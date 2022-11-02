11:41 02.11.2022 (обновлено: 12:01 02.11.2022)
Цивилев провел студентам экскурсию по мемориалу воину-освободителю
Губернатор Кузбасса Цивилев провел студентам экскурсию по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу с копией монумента воину-освободителю, стоящему в берлинском Трептов-парке, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сергей Цивилев провел для кузбасских студентов экскурсию по мемориалу воину-освободителю… Сегодня посмотреть на мемориал, построенный всего за девять месяцев, приехали студенты вузов, колледжей, техникумов региона, обучающихся по направлениям строительства, архитектуры и дизайна", – говорится в сообщении.
19 сентября, 09:28В Кузбассе создадут справочную базу подвигов советских людей
Глава региона рассказал ребятам, что высота скульптуры с курганом — 37 метров, больше берлинского оригинала. На изготовление памятника ушло около 30 тонн металла, в том числе 26 тонн бронзы. Поскольку памятник в Кемерове — полная копия того, который находится в Берлине, использование художественного образа было согласовано с законным обладателем авторских прав — внуком и тезкой создателя скульптуры Евгением Вучетичем, который также принял участие в экскурсии.
"Мало кто верил, что мы в Кузбассе сможем сделать такой грандиозный объект. Это не просто точная копия памятника в берлинском Трептов-парке. Мы реализовали более масштабный проект, в котором выражено уважение к подвигам всех сибиряков, участвовавших в ВОВ. Это делается прежде всего для молодежи. Теперь это — место силы и сохранения исторической памяти для многих поколений кузбассовцев, чтобы они приходили сюда, восхищались работой скульптора, архитекторов, строителей и при этом вспоминали подвиги своих предков, героев-земляков", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
1 из 4
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
2 из 4
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
3 из 4
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
4 из 4
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
1 из 4
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
2 из 4
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
3 из 4
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
4 из 4
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу воину-освободителю
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Отмечается, что активисты поисковых объединений Кузбасса во время экспедиций к местам сражений сибирских дивизий набрали мешочки земли, которую заложили в курган, где установили памятник. Во внутренней части основания монумента создано мозаичное полотно из смальты. Там к сюжету берлинской фрески добавили фрагменты, связанные с историей Кузбасса времен Великой Отечественной войны. В его создании приняли участие 20 мозаистов и художников из Санкт-Петербурга и Кемерова, в том числе пять студентов Кузбасского художественного колледжа.
13 сентября, 16:48Цивилев открыл стелу "Город трудовой доблести" в Новокузнецке
Мемориальный комплекс дополняют конструкции с именами 2916 сибиряков — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. Стилобаты установлены вдоль 300-метровой аллеи, ведущей к памятнику. На них также указаны и названия воинских формирований Сибири, военных госпиталей и сибирских заводов, которые работали на фронт.
Уточняется, что проект разработала группа кузбасских архитекторов совместно со специалистами студии военных художников имени Грекова Министерства обороны России. Работы на месте строительства памятника начались 1 февраля 2022 года. Официальное открытие мемориала состоится 3 ноября.