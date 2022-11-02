https://ria.ru/20221102/ivanov-1828509360.html

Евгений Иванов: систему выдачи электронных виз в РФ защитят от DDoS-атак

Евгений Иванов: систему выдачи электронных виз в РФ защитят от DDoS-атак - РИА Новости, 02.11.2022

Евгений Иванов: систему выдачи электронных виз в РФ защитят от DDoS-атак

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал в интервью РИА Новости о том, когда в России начнут выдавать единые... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:00

2022-11-02T10:00

2022-11-02T11:31

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россия

снг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евгений иванов (дипломат)

туризм

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Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов рассказал в интервью РИА Новости о том, когда в России начнут выдавать единые электронные визы и кому, где в скором времени будут открыты российские генконсульства, а также о том, могут ли подпавшим под частичную мобилизацию отказать в оформлении загранпаспорта.– Недавно МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет после переформатирования электронного носителя. Какой объем загранпаспортов оформляет МИД от общего числа выданных документов такого рода? Для каких категорий граждан оформляются паспорта именно в МИД, касается ли это только россиян, проживающих за рубежом? После урегулирования ситуации с электронным носителем изменится ли внешний вид паспорта?– В системе МИД России ежегодно оформляется около 350 тысяч заграничных паспортов, примерно 60% которых – паспорта нового поколения с электронным носителем информации. 98% от общего объема "мидовских" загранпаспортов выдается дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах. На территории Российской Федерации МИД России и его территориальные органы, за исключением представительства в Калининграде, выдают заграничные паспорта только по заявкам зарегистрированных в МИД России организаций, направляющих граждан Российской Федерации в командировку за рубеж, а также по обращениям органов государственной власти РФ. Общее количество таких паспортов не превышает шести тысяч в год, что составляет менее 0,15% от общего количества загранпаспортов, выдаваемых территориальными органами МВД России.Технические работы, необходимость проведения которых привела в сентябре к временной приостановке оформления паспортов с электронным носителем информации в системе МИД России, были нацелены на повышение надежности и импортонезависимости наших документов. На внешнем виде паспортов это никак не отразилось.– Поступали ли в российское внешнеполитическое ведомство требования ограничить выдачу загранпаспортов мужчинам, которые потенциально могут подпадать под мобилизацию? Если да, то какие для них существуют особые требования?– Порядок выдачи заграничных паспортов, в том числе перечень оснований, по которым в выдаче паспорта гражданину может быть отказано, установлен Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-Ф3 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились.– Когда планируется начать оформление иностранным гражданам электронных виз? Имеются ли планы сократить в этой связи число сотрудников консульских учреждений?– В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от массированных DDoS-атак.Указанные работы планируется завершить к концу текущего года, после чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по этим визам.Возможные варианты перераспределения рабочей нагрузки среди сотрудников загранучреждений, а также оптимизации самого штатного расписания консульств будут рассматриваться по итогам анализа первых результатов эксплуатации системы.– Рассматривается ли возможность открытия новых российских консульств за рубежом? В каких странах?– В текущих реалиях перераспределение кадровых ресурсов министерства, включая входящие в его систему загранучреждения, с акцентом на расширение взаимодействия со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки – объективная потребность.В рамках этой работы намечены и шаги в целях укрепления нашего консульского присутствия, прежде всего, в регионах с крупными диаспорами российских соотечественников, а также популярных у российских туристов. В конкретном плане в настоящее время прорабатываются вопросы об открытии генеральных консульств России в городе Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Республика Индонезия).– Как Москва оценивает решение ряда государств, в том числе Польши, Финляндии и стран Прибалтики, запретить въезд россиянам по шенгенской визе? Есть ли причины рассматривать российских граждан в качестве угрозы безопасности, как, например, об этом заявили в Варшаве? Подготовлен ли ответ Москвы на решение этих стран, в чем он будет заключаться?– На сегодня российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. Такое решение принято руководством большинства указанных стран еще до объявления в России частичной мобилизации и, к сожалению, является продолжением необоснованного конфронтационного курса на стремительное сокращение взаимных поездок граждан.Соответственно корректнее, вероятно, было бы говорить о том, что на фоне частичной мобилизации некоторые из этих государств лишь озвучили отказ делать исключения для россиян, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Пусть это станет еще одним сигналом для тех, кто убежден, что на Западе их "ждут с распростертыми объятиями".Процесс оформления дипломатических виз также стал гораздо более сложным и длительным. Впрочем, в деятельности наших загранучреждений, находящихся в данных странах, с лихвой хватает и других искусственно созданных проблем.Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает, а проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских".– Планируется ли вводить новые требования по визам для граждан Евросоюза после приостановки Брюсселем действия соглашения с Россией об упрощенном порядке выдачи виз?– Давать какие-либо комментарии на данный счет видится преждевременным. Хотелось бы лишь отметить, что сущностный ответ на любые недружественные действия в визовой сфере в первую очередь должен отвечать национальным интересам государства, которые мы видим в сохранении межчеловеческих контактов, а также открытости России для питающих симпатию к нашей стране иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/zagran-1818190352.html

https://ria.ru/20221101/viza-1828497708.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/vtsiom-1818089948.html

https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, москва, польша, россия, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евгений иванов (дипломат), новости - туризм