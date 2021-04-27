Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2021 году
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военная пенсия — это ежемесячное содержание от государства военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Об условиях получения выплат пенсионером и о том, как рассчитать их размер в 2021 году — в материале РИА Новости.
Пенсия военнослужащих
Пенсия военнослужащих — это ежемесячная выплата, назначаемая государством после выхода сотрудника определенных госструктур на заслуженных отдых. Также такую пенсию могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца.
Эта выплата полагается военнослужащим-контрактникам, сотрудникам Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН и другим.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Условия назначения
Получать военную пенсию могут граждане после ухода со службы по причинам, установленным в федеральном законе о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу.
За выслугу лет
Пенсия за выслугу лет назначается, когда военный достигает установленного стажа и возраста.
По закону такая пенсия полагается, если:
- —при увольнении профильный стаж составляет 20 лет и более;
- —возраст военного не менее 45 лет, а его общий трудовой стаж — не менее 25 лет, из которых не менее 12,5 лет должна занимать военная служба.
— В таком случае выплаты доступны уволенным со службы после достижения предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, — рассказала РИА Новости юрист Ольга Скобцева.
В воинский стаж входят годы работы в Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, в гражданских министерствах и организациях, если военный остался на военной службе или в составе силовых структур, а также другие указанные в законе периоды.
Офицерам и военным начальникам в выслугу лет засчитывают до 5 лет учебы до выхода на службу. Один год обучения будет равен 6 месяцам службы.
Служба в особых условиях засчитывается в выслугу лет в льготном исчислении. Например, месяц работы в странах, где велись боевые действия, засчитывают за два. Также к особым условиям относят службу в районах Крайнего Севера и на должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
По инвалидности
Пенсия по инвалидности назначается военному, если он получил серьезный ущерб здоровью во время службы или в течение трех месяцев после увольнения. При этом инвалидность должна являться следствием болезни или травмы, приобретенной на работе, согласно пункту 2 статьи 8 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". При этом неважно, сколько лет пенсионер прослужил в госструктуре.
Инвалидность устанавливает медико-социальная экспертиза или военно-врачебная комиссия военного округа, где военный проходил службу.
По потере кормильца
Нетрудоспособным членам семьи военного полагается пенсия по потере кормильца, в случае его:
- —смерти во время службы или в течение трех месяцев после увольнения из-за травмы или заболевания, полученных во время службы;
- —смерти в период получения пенсии;
- —смерти в течение 5 лет после прекращения пенсионных выплат;
- —смерти в плену, если попал туда не добровольно.
- —безвестного исчезновения во время военных действий.
На ежемесячные выплаты по потере кормильца-военного могут претендовать:
- —дети до 18 лет, а если учатся по очной форме, то до 23 лет;
- —родители или супруга, если после смерти кормильца они утратили источник доходов, достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность;
- —родители или супруги, если они не работают и ухаживают за детьми, братьями, сестрами, внуками кормильца, пока последним не исполнится 14 лет;
- —бабушка или дедушка, если нет других лиц, которые должны содержать их по закону.
Вдове военного пенсионера
Вдовы военных, погибших при определенных условиях, могут претендовать сразу на две пенсии: по потере кормильца и любую другую (по старости, по инвалидности). Такое право предоставляется женщинам, не вступившим в новый брак.
— После заключения нового брачного союза право на получение пенсии по потере кормильца сохранится, а вот на вторую пенсию — аннулируется, — сообщила юрист.
Вторая пенсия для военного пенсионера
Страховая пенсия по старости может стать второй пенсией для отставника. Такое право для него наступит, если он, выйдя на заслуженный отдых, устроится на работу на "гражданке".
— При этом трудоустройство должно быть официальным. Если работодатель не будет отчислять пенсионные взносы, право на страховую пенсию не возникнет, — пояснила эксперт.
Чтобы одновременно получать военную и страховую пенсию, необходимо выполнить следующие требования:
- —достижение пенсионного возраста;
- —наличие определенного гражданского стажа (в него не входят периоды службы в армии или работы, которые учтены при расчете военной пенсии);
- —наличие необходимого количества пенсионных баллов.
В связи с принятой пенсионной реформой требования к этим показателям будут возрастать ежегодно. В 2021 году страховая пенсия назначается гражданам, достигшим возраста 56,5 лет для женщин и 61,5 года для мужчин, имеющим общий стаж в 12 лет и 21 ИПК.
В 2025 году нужно будет иметь 30 баллов и минимум 15 лет стажа. В дальнейшем эти цифры расти не будут. А вот пенсионный возраст перестанет увеличиваться только в 2028-м. Начиная с этого года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.
