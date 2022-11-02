Рейтинг@Mail.ru
В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/seul-1828563774.html
В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски
В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски - РИА Новости, 02.11.2022
В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски
Обыски прошли в полицейском управлении Сеула и ряде других ведомств в рамках расследования давки, унесшей жизни более 150 человек, передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:28
2022-11-02T09:56
сеул
южная корея
в мире
юн сок ель
давка в сеуле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828077573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af64f90871c6000fa3a98103932a195f.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Обыски прошли в полицейском управлении Сеула и ряде других ведомств в рамках расследования давки, унесшей жизни более 150 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников.Самая крупная в истории Южной Кореи давка в ночь на 30 октября в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 151 человек пострадал. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур с 30 октября до полуночи 5 ноября в связи с трагедией, которая в целом также стала самой крупной по числу жертв для страны с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.Как сообщает агентство, специальная следственная группа полиции в среду провела обыски на восьми объектах, в том числе в столичном полицейском управлении Сеула, отделении полиции и пожарной части округа Йонсан, где произошла давка, управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сеула, а также в штаб-квартире сеульского метрополитена.Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой.
https://ria.ru/20221101/davka-1828305598.html
сеул
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828077573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7cfd299437f6ef15836eaf485142155f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сеул, южная корея, в мире, юн сок ель, давка в сеуле
Сеул, Южная Корея, В мире, Юн Сок Ель, Давка в Сеуле
09:28 02.11.2022 (обновлено: 09:56 02.11.2022)
 
В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски

Ренхап: в рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски

© AP Photo / Lee Jin-manМашины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея
Машины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Машины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Обыски прошли в полицейском управлении Сеула и ряде других ведомств в рамках расследования давки, унесшей жизни более 150 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников.
Самая крупная в истории Южной Кореи давка в ночь на 30 октября в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 151 человек пострадал. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур с 30 октября до полуночи 5 ноября в связи с трагедией, которая в целом также стала самой крупной по числу жертв для страны с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
Как сообщает агентство, специальная следственная группа полиции в среду провела обыски на восьми объектах, в том числе в столичном полицейском управлении Сеула, отделении полиции и пожарной части округа Йонсан, где произошла давка, управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сеула, а также в штаб-квартире сеульского метрополитена.
Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой.
В Южной Корее объявлен общенациональный траур в связи с давкой в Сеуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 06:57Туризм
Число погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек
 
СеулЮжная КореяВ миреЮн Сок ЕльДавка в Сеуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала