https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html

Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном

Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном - РИА Новости, 13.07.2022

Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Линдеманном

Светлана Лобода в социальных сетях резко отреагировала на слухи о ее проплаченном романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:01

2022-07-13T15:01

2022-07-13T15:01

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светлана лобода

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Светлана Лобода в социальных сетях резко отреагировала на слухи о ее проплаченном романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.Ранее поклонники предполагали, что он стал отцом ее второй дочери Тильды. Сейчас в некоторых СМИ заявили, что это неправда. По их данным, Лобода забеременела от женатого бизнесмена, а Линдеманну платили за общие фотографии и молчание по 150 тысяч долларов.Лобода сделала скриншот заголовков СМИ и заявила, что подобным новостям не хватает перчинки.Бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина поддержала коллегу.Отца Тильды Лобода тщательно скрывает от общественности. У нее также есть дочь Ева – она родилась в отношениях с хореографом Андреем Царем.

https://ria.ru/20220713/sokolovskiy-1802128742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, светлана лобода