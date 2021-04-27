Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/voennosluzhaschie-1730219033.html
Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2021 году
Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2021 году
Военная пенсия — это ежемесячное содержание от государства военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Об условиях получения выплат пенсионером и о том,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:57
2021-04-27T20:57
пенсионеры
военные
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пенсионная реформа в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580983649_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6342823ee71704203c25835ac07ba11b.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военная пенсия — это ежемесячное содержание от государства военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Об условиях получения выплат пенсионером и о том, как рассчитать их размер в 2021 году — в материале РИА Новости.Пенсия военнослужащихПенсия военнослужащих — это ежемесячная выплата, назначаемая государством после выхода сотрудника определенных госструктур на заслуженных отдых. Также такую пенсию могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца.Эта выплата полагается военнослужащим-контрактникам, сотрудникам Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН и другим.Условия назначенияПолучать военную пенсию могут граждане после ухода со службы по причинам, установленным в федеральном законе о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу.За выслугу летПенсия за выслугу лет назначается, когда военный достигает установленного стажа и возраста.По закону такая пенсия полагается, если:В воинский стаж входят годы работы в Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, в гражданских министерствах и организациях, если военный остался на военной службе или в составе силовых структур, а также другие указанные в законе периоды.Офицерам и военным начальникам в выслугу лет засчитывают до 5 лет учебы до выхода на службу. Один год обучения будет равен 6 месяцам службы.Служба в особых условиях засчитывается в выслугу лет в льготном исчислении. Например, месяц работы в странах, где велись боевые действия, засчитывают за два. Также к особым условиям относят службу в районах Крайнего Севера и на должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.По инвалидностиПенсия по инвалидности назначается военному, если он получил серьезный ущерб здоровью во время службы или в течение трех месяцев после увольнения. При этом инвалидность должна являться следствием болезни или травмы, приобретенной на работе, согласно пункту 2 статьи 8 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". При этом неважно, сколько лет пенсионер прослужил в госструктуре.Инвалидность устанавливает медико-социальная экспертиза или военно-врачебная комиссия военного округа, где военный проходил службу.По потере кормильцаНетрудоспособным членам семьи военного полагается пенсия по потере кормильца, в случае его:На ежемесячные выплаты по потере кормильца-военного могут претендовать:Вдове военного пенсионераВдовы военных, погибших при определенных условиях, могут претендовать сразу на две пенсии: по потере кормильца и любую другую (по старости, по инвалидности). Такое право предоставляется женщинам, не вступившим в новый брак.Вторая пенсия для военного пенсионераСтраховая пенсия по старости может стать второй пенсией для отставника. Такое право для него наступит, если он, выйдя на заслуженный отдых, устроится на работу на "гражданке".Чтобы одновременно получать военную и страховую пенсию, необходимо выполнить следующие требования:В связи с принятой пенсионной реформой требования к этим показателям будут возрастать ежегодно. В 2021 году страховая пенсия назначается гражданам, достигшим возраста 56,5 лет для женщин и 61,5 года для мужчин, имеющим общий стаж в 12 лет и 21 ИПК.В 2025 году нужно будет иметь 30 баллов и минимум 15 лет стажа. В дальнейшем эти цифры расти не будут. А вот пенсионный возраст перестанет увеличиваться только в 2028-м. Начиная с этого года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.Размер пенсии военнослужащимРазмер пенсии за выслугу лет военнослужащим установлен следующий:Пенсия за выслугу лет для инвалидов выше обычной. Прибавка рассчитывается в процентах к социальной пенсии и зависит от группы — первой, второй или третьей. Исходя из этого рассчитывается и размер военной пенсии, назначенной по причине получения инвалидности. На сумму влияют и сами причины.Размер пенсии по потере кормильца зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию дают каждому нетрудоспособному члену семьи в процентах от денежного довольствия кормильца. 50% полагается:Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия военного.Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее назначат каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:Расчет пенсии военнослужащимФормула для расчета пенсии военного по выслуге лет: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД — ставка сотрудника, предусмотренная по должности; ОЗ — ставка, начисляемая в соответствии со званием; ПК — понижающий коэффициент.Прибавку к пенсии за выслугу лет инвалидам рассчитывают в процентах к социальной пенсии.Для военных, получивших травму на службе:Для военных с заболеванием, трудовым увечьем, а также для участников ВОВ:Для награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда":Военная пенсия по инвалидности для призывников рассчитывается в процентах от социальной пенсии.Размер из-за военной травмы:Размер из-за заболевания, полученного во время службы:Военная пенсия по инвалидности для офицерского состава, прапорщиков, мичманов и контрактников, сотрудников силовых ведомств рассчитывается в процентах от денежного довольствия.Размер из-за травмы:Размер из-за заболевания, полученного во время службы:Размер пенсии по потере кормильца-военного зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию в 50% от денежного довольствия дают каждому нетрудоспособному члену семьи. Она полагается следующим категориям граждан:Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия.Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее будут выплачивать каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:Как оформить?Чтобы получать пенсию по выслуге лет, нужно подать пакет документов в пенсионный орган силового ведомства, в котором служил военный (Минобороны, МВД, ФСИН, ФСБ и т.д.).Документы можно направить лично или отправить по почте. Их рассмотрение обычно занимает от 2 до 3 месяцев и зависит от сроков получения военкоматом или другим уполномоченным органом личного дела с денежным аттестатом военнослужащего. Днем обращения за назначением военной пенсии является дата подачи заявления о ее назначении.ДокументыВ пакет документов, необходимый для оформления пенсии по выслуге лет, входят:Для пенсии по инвалидности к этому списку добавятся:Для пенсии по потере кормильца к списку добавятся:ЗаконодательствоВопрос установления права на военную пенсию гражданам регулируется федеральными законами, "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и другими нормативно-правовыми актами.
https://ria.ru/20210423/vyplaty-1729701052.html
https://ria.ru/20210423/lgoty-1729602390.html
https://ria.ru/20210421/lgoty-1729353346.html
https://ria.ru/20210223/pensiya-1598626085.html
https://ria.ru/20210302/vyplaty-1599539019.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580983649_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_716aa077c84668eb1d366fb2ce7a4397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионеры, военные, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пенсионная реформа в россии, общество

Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2021 году

20:57 27.04.2021
 
© РИА Новости / Денис АбрамовПосетитель в отделении пенсионного фонда
Посетитель в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военная пенсия — это ежемесячное содержание от государства военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Об условиях получения выплат пенсионером и о том, как рассчитать их размер в 2021 году — в материале РИА Новости.

Пенсия военнослужащих

Пенсия военнослужащих — это ежемесячная выплата, назначаемая государством после выхода сотрудника определенных госструктур на заслуженных отдых. Также такую пенсию могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца.
Эта выплата полагается военнослужащим-контрактникам, сотрудникам Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН и другим.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде в Москве

Условия назначения

Получать военную пенсию могут граждане после ухода со службы по причинам, установленным в федеральном законе о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу.

За выслугу лет

Пенсия за выслугу лет назначается, когда военный достигает установленного стажа и возраста.
По закону такая пенсия полагается, если:
  • при увольнении профильный стаж составляет 20 лет и более;
  • возраст военного не менее 45 лет, а его общий трудовой стаж — не менее 25 лет, из которых не менее 12,5 лет должна занимать военная служба.

— В таком случае выплаты доступны уволенным со службы после достижения предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, — рассказала РИА Новости юрист Ольга Скобцева.

В воинский стаж входят годы работы в Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, в гражданских министерствах и организациях, если военный остался на военной службе или в составе силовых структур, а также другие указанные в законе периоды.
Офицерам и военным начальникам в выслугу лет засчитывают до 5 лет учебы до выхода на службу. Один год обучения будет равен 6 месяцам службы.
Служба в особых условиях засчитывается в выслугу лет в льготном исчислении. Например, месяц работы в странах, где велись боевые действия, засчитывают за два. Также к особым условиям относят службу в районах Крайнего Севера и на должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
Женщина в пенсионном фонде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 18:56
Пенсии работающим пенсионерам: какой размер выплат полагается в 2021 году

По инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается военному, если он получил серьезный ущерб здоровью во время службы или в течение трех месяцев после увольнения. При этом инвалидность должна являться следствием болезни или травмы, приобретенной на работе, согласно пункту 2 статьи 8 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". При этом неважно, сколько лет пенсионер прослужил в госструктуре.
Инвалидность устанавливает медико-социальная экспертиза или военно-врачебная комиссия военного округа, где военный проходил службу.

