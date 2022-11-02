https://ria.ru/20221102/predprinimateli-1828270479.html

Рекордные 315 млрд рублей привлекли предприниматели под поручительства КМСП

Рекордные 315 млрд рублей привлекли предприниматели под поручительства КМСП - РИА Новости, 02.11.2022

Рекордные 315 млрд рублей привлекли предприниматели под поручительства КМСП

Более 26 тысяч представителей малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2022 года получили 315,4 миллиарда рублей благодаря использованию гарантий и поручительств... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:00

2022-11-02T10:00

2022-11-02T10:07

корпорация мсп

александр исаевич

экономика

россия

нацпроекты

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 26 тысяч представителей малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2022 года получили 315,4 миллиарда рублей благодаря использованию гарантий и поручительств Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития.По сравнению с аналогичными показателями прошлого года, сумма выросла вдвое, а количество поддержанных предприятий — в 8,5 раз. Каждый четвертый кредит по всем программам пришелся на реальный сектор экономики. Доля предпринимателей из регионов – не столиц – увеличилась и составила почти 80%."В обновленной стратегии развития Корпорации МСП предусмотрен переход от объемов к росту количества получателей господдержки. Мы работаем в этом направлении, помогаем предпринимателям привлекать финансирование. Происходит это, в том числе, за счет предоставления наших поручительств. Кому-то они позволяют привлечь заемные средства на более выгодных условиях, а кому-то дают возможность просто получить кредит, тогда как раньше банки им постоянно отказывали", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он подчеркнул, что, несмотря на рост объемов кредитования под поручительства, не растет уровень банкротств.Основной объем кредитов пришелся на обрабатывающие производства (26%), предприятия, обеспечивающие работу городской экономики (20%), сельское хозяйство (6,7%), транспортировку и хранение (6,3%).Существенно увеличить количество получивших финансовую поддержку удалось за счет реализации механизма "зонтичных" поручительств, который был запущен в сентябре 2021 года по поручению президента в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства."По всем механизмам поддержки Корпорации МСП доля малого и микробизнеса, получившего финансовую поддержку, составила 98%. При этом средства в свой бизнес привлекают даже те заемщики, которым без нашего гарантийного механизма не хватало собственного залога, и им кредитные организации постоянно отказывали в предоставлении финансирования", — сказал Исаевич.В число лидеров по объемам привлеченных кредитных средств вошли предприятия Москвы (15%), Московской области (7%), Санкт-Петербурга (6%), Краснодарского края (5%) и Новосибирской области (4%).Механизм поручительств является одной из мер господдержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Нацпроект реализует Минэкономразвития России.

https://ria.ru/20221021/reklama-1825520445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, экономика, россия, нацпроекты