https://ria.ru/20221102/konsulstvo-1828564741.html
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали - РИА Новости, 02.11.2022
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали
Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:12
2022-11-02T09:12
2022-11-02T11:20
россия
актау
самарканд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
бали
мальдивы
снг
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c592e41b4e4587beb201903e4383a9b9.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.По его словам, ведомство наметило шаги по укреплению консульского присутствия РФ в регионах с крупными российскими диаспорами, а также популярных у туристов – акцент будет сделан на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки."В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)", - сказал Иванов.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>
https://ria.ru/20221010/turku-1822719846.html
россия
актау
самарканд
бали
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_da6c556b33d02180793bd8647546acec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, актау, самарканд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бали, мальдивы, снг, новости - туризм
Россия, Актау, Самарканд, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Бали, Мальдивы, СНГ, Туризм, Новости - Туризм
09:12 02.11.2022 (обновлено: 11:20 02.11.2022)
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде