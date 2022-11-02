https://ria.ru/20221102/reyting-1828746212.html

Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга региональной поддержки СО НКО

Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга региональной поддержки СО НКО - РИА Новости, 02.11.2022

Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга региональной поддержки СО НКО

Ленинградская область вошла в пятерку субъектов России по региональной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), сообщил РИА... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:51

2022-11-02T17:51

2022-11-02T17:51

ленинградская область

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Ленинградская область вошла в пятерку субъектов России по региональной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, общественная палата Российской Федерации опубликовала региональный рейтинг некоммерческого сектора "Регион-НКО 2022", в котором оценивается, в частности, уровень поддержки НКО со стороны региональной власти. По уровню поддержки, который регион оказывает некоммерческим организациям Ленинградская область вошла в ТОП-5 субъектов."Регион продемонстрировал также хорошую динамику улучшения позиций в общем зачёте, войдя по этому показателю в ТОП-3 федерального рейтинга: в этом году Ленинградская область заняла 26 место — это на 28 строчек выше прошлого года", - уточнили в пресс-службе. Также в обладминистрации уточнили, что в рейтинге "Регион-НКО 2022" участвует 85 регионов России. Он отражает развитие некоммерческого сектора в регионе, его потенциал и эффективность. Также учитываются медиаактивность региональных некоммерческих организаций, уровень их поддержки со стороны администрации, социальная и экономическая значимость некоммерческого сектора в регионе.

https://ria.ru/20220919/podderzhka-1817849286.html

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия