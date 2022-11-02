16:02 02.11.2022 (обновлено: 16:26 02.11.2022)
МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными
МИД Армении: заявления Лукашенко по Карабаху являются "оторванными от логики переговоров"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что считает неуместным комментировать "сумбурные и оторванные от логики переговоров" заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко по Карабаху.
Ранее Лукашенко заявил, что давно предлагал варианты мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, но Армения не согласилась, и президент Азербайджана был загнан в угол, ему не оставалось другого решения, кроме как силового.
"Не считаем уместным комментировать сумбурные, оторванные от логики переговоров и противоречащие союзническим и партнерским отношениям заявления президента Беларуси, ставящие под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ", - сказал Унанян, отвечая на запрос Sputnik Армения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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