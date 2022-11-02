https://ria.ru/20221102/goa-1828459709.html

Гоа ждет россиян: новые правила отдыха на индийских пляжах

Гоа ждет россиян: новые правила отдыха на индийских пляжах - РИА Новости, 02.11.2022

Гоа ждет россиян: новые правила отдыха на индийских пляжах

Сегодня первый за долгое время рейс "Аэрофлота" отправляется в Гоа, а вскоре туда полетит и AZUR air. Туристов ждут некоторые сюрпризы — приятные и не очень... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня первый за долгое время рейс "Аэрофлота" отправляется в Гоа, а вскоре туда полетит и AZUR air. Туристов ждут некоторые сюрпризы — приятные и не очень. Как изменился отдых на побережье Индийского океана, что нужно обязательно взять с собой и куда съездить на экскурсии — в материале РИА Новости.Никаких больше вечеринок"Все подорожало, стало много индийских туристов, все "русские пляжи" заняли местные жители", — рассказывает руководитель проекта Traveltogoa.ru Анна Боброва. Теперь гораздо сложнее, отмечает она, найти бюджетное жилье. Кроме того, пока нет групповых экскурсий."Закрылся известный клуб Curlie's в Аджуне, нет больше вечеринок, ради которых многие ездили в Гоа", — добавляет Анна.Ее коллеги настроены не столь скептически и говорят о плюсах курорта. "Гоа сильно изменился, причем в лучшую сторону: появилась хорошая дорога из аэропорта на север штата, много новых отелей и гестхаусов", — уверяют гиды Наталья Садовская и Наталья Иванова.По их словам, пляжные шейки — открытые кафе с лежаками и зонтиками — становятся все более приличными, распахнули двери несколько новых ресторанов."Гоа идет по пути европеизации. Цены выросли: это связано и с инфляцией, и с повышением стоимости топлива. Но и "старый добрый" Гоа тоже можно местами найти, если постараться", — уточняют гиды.Самое главное — и это подчеркивают все эксперты — ковидных ограничений в Гоа, как и в Индии в целом, уже нет.Цена вопроса"За время отсутствия прямых рейсов на курортах были обновления. Изменился сам продукт, информация на сайтах", — объясняют в "Интуристе". Ориентировочно, рассказали в компании, с середины ноября вылеты планируются из трех городов России. Сейчас там готовятся к выставлению полноценных туров, которые будут как на регулярных рейсах из систем GDS, так и на блочной программе AZUR air.В Coral Travel подчеркнули, что блоков на "Аэрофлоте" нет. Но уже посчитаны GDS-пакеты (туры с регулярными рейсами): их стоимость — от 75 тысяч на человека при двухместном размещении (отель категории "две звезды" с завтраками).Путевки на рейсах AZUR air дешевле. Так, путешествие со стартом 11 ноября при двухместном размещением в отеле категории "три звезды" на пляже Бага в Северном Гоа обойдется от 46 тысяч рублей на человека. Аналогичный отдых в южной части штата будет стоить от 52 тысяч рублей. Если выбирать "четверки" или "пятерки", придется доплатить примерно 7-15 тысяч.Уголь берем, а байк нетВ компаниях не отмечают резкого спроса на Гоа, но, по мнению экспертов, все впереди. "Судя по нашим запросам, аудитория расширилась за счет клиентов, которые ранее зимой рассматривали немассовые направления", — говорят в "Интуристе". Среди них, например, бывшие поклонники Юго-Восточной Азии. Так, популярный Вьетнам сейчас без прямых рейсов, китайский Хайнань закрыт, напоминают эксперты. Те, кому кажется дорогим Таиланд, тоже всерьез задумываются о пляжах Гоа.В АТОР уточняют, что, по прогнозам участников туррынка, по мере приближения зимних холодов станет больше запросов на туры long stay в Гоа — от трех недель и более.Собаки, коровы, петухиВ местных турфирмах дают советы и тем, кто поедет на несколько дней, и тем, кто задержится на зиму. "Лучше не арендовать мотобайк — много аварий. Надо пить только бутилированную воду и мыть фрукты. С собой из лекарств берите активированный уголь, полисорб, индийских аналогов здесь нет", — рекомендует Анна Боброва.А еще стоит взять с собой хорошее настроение и обязательно положить в чемодан крем для загара. "Гоа — это деревня. Повсюду будут собаки, коровы, петухи. Живности нет только в дорогих "пятерках". Дороги местами ухабистые, — обращает внимание Наталья. — Большинство гостиниц на поверку оказываются совсем не "звездными". Сервис очень-очень ненавязчивый, мало супермаркетов".Ничего страшного нетГиды объясняют, что для семей с детьми подойдет южная часть штата (пляжи Маджорда, Колва, Беталбатим) с белым песком и теплым морем."Тем, кто боится, советую бронировать любую "пятерку" на Юге. С детьми хорошо также на пляжах Мандрем и Ашвем. Молодежи понравятся Морджим, Анджуна, Вагатор", — говорит Наталья Садовская. Нужны йога и просветление — тогда выбирайте Мандрем и Арамболь или Палолем.Уединение в Индии найти сложно, предупреждают эксперты, хотя пляжи пока не перегружены.Дальше — по интересам. В стране практически любой турист найдет экскурсию, которая удивит, восхитит и заставит что-то переосмыслить. "Для опытных путешественников у нас разработаны маршруты с перелетами: потрясающий Мумбай, красочный Раджастан, древние пещеры Эллоры и Аджанты, вечный город мертвых Варанаси, храмовый Тамил-Наду, внутренние воды Кералы", — перечисляют Наталья Садовская и Наталья Иванова.Но такие поездки требуют раннего планирования для бронирования недорогих авиабилетов.Оздоровление и вискокурниЕсть и другие программы — на основе йоги и аюрведы. "Я сейчас разрабатываю новый проект, это панчакарма, — рассказывает Анна Боброва. — Древнейшая система омоложения и очищения. Курс рассчитан на десять дней, из организма выводятся все токсины и шлаки, происходит видимое похудение, разглаживаются морщины".По ее словам, эта удивительная практика доступна в лучшем государственном госпитале в Гоа по хорошей цене.Из классических экскурсий советуют поездку в бывшую столицу Виджаянагарской империи Хампи — поселение на севере штата Карнатака. "Это путешествие в прошлое, в Средние века, в сон наяву", — уверяют гиды.Отправившись к водопадам заповедника Нетравали в Южном Гоа, можно увидеть древние петроглифы. Старинные виллы, вискокурни — это тоже Гоа. В общем, Индия может удивить любого путешественника. Так что тут определенно стоит совместить пляжный отдых с культурным.

https://ria.ru/20190120/1549492086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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