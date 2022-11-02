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Пять проектов Ленобласти получили федеральную поддержку в 581 млн рублей - РИА Новости, 02.11.2022
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Ленинградская область
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Пять проектов Ленобласти получили федеральную поддержку в 581 млн рублей
Пять проектов Ленобласти получили федеральную поддержку в 581 млн рублей - РИА Новости, 02.11.2022
Пять проектов Ленобласти получили федеральную поддержку в 581 млн рублей
Пять проектов комплексного развития сельских территорий на 2023-2025 годы Ленинградской области получили федеральную поддержку в размере 581 миллион рублей,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:45
2022-11-02T10:45
ленинградская область
жкх
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Пять проектов комплексного развития сельских территорий на 2023-2025 годы Ленинградской области получили федеральную поддержку в размере 581 миллион рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рамках программы "Комплексного развития сельских территорий" власти области закупят станции по очистке питьевой воды для поселков Красный Маяк, Мшинская и Громово, построят в поселке Семиозерье новые канализационные очистные и стадион, в деревне Роговицы – отремонтируют водопровод, в поселке Калитино ― тепловые сети. Также появятся новые дома культуры в поселках Кикерино, Поляны, Громово, Красный Маяк, в деревнях Пехенец и Ретюнь ― пройдут реновацию, а для ДК Полян, Ретюня и Громово ― купят новые автобусы."Федеральные средства позволяют нам наращивать объемы строительства и из года в год улучшать условия жизни и работы на селе. Ленинградская область ― среди тех регионов, где ежегодно растет число сельских жителей. Это ― результат системной работы по развитию сельских территорий", ― процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.В обладминистрации уточнили, что общая сумма финансирования, одобренных Минсельхозом РФ проектов комплексного развития села Ленинградской области, составляет 993,7 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета ― 581 миллион рублей, областного ― 364 миллиона рублей."В 2022 настоящий момент работы проходят на 73 объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта", — подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221018/lenoblast-1824885146.html
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жкх, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ленинградская область , ЖКХ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
10:45 02.11.2022
 

Пять проектов Ленобласти получили федеральную поддержку в 581 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Пять проектов комплексного развития сельских территорий на 2023-2025 годы Ленинградской области получили федеральную поддержку в размере 581 миллион рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в рамках программы "Комплексного развития сельских территорий" власти области закупят станции по очистке питьевой воды для поселков Красный Маяк, Мшинская и Громово, построят в поселке Семиозерье новые канализационные очистные и стадион, в деревне Роговицы – отремонтируют водопровод, в поселке Калитино ― тепловые сети. Также появятся новые дома культуры в поселках Кикерино, Поляны, Громово, Красный Маяк, в деревнях Пехенец и Ретюнь ― пройдут реновацию, а для ДК Полян, Ретюня и Громово ― купят новые автобусы.
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 15:05Ленинградская область
Ленобласть помогает жителям улучшать жилищные условия
"Федеральные средства позволяют нам наращивать объемы строительства и из года в год улучшать условия жизни и работы на селе. Ленинградская область ― среди тех регионов, где ежегодно растет число сельских жителей. Это ― результат системной работы по развитию сельских территорий", ― процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.
В обладминистрации уточнили, что общая сумма финансирования, одобренных Минсельхозом РФ проектов комплексного развития села Ленинградской области, составляет 993,7 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета ― 581 миллион рублей, областного ― 364 миллиона рублей.
"В 2022 настоящий момент работы проходят на 73 объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта", — подытожили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьЖКХМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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