https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html
Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном
Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном - РИА Новости, 13.07.2022
Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном
Светлана Лобода в социальных сетях резко отреагировала на слухи о ее проплаченном романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:01
2022-07-13T15:01
2022-07-13T15:01
шоубиз
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шоу-бизнес
светлана лобода
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Светлана Лобода в социальных сетях резко отреагировала на слухи о ее проплаченном романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.Ранее поклонники предполагали, что он стал отцом ее второй дочери Тильды. Сейчас в некоторых СМИ заявили, что это неправда. По их данным, Лобода забеременела от женатого бизнесмена, а Линдеманну платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов.Лобода сделала скриншот заголовков СМИ и заявила, что подобным новостям не хватает перчинки.Бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина поддержала коллегу.Отца Тильды Лобода тщательно скрывает от общественности. У нее также есть дочь Ева – она родилась в отношениях с хореографом Андреем Царем.
https://ria.ru/20220713/sokolovskiy-1802128742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, светлана лобода
Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном
Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с лидером Rammstein Линдеманном
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Светлана Лобода в социальных сетях резко отреагировала на слухи о ее проплаченном романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Ранее поклонники предполагали, что он стал отцом ее второй дочери Тильды. Сейчас в некоторых СМИ заявили, что это неправда. По их данным, Лобода забеременела от женатого бизнесмена, а Линдеманну платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов.
Лобода сделала скриншот заголовков СМИ и заявила, что подобным новостям не хватает перчинки.
"Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно сюда добавить еще чуток моего любимого сериала "Наказание за убийство"?" – написала артистка.
Бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина поддержала коллегу.
"Ржу в голос!" – написала она.
Отца Тильды Лобода тщательно скрывает
от общественности. У нее также есть дочь Ева – она родилась в отношениях с хореографом Андреем Царем.