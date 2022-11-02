https://ria.ru/20221102/koreya-1828575960.html

Замглавы правящей партии Японии отправился в Южную Корею

Замглавы правящей партии Японии отправился в Южную Корею - РИА Новости, 02.11.2022

Замглавы правящей партии Японии отправился в Южную Корею

Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо отправился в Южную Корею, что должно способствовать налаживанию отношений... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:57

2022-11-02T09:57

2022-11-02T09:57

в мире

южная корея

япония

сеул

таро асо

хирокадзу мацуно

юн сок ель

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо отправился в Южную Корею, что должно способствовать налаживанию отношений двух стран, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Это имеет большое значение с точки зрения поддержки межпарламентских и гуманитарных обменов двух стран. Необходимо на основе фундамента дружеских отношений и сотрудничества, установленных после нормализации отношений двух стран, вернуть отношения к здоровому состоянию и развивать их", - сказал Мацуно.При этом он отметил, что пока планов проведения двустороннего саммита нет.Таро Асо постарается встретиться с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, однако он поехал не в статусе спецпосланника от премьер-министра Фумио Кисиды и не везет с собой письменного послания.В конце 2018 года южнокорейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, использовавшие подневольный труд корейцев во время Второй мировой войны, выплатить компенсации пострадавшим. Япония же считает, что все компенсации уже были выплачены Южной Корее в 1965 году, рассчитывая на то, что часть из выплаченных Южной Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.Таким образом, компенсации по решению суда в 2018 году выплачены не были, а решением суда активы этих компаний в Южной Корее были арестованы. В настоящее время идет подготовка к так называемому "обналичиванию" этих активов, то есть их конфискации и продаже. В этом случае отношения двух стран будет сложно вернуть на прежний уровень.В то же время с приходом к власти в Сеуле новой администрации стали заметны активные попытки сближения двух стран.

https://ria.ru/20221024/ucheniya-1826159936.html

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html

южная корея

япония

сеул

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, япония, сеул, таро асо, хирокадзу мацуно, юн сок ель