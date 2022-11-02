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СФ одобрил призыв по мобилизации лиц с неснятой судимостью по ряду статей
СФ одобрил призыв по мобилизации лиц с неснятой судимостью по ряду статей - РИА Новости, 02.11.2022
СФ одобрил призыв по мобилизации лиц с неснятой судимостью по ряду статей
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:24
2022-11-02T13:24
2022-11-02T13:24
россия
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.Закон предусматривает, что призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
https://ria.ru/20221102/dobrovoltsy-1828646334.html
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россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Россия, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
СФ одобрил призыв по мобилизации лиц с неснятой судимостью по ряду статей
СФ одобрил закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.
Закон предусматривает, что призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Исключение составят ряд статей Уголовного кодекса.
Так, нельзя будет призвать в рамках мобилизации россиян с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Также под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России
с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.