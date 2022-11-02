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Замглавы правящей партии Японии отправился в Южную Корею - РИА Новости, 02.11.2022
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Замглавы правящей партии Японии отправился в Южную Корею
Замглавы правящей партии Японии отправился в Южную Корею - РИА Новости, 02.11.2022
Замглавы правящей партии Японии отправился в Южную Корею
Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо отправился в Южную Корею, что должно способствовать налаживанию отношений... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:57
2022-11-02T09:57
в мире
южная корея
япония
сеул
таро асо
хирокадзу мацуно
юн сок ель
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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо отправился в Южную Корею, что должно способствовать налаживанию отношений двух стран, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Это имеет большое значение с точки зрения поддержки межпарламентских и гуманитарных обменов двух стран. Необходимо на основе фундамента дружеских отношений и сотрудничества, установленных после нормализации отношений двух стран, вернуть отношения к здоровому состоянию и развивать их", - сказал Мацуно.При этом он отметил, что пока планов проведения двустороннего саммита нет.Таро Асо постарается встретиться с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, однако он поехал не в статусе спецпосланника от премьер-министра Фумио Кисиды и не везет с собой письменного послания.В конце 2018 года южнокорейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, использовавшие подневольный труд корейцев во время Второй мировой войны, выплатить компенсации пострадавшим. Япония же считает, что все компенсации уже были выплачены Южной Корее в 1965 году, рассчитывая на то, что часть из выплаченных Южной Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.Таким образом, компенсации по решению суда в 2018 году выплачены не были, а решением суда активы этих компаний в Южной Корее были арестованы. В настоящее время идет подготовка к так называемому "обналичиванию" этих активов, то есть их конфискации и продаже. В этом случае отношения двух стран будет сложно вернуть на прежний уровень.В то же время с приходом к власти в Сеуле новой администрации стали заметны активные попытки сближения двух стран.
https://ria.ru/20221024/ucheniya-1826159936.html
https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827360489.html
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в мире, южная корея, япония, сеул, таро асо, хирокадзу мацуно, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Япония, Сеул, Таро Асо, Хирокадзу Мацуно, Юн Сок Ель
09:57 02.11.2022
 
Замглавы правящей партии Японии отправился в Южную Корею

Замглавы правящей партии Японии Таро Асо отправился с визитом в Южную Корею

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Таро Асо отправился в Южную Корею, что должно способствовать налаживанию отношений двух стран, об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Это имеет большое значение с точки зрения поддержки межпарламентских и гуманитарных обменов двух стран. Необходимо на основе фундамента дружеских отношений и сотрудничества, установленных после нормализации отношений двух стран, вернуть отношения к здоровому состоянию и развивать их", - сказал Мацуно.
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При этом он отметил, что пока планов проведения двустороннего саммита нет.
Таро Асо постарается встретиться с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, однако он поехал не в статусе спецпосланника от премьер-министра Фумио Кисиды и не везет с собой письменного послания.
В конце 2018 года южнокорейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, использовавшие подневольный труд корейцев во время Второй мировой войны, выплатить компенсации пострадавшим. Япония же считает, что все компенсации уже были выплачены Южной Корее в 1965 году, рассчитывая на то, что часть из выплаченных Южной Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Таким образом, компенсации по решению суда в 2018 году выплачены не были, а решением суда активы этих компаний в Южной Корее были арестованы. В настоящее время идет подготовка к так называемому "обналичиванию" этих активов, то есть их конфискации и продаже. В этом случае отношения двух стран будет сложно вернуть на прежний уровень.
В то же время с приходом к власти в Сеуле новой администрации стали заметны активные попытки сближения двух стран.
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В миреЮжная КореяЯпонияСеулТаро АсоХирокадзу МацуноЮн Сок Ель
 
 
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