По потере кормильца

Нетрудоспособным членам семьи военного полагается пенсия по потере кормильца, в случае его:
  • смерти во время службы или в течение трех месяцев после увольнения из-за травмы или заболевания, полученных во время службы;
  • смерти в период получения пенсии;
  • смерти в течение 5 лет после прекращения пенсионных выплат;
  • смерти в плену, если попал туда не добровольно.
  • безвестного исчезновения во время военных действий.
На ежемесячные выплаты по потере кормильца-военного могут претендовать:
  • дети до 18 лет, а если учатся по очной форме, то до 23 лет;
  • родители или супруга, если после смерти кормильца они утратили источник доходов, достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность;
  • родители или супруги, если они не работают и ухаживают за детьми, братьями, сестрами, внуками кормильца, пока последним не исполнится 14 лет;
  • бабушка или дедушка, если нет других лиц, которые должны содержать их по закону.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:33
Льготы пенсионерам в 2021 году: какие положены и кто их может получить

Вдове военного пенсионера

Вдовы военных, погибших при определенных условиях, могут претендовать сразу на две пенсии: по потере кормильца и любую другую (по старости, по инвалидности). Такое право предоставляется женщинам, не вступившим в новый брак.
— После заключения нового брачного союза право на получение пенсии по потере кормильца сохранится, а вот на вторую пенсию — аннулируется, — сообщила юрист.

Вторая пенсия для военного пенсионера

Страховая пенсия по старости может стать второй пенсией для отставника. Такое право для него наступит, если он, выйдя на заслуженный отдых, устроится на работу на "гражданке".
— При этом трудоустройство должно быть официальным. Если работодатель не будет отчислять пенсионные взносы, право на страховую пенсию не возникнет, — пояснила эксперт.
Чтобы одновременно получать военную и страховую пенсию, необходимо выполнить следующие требования:
  • достижение пенсионного возраста;
  • наличие определенного гражданского стажа (в него не входят периоды службы в армии или работы, которые учтены при расчете военной пенсии);
  • наличие необходимого количества пенсионных баллов.
В связи с принятой пенсионной реформой требования к этим показателям будут возрастать ежегодно. В 2021 году страховая пенсия назначается гражданам, достигшим возраста 56,5 лет для женщин и 61,5 года для мужчин, имеющим общий стаж в 12 лет и 21 ИПК.
В 2025 году нужно будет иметь 30 баллов и минимум 15 лет стажа. В дальнейшем эти цифры расти не будут. А вот пенсионный возраст перестанет увеличиваться только в 2028-м. Начиная с этого года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 18:56
Льготы ветеранам труда в 2021 году: какие положены и как их получить

Размер пенсии военнослужащим

Размер пенсии за выслугу лет военнослужащим установлен следующий:
  • за выслугу 20 лет — 50% соответствующих сумм денежного довольствия, а за каждый год выслуги свыше 20 лет — 3%, но всего не более 85 процентов этих сумм;
  • имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба: за общий трудовой стаж 25 лет — 50% соответствующих сумм денежного довольствия и за каждый год стажа свыше 25 лет — 1%.
Пенсия за выслугу лет для инвалидов выше обычной. Прибавка рассчитывается в процентах к социальной пенсии и зависит от группы — первой, второй или третьей. Исходя из этого рассчитывается и размер военной пенсии, назначенной по причине получения инвалидности. На сумму влияют и сами причины.
Размер пенсии по потере кормильца зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию дают каждому нетрудоспособному члену семьи в процентах от денежного довольствия кормильца. 50% полагается:
  • семьям умерших вследствие военной травмы;
  • семьям умерших военных инвалидов;
  • детям, потерявшим обоих родителей;
  • детям умершей одинокой матери.
Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия военного.
Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее назначат каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:
  • смерть из-за военной травмы — 200%;
  • смерть из-за заболевания, полученного в период службы — 150%.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 06:20
Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Расчет пенсии военнослужащим

