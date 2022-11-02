https://ria.ru/20221102/karabakh-1828585148.html

Пашинян предложил продлить мандат российских миротворцев в Карабахе

Пашинян предложил продлить мандат российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 02.11.2022

Пашинян предложил продлить мандат российских миротворцев в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи в Сочи с лидерами РФ и Азербайджана 31 октября предложил продлить мандат миротворцев РФ в Карабахе. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:35

2022-11-02T10:35

2022-11-02T11:19

армения

в мире

никол пашинян

россия

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе встречи в Сочи с лидерами РФ и Азербайджана 31 октября предложил продлить мандат миротворцев РФ в Карабахе."Мы предложили в Сочи принять решение о продлении мандата российских миротворцев... Предложение не было принято, но это стало вопросом повестки", - сказал Пашинян в парламенте. Он напомнил, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в Карабахе мандат миротворцев автоматически продлевается, если одна из сторон не выступает против этого. Пашинян считает, что необходимо зафиксировать "ненужность" этого института возможных возражений."Присутствие миротворцев - важнейший фактор обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, пока не созданы надежные механизмы и гарантии обеспечения прав и безопасности", - заявил Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html

армения

россия

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, в мире, никол пашинян, россия, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе