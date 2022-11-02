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Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221102/konsulstvo-1828564741.html
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали - РИА Новости, 02.11.2022
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали
Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:12
2022-11-02T11:20
россия
актау
самарканд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
бали
мальдивы
снг
туризм
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.По его словам, ведомство наметило шаги по укреплению консульского присутствия РФ в регионах с крупными российскими диаспорами, а также популярных у туристов – акцент будет сделан на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки."В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)", - сказал Иванов.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова &gt;&gt;
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россия, актау, самарканд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бали, мальдивы, снг, новости - туризм
Россия, Актау, Самарканд, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Бали, Мальдивы, СНГ, Туризм, Новости - Туризм
09:12 02.11.2022 (обновлено: 11:20 02.11.2022)
 
Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали

Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
По его словам, ведомство наметило шаги по укреплению консульского присутствия РФ в регионах с крупными российскими диаспорами, а также популярных у туристов – акцент будет сделан на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
"В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)", - сказал Иванов.
Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:40
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ТуризмРоссияАктауСамаркандМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БалиМальдивыСНГНовости - Туризм
 
 
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