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Пашинян предложил продлить мандат российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 02.11.2022
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Пашинян предложил продлить мандат российских миротворцев в Карабахе
Пашинян предложил продлить мандат российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 02.11.2022
Пашинян предложил продлить мандат российских миротворцев в Карабахе
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи в Сочи с лидерами РФ и Азербайджана 31 октября предложил продлить мандат миротворцев РФ в Карабахе. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:35
2022-11-02T11:19
армения
в мире
никол пашинян
россия
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи в Сочи с лидерами РФ и Азербайджана 31 октября предложил продлить мандат миротворцев РФ в Карабахе."Мы предложили в Сочи принять решение о продлении мандата российских миротворцев... Предложение не было принято, но это стало вопросом повестки", - сказал Пашинян в парламенте. Он напомнил, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в Карабахе мандат миротворцев автоматически продлевается, если одна из сторон не выступает против этого. Пашинян считает, что необходимо зафиксировать "ненужность" этого института возможных возражений."Присутствие миротворцев - важнейший фактор обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, пока не созданы надежные механизмы и гарантии обеспечения прав и безопасности", - заявил Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html
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армения, в мире, никол пашинян, россия, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Армения, В мире, Никол Пашинян, Россия, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
10:35 02.11.2022 (обновлено: 11:19 02.11.2022)
 
Пашинян предложил продлить мандат российских миротворцев в Карабахе

Пашинян заявил, что Армения предложила продлить мандат российских миротворцев в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи в Сочи с лидерами РФ и Азербайджана 31 октября предложил продлить мандат миротворцев РФ в Карабахе.
"Мы предложили в Сочи принять решение о продлении мандата российских миротворцев... Предложение не было принято, но это стало вопросом повестки", - сказал Пашинян в парламенте. Он напомнил, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в Карабахе мандат миротворцев автоматически продлевается, если одна из сторон не выступает против этого. Пашинян считает, что необходимо зафиксировать "ненужность" этого института возможных возражений.
"Присутствие миротворцев - важнейший фактор обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, пока не созданы надежные механизмы и гарантии обеспечения прав и безопасности", - заявил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 23:00
"Согласовали не все". О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев
 
АрменияВ миреНикол ПашинянРоссияНагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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