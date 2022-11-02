09:28 02.11.2022 (обновлено: 09:56 02.11.2022)
В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски
Ренхап: в рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски
© AP Photo / Lee Jin-manМашины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Lee Jin-man
Машины скорой помощи и спасатели прибывают на улицу возле места давки в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Обыски прошли в полицейском управлении Сеула и ряде других ведомств в рамках расследования давки, унесшей жизни более 150 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников.
Самая крупная в истории Южной Кореи давка в ночь на 30 октября в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 151 человек пострадал. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур с 30 октября до полуночи 5 ноября в связи с трагедией, которая в целом также стала самой крупной по числу жертв для страны с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
Как сообщает агентство, специальная следственная группа полиции в среду провела обыски на восьми объектах, в том числе в столичном полицейском управлении Сеула, отделении полиции и пожарной части округа Йонсан, где произошла давка, управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сеула, а также в штаб-квартире сеульского метрополитена.
Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой.