достигла максимума своих возможностей. Лобода не сможет уже двигаться вперед", – заявил критик.
В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что основная заслуга в популярности Лободе принадлежит ее продюсеру Нателле Крапивиной.
"Она стараниями Нателлы Крапивиной попала в поток. Обязана на 90 процентов ей своей известностью в России. Нателла подобрала ей репертуар, аранжировщиков, авторов, творческие костюмы, придумала речитативы в песнях", – заключил Соседов.
Ранее в СМИ попала информация о том, что "роман" Лободы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном был полностью проплачен. Отмечалось, что Линдеманну платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов.
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