Формула для расчета пенсии военного по выслуге лет: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД — ставка сотрудника, предусмотренная по должности; ОЗ — ставка, начисляемая в соответствии со званием; ПК — понижающий коэффициент.
Прибавку к пенсии за выслугу лет инвалидам рассчитывают в процентах к социальной пенсии.
Для военных, получивших травму на службе:
  • при инвалидности первой группы — 300%;
  • второй группы — 250%;
  • третьей — 175%.
Для военных с заболеванием, трудовым увечьем, а также для участников ВОВ:
  • при инвалидности первой группы — 250%;
  • второй группы — 200%;
  • третьей — 150%.
Для награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда":
  • при инвалидности первой группы — 200%;
  • второй группы — 150%;
  • третьей — 100%.
Военная пенсия по инвалидности для призывников рассчитывается в процентах от социальной пенсии.
Инвалидное кресло - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 09:03
В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
Размер из-за военной травмы:
  • для первой группы — 300%;
  • для второй — 250%;
  • для третьей — 175%.
Размер из-за заболевания, полученного во время службы:
  • для первой группы — 250%;
  • для второй — 200%;
  • для третей — 150%.
Военная пенсия по инвалидности для офицерского состава, прапорщиков, мичманов и контрактников, сотрудников силовых ведомств рассчитывается в процентах от денежного довольствия.
Размер из-за травмы:
  • для первой группы — 85%;
  • для второй — 85%;
  • для третьей — 50%.
Размер из-за заболевания, полученного во время службы:
  • для первой группы — 75%;
  • для второй — 75%;
  • для третей — 40%.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Размер пенсии по потере кормильца-военного зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию в 50% от денежного довольствия дают каждому нетрудоспособному члену семьи. Она полагается следующим категориям граждан:
  • семьям умерших вследствие военной травмы;
  • семьям умерших военных инвалидов;
  • детям, потерявшим обоих родителей;
  • детям умершей одинокой матери.
Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия.
Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее будут выплачивать каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:
  • смерть из-за военной травмы — 200%;
  • смерть из-за заболевания, полученного в период военной службы — 150%.

Как оформить?

Чтобы получать пенсию по выслуге лет, нужно подать пакет документов в пенсионный орган силового ведомства, в котором служил военный (Минобороны, МВД, ФСИН, ФСБ и т.д.).
Документы можно направить лично или отправить по почте. Их рассмотрение обычно занимает от 2 до 3 месяцев и зависит от сроков получения военкоматом или другим уполномоченным органом личного дела с денежным аттестатом военнослужащего. Днем обращения за назначением военной пенсии является дата подачи заявления о ее назначении.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота отделения Пенсионного фонда
Работа отделения Пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Работа отделения Пенсионного фонда

Документы

В пакет документов, необходимый для оформления пенсии по выслуге лет, входят:
  • заявление о назначении пенсии;
  • денежный аттестат — документ обо всех видах довольствия, которые получал военный за время службы (хранится у кадровых работников или в бухгалтерии);
  • копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
  • выписка из приказа об увольнении;
  • копия послужного списка из личного дела;
  • расчет выслуги лет на пенсию (ее считают в пенсионном органе на основе личного дела).
Для пенсии по инвалидности к этому списку добавятся:
  • копия заключения военно-врачебной комиссии из личного дела;
  • выписка из акта освидетельствования комиссии медико-социальной экспертизы.
Для пенсии по потере кормильца к списку добавятся:
  • копии свидетельств из ЗАГСа о рождении детей, браке, смерти.
  • справка образовательного учреждения об учебе детей.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМужчина с книгой
Мужчина с книгой - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мужчина с книгой

Законодательство

Вопрос установления права на военную пенсию гражданам регулируется федеральными законами, "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и другими нормативно-правовыми актами.
 
ПенсионерыВоенныеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Пенсионная реформа в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния