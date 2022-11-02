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Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга региональной поддержки СО НКО - РИА Новости, 02.11.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20221102/reyting-1828746212.html
Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга региональной поддержки СО НКО
Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга региональной поддержки СО НКО - РИА Новости, 02.11.2022
Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга региональной поддержки СО НКО
Ленинградская область вошла в пятерку субъектов России по региональной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), сообщил РИА... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:51
2022-11-02T17:51
ленинградская область
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Ленинградская область вошла в пятерку субъектов России по региональной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, общественная палата Российской Федерации опубликовала региональный рейтинг некоммерческого сектора "Регион-НКО 2022", в котором оценивается, в частности, уровень поддержки НКО со стороны региональной власти. По уровню поддержки, который регион оказывает некоммерческим организациям Ленинградская область вошла в ТОП-5 субъектов."Регион продемонстрировал также хорошую динамику улучшения позиций в общем зачёте, войдя по этому показателю в ТОП-3 федерального рейтинга: в этом году Ленинградская область заняла 26 место — это на 28 строчек выше прошлого года", - уточнили в пресс-службе. Также в обладминистрации уточнили, что в рейтинге "Регион-НКО 2022" участвует 85 регионов России. Он отражает развитие некоммерческого сектора в регионе, его потенциал и эффективность. Также учитываются медиаактивность региональных некоммерческих организаций, уровень их поддержки со стороны администрации, социальная и экономическая значимость некоммерческого сектора в регионе.
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ленинградская область, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия
17:51 02.11.2022
 

Ленобласть вошла в ТОП-5 рейтинга региональной поддержки СО НКО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на Выборг Ленинградской области
Вид на Выборг Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Выборг Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Ленинградская область вошла в пятерку субъектов России по региональной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, общественная палата Российской Федерации опубликовала региональный рейтинг некоммерческого сектора "Регион-НКО 2022", в котором оценивается, в частности, уровень поддержки НКО со стороны региональной власти. По уровню поддержки, который регион оказывает некоммерческим организациям Ленинградская область вошла в ТОП-5 субъектов.
"Регион продемонстрировал также хорошую динамику улучшения позиций в общем зачёте, войдя по этому показателю в ТОП-3 федерального рейтинга: в этом году Ленинградская область заняла 26 место — это на 28 строчек выше прошлого года", - уточнили в пресс-службе.
Также в обладминистрации уточнили, что в рейтинге "Регион-НКО 2022" участвует 85 регионов России. Он отражает развитие некоммерческого сектора в регионе, его потенциал и эффективность. Также учитываются медиаактивность региональных некоммерческих организаций, уровень их поддержки со стороны администрации, социальная и экономическая значимость некоммерческого сектора в регионе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссия
 
 
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