Размер пенсии военнослужащим
- —за выслугу 20 лет — 50% соответствующих сумм денежного довольствия, а за каждый год выслуги свыше 20 лет — 3%, но всего не более 85 процентов этих сумм;
- —имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба: за общий трудовой стаж 25 лет — 50% соответствующих сумм денежного довольствия и за каждый год стажа свыше 25 лет — 1%.
Пенсия за выслугу лет для инвалидов выше обычной. Прибавка рассчитывается в процентах к социальной пенсии и зависит от группы — первой, второй или третьей. Исходя из этого рассчитывается и размер военной пенсии, назначенной по причине получения инвалидности. На сумму влияют и сами причины.
Размер пенсии по потере кормильца зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию дают каждому нетрудоспособному члену семьи в процентах от денежного довольствия кормильца. 50% полагается:
- —семьям умерших вследствие военной травмы;
- —семьям умерших военных инвалидов;
- —детям, потерявшим обоих родителей;
- —детям умершей одинокой матери.
Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия военного.
Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее назначат каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:
- —смерть из-за военной травмы — 200%;
- —смерть из-за заболевания, полученного в период службы — 150%.
Расчет пенсии военнослужащим
Формула для расчета пенсии военного по выслуге лет: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД — ставка сотрудника, предусмотренная по должности; ОЗ — ставка, начисляемая в соответствии со званием; ПК — понижающий коэффициент.
Прибавку к пенсии за выслугу лет инвалидам рассчитывают в процентах к социальной пенсии.
Для военных, получивших травму на службе:
- —при инвалидности первой группы — 300%;
- —второй группы — 250%;
- —третьей — 175%.
Для военных с заболеванием, трудовым увечьем, а также для участников ВОВ:
- —при инвалидности первой группы — 250%;
- —второй группы — 200%;
- —третьей — 150%.
Для награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда":
- —при инвалидности первой группы — 200%;
- —второй группы — 150%;
- —третьей — 100%.
Военная пенсия по инвалидности для призывников рассчитывается в процентах от социальной пенсии.
- —для первой группы — 300%;
- —для второй — 250%;
- —для третьей — 175%.
Размер из-за заболевания, полученного во время службы:
- —для первой группы — 250%;
- —для второй — 200%;
- —для третей — 150%.
Военная пенсия по инвалидности для офицерского состава, прапорщиков, мичманов и контрактников, сотрудников силовых ведомств рассчитывается в процентах от денежного довольствия.
Размер из-за травмы:
- —для первой группы — 85%;
- —для второй — 85%;
- —для третьей — 50%.
Размер из-за заболевания, полученного во время службы:
- —для первой группы — 75%;
- —для второй — 75%;
- —для третей — 40%.
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Размер пенсии по потере кормильца-военного зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию в 50% от денежного довольствия дают каждому нетрудоспособному члену семьи. Она полагается следующим категориям граждан:
- —семьям умерших вследствие военной травмы;
- —семьям умерших военных инвалидов;
- —детям, потерявшим обоих родителей;
- —детям умершей одинокой матери.
Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия.
Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее будут выплачивать каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:
- —смерть из-за военной травмы — 200%;
- —смерть из-за заболевания, полученного в период военной службы — 150%.
Как оформить?
Чтобы получать пенсию по выслуге лет, нужно подать пакет документов в пенсионный орган силового ведомства, в котором служил военный (Минобороны, МВД, ФСИН, ФСБ и т.д.).
Документы можно направить лично или отправить по почте. Их рассмотрение обычно занимает от 2 до 3 месяцев и зависит от сроков получения военкоматом или другим уполномоченным органом личного дела с денежным аттестатом военнослужащего. Днем обращения за назначением военной пенсии является дата подачи заявления о ее назначении.
Работа отделения Пенсионного фонда
Документы
В пакет документов, необходимый для оформления пенсии по выслуге лет, входят:
- —заявление о назначении пенсии;
- —денежный аттестат — документ обо всех видах довольствия, которые получал военный за время службы (хранится у кадровых работников или в бухгалтерии);
- —копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
- —выписка из приказа об увольнении;
- —копия послужного списка из личного дела;
- —расчет выслуги лет на пенсию (ее считают в пенсионном органе на основе личного дела).
Для пенсии по инвалидности к этому списку добавятся:
- —копия заключения военно-врачебной комиссии из личного дела;
- —выписка из акта освидетельствования комиссии медико-социальной экспертизы.
Для пенсии по потере кормильца к списку добавятся:
- —копии свидетельств из ЗАГСа о рождении детей, браке, смерти.
- —справка образовательного учреждения об учебе детей.
Мужчина с книгой
Законодательство
Вопрос установления права на военную пенсию гражданам регулируется федеральными законами, "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и другими нормативно-правовыми актами.