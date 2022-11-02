https://ria.ru/20221102/dobrovoltsy-1828646334.html

Совфед одобрил закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Совфед одобрил закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим - РИА Новости, 02.11.2022

Совфед одобрил закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:22

2022-11-02T13:22

2022-11-02T13:22

россия

общество

совет федерации рф

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯКак отмечается в законе, для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие Вооруженным силам РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за рубежом. Эти формирования создаются Минобороны по решению президента РФ.Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны. В состав формирований могут войти россияне, как добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением МО.Между гражданином и военным ведомством заключается контракт о пребывании в добровольческом формировании, в нем оговариваются сроки и условия выполнения обязанностей добровольца.СТАТУС И СОЦГАРАНТИИЗакон предусматривает, что на добровольцев распространяется статус военнослужащих. Добровольцам и членам их семей будут предоставляться те же социальные гарантии и компенсации, что и военнослужащим. Размеры денежного содержания добровольцев не могут быть ниже денежного довольствия контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих. Помимо этого, добровольцы получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 миллиона рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца. Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.Более 15 тысяч человек записались в российские добровольческие отряды с начала специальной военной операции, заявил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Александр Туляганов в Совфеде при обсуждении закона о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-участникам СВО.

https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828321186.html

https://ria.ru/20221019/pervyshov-1825182567.html

https://ria.ru/20221017/vandalizm-1824688767.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии