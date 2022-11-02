https://ria.ru/20221102/memorial-1828607350.html

Цивилев провел студентам экскурсию по мемориалу воину-освободителю

Цивилев провел студентам экскурсию по мемориалу воину-освободителю - РИА Новости, 02.11.2022

Цивилев провел студентам экскурсию по мемориалу воину-освободителю

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу с копией монумента воину-освободителю, стоящему в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:41

2022-11-02T11:41

2022-11-02T12:01

общество

сергей цивилев

россия

кемеровская область

кемерово

великая отечественная война (1941-1945)

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КЕМЕРОВО, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев провел экскурсию для кузбасских студентов по мемориалу с копией монумента воину-освободителю, стоящему в берлинском Трептов-парке, сообщает пресс-служба правительства региона."Сергей Цивилев провел для кузбасских студентов экскурсию по мемориалу воину-освободителю… Сегодня посмотреть на мемориал, построенный всего за девять месяцев, приехали студенты вузов, колледжей, техникумов региона, обучающихся по направлениям строительства, архитектуры и дизайна", – говорится в сообщении.Глава региона рассказал ребятам, что высота скульптуры с курганом — 37 метров, больше берлинского оригинала. На изготовление памятника ушло около 30 тонн металла, в том числе 26 тонн бронзы. Поскольку памятник в Кемерове — полная копия того, который находится в Берлине, использование художественного образа было согласовано с законным обладателем авторских прав — внуком и тезкой создателя скульптуры Евгением Вучетичем, который также принял участие в экскурсии."Мало кто верил, что мы в Кузбассе сможем сделать такой грандиозный объект. Это не просто точная копия памятника в берлинском Трептов-парке. Мы реализовали более масштабный проект, в котором выражено уважение к подвигам всех сибиряков, участвовавших в ВОВ. Это делается прежде всего для молодежи. Теперь это — место силы и сохранения исторической памяти для многих поколений кузбассовцев, чтобы они приходили сюда, восхищались работой скульптора, архитекторов, строителей и при этом вспоминали подвиги своих предков, героев-земляков", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Отмечается, что активисты поисковых объединений Кузбасса во время экспедиций к местам сражений сибирских дивизий набрали мешочки земли, которую заложили в курган, где установили памятник. Во внутренней части основания монумента создано мозаичное полотно из смальты. Там к сюжету берлинской фрески добавили фрагменты, связанные с историей Кузбасса времен Великой Отечественной войны. В его создании приняли участие 20 мозаистов и художников из Санкт-Петербурга и Кемерова, в том числе пять студентов Кузбасского художественного колледжа.Мемориальный комплекс дополняют конструкции с именами 2916 сибиряков — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. Стилобаты установлены вдоль 300-метровой аллеи, ведущей к памятнику. На них также указаны и названия воинских формирований Сибири, военных госпиталей и сибирских заводов, которые работали на фронт.Уточняется, что проект разработала группа кузбасских архитекторов совместно со специалистами студии военных художников имени Грекова Министерства обороны России. Работы на месте строительства памятника начались 1 февраля 2022 года. Официальное открытие мемориала состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20220919/podvigi-1817767753.html

https://ria.ru/20220913/novokuznetsk-1816538734.html

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787612745.html

россия

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей цивилев, россия, кемеровская область, кемерово, великая отечественная война (1941-1945)