https://ria.ru/20221102/logika-1828704162.html

МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными

МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными - РИА Новости, 02.11.2022

МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что считает неуместным комментировать "сумбурные и оторванные от логики переговоров" заявления президента... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:02

2022-11-02T16:02

2022-11-02T16:26

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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что считает неуместным комментировать "сумбурные и оторванные от логики переговоров" заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко по Карабаху.Ранее Лукашенко заявил, что давно предлагал варианты мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, но Армения не согласилась, и президент Азербайджана был загнан в угол, ему не оставалось другого решения, кроме как силового."Не считаем уместным комментировать сумбурные, оторванные от логики переговоров и противоречащие союзническим и партнерским отношениям заявления президента Беларуси, ставящие под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ", - сказал Унанян, отвечая на запрос Sputnik Армения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221102/armeniya-1828601498.html

https://ria.ru/20220913/karabakh-1816578727.html

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в мире, александр лукашенко, армения, белоруссия, баку, одкб