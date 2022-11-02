https://ria.ru/20221102/konsulstvo-1828564741.html

Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали

Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали - РИА Новости, 02.11.2022

Россия откроет генконсульства на Мальдивах и Бали

Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:12

2022-11-02T09:12

2022-11-02T11:20

россия

актау

самарканд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

бали

мальдивы

снг

туризм

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, индонезийском Бали, а также в Гродно, Актау и Самарканде, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.По его словам, ведомство наметило шаги по укреплению консульского присутствия РФ в регионах с крупными российскими диаспорами, а также популярных у туристов – акцент будет сделан на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки."В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия)", - сказал Иванов.Читайте полный текст интервью Евгения Иванова >>

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россия

актау

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бали

мальдивы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, актау, самарканд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бали, мальдивы, снг, новости - туризм