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МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными - РИА Новости, 02.11.2022
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МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными
МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными - РИА Новости, 02.11.2022
МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными
Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что считает неуместным комментировать "сумбурные и оторванные от логики переговоров" заявления президента... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:02
2022-11-02T16:26
в мире
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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что считает неуместным комментировать "сумбурные и оторванные от логики переговоров" заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко по Карабаху.Ранее Лукашенко заявил, что давно предлагал варианты мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, но Армения не согласилась, и президент Азербайджана был загнан в угол, ему не оставалось другого решения, кроме как силового."Не считаем уместным комментировать сумбурные, оторванные от логики переговоров и противоречащие союзническим и партнерским отношениям заявления президента Беларуси, ставящие под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ", - сказал Унанян, отвечая на запрос Sputnik Армения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221102/armeniya-1828601498.html
https://ria.ru/20220913/karabakh-1816578727.html
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в мире, александр лукашенко, армения, белоруссия, баку, одкб
В мире, Александр Лукашенко, Армения, Белоруссия, Баку, ОДКБ
16:02 02.11.2022 (обновлено: 16:26 02.11.2022)
 
МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными

МИД Армении: заявления Лукашенко по Карабаху являются "оторванными от логики переговоров"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что считает неуместным комментировать "сумбурные и оторванные от логики переговоров" заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко по Карабаху.
Ранее Лукашенко заявил, что давно предлагал варианты мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, но Армения не согласилась, и президент Азербайджана был загнан в угол, ему не оставалось другого решения, кроме как силового.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
11:21
Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян
"Не считаем уместным комментировать сумбурные, оторванные от логики переговоров и противоречащие союзническим и партнерским отношениям заявления президента Беларуси, ставящие под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ", - сказал Унанян, отвечая на запрос Sputnik Армения.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе
 
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