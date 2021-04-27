https://ria.ru/20210427/voennosluzhaschie-1730219033.html

Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2021 году

Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2021 году

Военная пенсия — это ежемесячное содержание от государства военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Об условиях получения выплат пенсионером и о том,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:57

2021-04-27T20:57

2021-04-27T20:57

пенсионеры

военные

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

пенсионная реформа в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580983649_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6342823ee71704203c25835ac07ba11b.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военная пенсия — это ежемесячное содержание от государства военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Об условиях получения выплат пенсионером и о том, как рассчитать их размер в 2021 году — в материале РИА Новости.Пенсия военнослужащихПенсия военнослужащих — это ежемесячная выплата, назначаемая государством после выхода сотрудника определенных госструктур на заслуженных отдых. Также такую пенсию могут получать родственники погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца.Эта выплата полагается военнослужащим-контрактникам, сотрудникам Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН и другим.Условия назначенияПолучать военную пенсию могут граждане после ухода со службы по причинам, установленным в федеральном законе о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу.За выслугу летПенсия за выслугу лет назначается, когда военный достигает установленного стажа и возраста.По закону такая пенсия полагается, если:В воинский стаж входят годы работы в Росгвардии, МЧС, МВД, ФСБ, ФСИН, в гражданских министерствах и организациях, если военный остался на военной службе или в составе силовых структур, а также другие указанные в законе периоды.Офицерам и военным начальникам в выслугу лет засчитывают до 5 лет учебы до выхода на службу. Один год обучения будет равен 6 месяцам службы.Служба в особых условиях засчитывается в выслугу лет в льготном исчислении. Например, месяц работы в странах, где велись боевые действия, засчитывают за два. Также к особым условиям относят службу в районах Крайнего Севера и на должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.По инвалидностиПенсия по инвалидности назначается военному, если он получил серьезный ущерб здоровью во время службы или в течение трех месяцев после увольнения. При этом инвалидность должна являться следствием болезни или травмы, приобретенной на работе, согласно пункту 2 статьи 8 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". При этом неважно, сколько лет пенсионер прослужил в госструктуре.Инвалидность устанавливает медико-социальная экспертиза или военно-врачебная комиссия военного округа, где военный проходил службу.По потере кормильцаНетрудоспособным членам семьи военного полагается пенсия по потере кормильца, в случае его:На ежемесячные выплаты по потере кормильца-военного могут претендовать:Вдове военного пенсионераВдовы военных, погибших при определенных условиях, могут претендовать сразу на две пенсии: по потере кормильца и любую другую (по старости, по инвалидности). Такое право предоставляется женщинам, не вступившим в новый брак.Вторая пенсия для военного пенсионераСтраховая пенсия по старости может стать второй пенсией для отставника. Такое право для него наступит, если он, выйдя на заслуженный отдых, устроится на работу на "гражданке".Чтобы одновременно получать военную и страховую пенсию, необходимо выполнить следующие требования:В связи с принятой пенсионной реформой требования к этим показателям будут возрастать ежегодно. В 2021 году страховая пенсия назначается гражданам, достигшим возраста 56,5 лет для женщин и 61,5 года для мужчин, имеющим общий стаж в 12 лет и 21 ИПК.В 2025 году нужно будет иметь 30 баллов и минимум 15 лет стажа. В дальнейшем эти цифры расти не будут. А вот пенсионный возраст перестанет увеличиваться только в 2028-м. Начиная с этого года женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.Размер пенсии военнослужащимРазмер пенсии за выслугу лет военнослужащим установлен следующий:Пенсия за выслугу лет для инвалидов выше обычной. Прибавка рассчитывается в процентах к социальной пенсии и зависит от группы — первой, второй или третьей. Исходя из этого рассчитывается и размер военной пенсии, назначенной по причине получения инвалидности. На сумму влияют и сами причины.Размер пенсии по потере кормильца зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию дают каждому нетрудоспособному члену семьи в процентах от денежного довольствия кормильца. 50% полагается:Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия военного.Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее назначат каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:Расчет пенсии военнослужащимФормула для расчета пенсии военного по выслуге лет: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД — ставка сотрудника, предусмотренная по должности; ОЗ — ставка, начисляемая в соответствии со званием; ПК — понижающий коэффициент.Прибавку к пенсии за выслугу лет инвалидам рассчитывают в процентах к социальной пенсии.Для военных, получивших травму на службе:Для военных с заболеванием, трудовым увечьем, а также для участников ВОВ:Для награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда":Военная пенсия по инвалидности для призывников рассчитывается в процентах от социальной пенсии.Размер из-за военной травмы:Размер из-за заболевания, полученного во время службы:Военная пенсия по инвалидности для офицерского состава, прапорщиков, мичманов и контрактников, сотрудников силовых ведомств рассчитывается в процентах от денежного довольствия.Размер из-за травмы:Размер из-за заболевания, полученного во время службы:Размер пенсии по потере кормильца-военного зависит от причины его смерти. Если военный служил по контракту, то пенсию в 50% от денежного довольствия дают каждому нетрудоспособному члену семьи. Она полагается следующим категориям граждан:Если военный умер из-за заболевания, полученного на службе, его семье будут выплачивать 40% денежного довольствия.Если военный проходил службу по призыву, пенсию рассчитают в процентах от социальной пенсии. Ее будут выплачивать каждому нетрудоспособному члену семьи в размере, который зависит от причины смерти призывника:Как оформить?Чтобы получать пенсию по выслуге лет, нужно подать пакет документов в пенсионный орган силового ведомства, в котором служил военный (Минобороны, МВД, ФСИН, ФСБ и т.д.).Документы можно направить лично или отправить по почте. Их рассмотрение обычно занимает от 2 до 3 месяцев и зависит от сроков получения военкоматом или другим уполномоченным органом личного дела с денежным аттестатом военнослужащего. Днем обращения за назначением военной пенсии является дата подачи заявления о ее назначении.ДокументыВ пакет документов, необходимый для оформления пенсии по выслуге лет, входят:Для пенсии по инвалидности к этому списку добавятся:Для пенсии по потере кормильца к списку добавятся:ЗаконодательствоВопрос установления права на военную пенсию гражданам регулируется федеральными законами, "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и другими нормативно-правовыми актами.

https://ria.ru/20210423/vyplaty-1729701052.html

https://ria.ru/20210423/lgoty-1729602390.html

https://ria.ru/20210421/lgoty-1729353346.html

https://ria.ru/20210223/pensiya-1598626085.html

https://ria.ru/20210302/vyplaty-1599539019.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионеры, военные, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пенсионная реформа в россии, общество