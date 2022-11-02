https://ria.ru/20221102/podderzhka-1828588442.html

Пять проектов Ленобласти получили федеральную поддержку в 581 млн рублей

Пять проектов Ленобласти получили федеральную поддержку в 581 млн рублей - РИА Новости, 02.11.2022

Пять проектов Ленобласти получили федеральную поддержку в 581 млн рублей

Пять проектов комплексного развития сельских территорий на 2023-2025 годы Ленинградской области получили федеральную поддержку в размере 581 миллион рублей,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:45

2022-11-02T10:45

2022-11-02T10:45

ленинградская область

жкх

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Пять проектов комплексного развития сельских территорий на 2023-2025 годы Ленинградской области получили федеральную поддержку в размере 581 миллион рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рамках программы "Комплексного развития сельских территорий" власти области закупят станции по очистке питьевой воды для поселков Красный Маяк, Мшинская и Громово, построят в поселке Семиозерье новые канализационные очистные и стадион, в деревне Роговицы – отремонтируют водопровод, в поселке Калитино ― тепловые сети. Также появятся новые дома культуры в поселках Кикерино, Поляны, Громово, Красный Маяк, в деревнях Пехенец и Ретюнь ― пройдут реновацию, а для ДК Полян, Ретюня и Громово ― купят новые автобусы."Федеральные средства позволяют нам наращивать объемы строительства и из года в год улучшать условия жизни и работы на селе. Ленинградская область ― среди тех регионов, где ежегодно растет число сельских жителей. Это ― результат системной работы по развитию сельских территорий", ― процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.В обладминистрации уточнили, что общая сумма финансирования, одобренных Минсельхозом РФ проектов комплексного развития села Ленинградской области, составляет 993,7 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета ― 581 миллион рублей, областного ― 364 миллиона рублей."В 2022 настоящий момент работы проходят на 73 объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта", — подытожили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221018/lenoblast-1824885146.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)