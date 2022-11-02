https://ria.ru/20221102/seul-1828563774.html

В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски

В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски - РИА Новости, 02.11.2022

В рамках расследования давки в полицейском управлении Сеула провели обыски

Обыски прошли в полицейском управлении Сеула и ряде других ведомств в рамках расследования давки, унесшей жизни более 150 человек, передает агентство Ренхап со... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:28

2022-11-02T09:28

2022-11-02T09:56

сеул

южная корея

в мире

юн сок ель

давка в сеуле

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Обыски прошли в полицейском управлении Сеула и ряде других ведомств в рамках расследования давки, унесшей жизни более 150 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновников.Самая крупная в истории Южной Кореи давка в ночь на 30 октября в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 156 человек, из них 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки, еще 151 человек пострадал. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур с 30 октября до полуночи 5 ноября в связи с трагедией, которая в целом также стала самой крупной по числу жертв для страны с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.Как сообщает агентство, специальная следственная группа полиции в среду провела обыски на восьми объектах, в том числе в столичном полицейском управлении Сеула, отделении полиции и пожарной части округа Йонсан, где произошла давка, управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сеула, а также в штаб-квартире сеульского метрополитена.Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи признала, что не смогла предсказать возможность образования давки в районе Итхэвон в Сеуле на Хэллоуин, так как в прошлые годы там без особых проблем собиралось похожее количество людей, а полицейские на местах не заметили вовремя какого-то особенного столпотворения, у них также не было четких указаний по контролю за стихийно образовавшейся толпой.

https://ria.ru/20221101/davka-1828305598.html

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сеул, южная корея, в мире, юн сок ель, давка в сеуле