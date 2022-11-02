https://ria.ru/20221102/byudzhet-1828790530.html

Мосгордума приняла бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Мосгордума приняла бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов - РИА Новости, 02.11.2022

Мосгордума приняла бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Московская городская Дума приняла бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:49

2022-11-02T19:49

2022-11-02T19:49

экономика

алексей шапошников

москва

московская городская дума

справедливая россия

единая россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московская городская Дума приняла бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, передаёт корреспондент РИА Новости.Председатель Мосгордумы подчеркнул, что приоритеты бюджета полностью соответствуют интересам города и москвичей. Это усиление социальной защиты, повышение качества и комфорта предоставления услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры, формирование качественной и безопасной городской среды, улучшение работы общественного транспорта, увеличение деловой активности и инвестиционной привлекательности, устойчивость и стабильность бюджетной системы города."Хочу заверить москвичей, что все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме", - отметил он."Городской бюджет принят сразу в трех чтениях. Благодарю коллег за поддержку и понимание, ведь главная цель – благополучие москвичей и дальнейшее развитие столицы", - добавил Шапошников.Ранее парламентское большинство, состоящее из фракций партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", депутатского объединения "Моя Москва", предложили принять бюджет столицы без поправок 2 ноября. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике накануне поддержала это предложение.Согласно проекту бюджета, доходы Москвы в 2023 году запланированы в объёме почти 3,747 триллиона рублей, расходы составят более 4,183 триллиона рублей. В 2024 году доходы столицы составят более 4,047 триллиона рублей, расходы запланированы в объёме около 4,266 триллиона рублей. В 2025 году доходы запланированы в сумме почти 4,376 триллиона рублей и более 4,393 триллиона рублей. При этом бюджет будет дефицитным, дефицит бюджета в 2023 году составит 436,2 миллиарда рублей, в 2024 году - 218,8 миллиарда рублей, в 2025 году - 17,5 миллиарда рублей.Проектом бюджета предусмотрено привлечение в 2023 году займов в объёме до 190,6 миллиарда рублей, в том числе получение из федерального бюджета бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 40,6 миллиарда рублей. Средства бюджетных кредитов будут направлены на закупку вагонов для строящихся участков Большой кольцевой линии метро и подвижного состава МЦД-3 и МЦД-4.Бюджет Москвы на 2023 году будет социально ориентированным, расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят половину расходов городского бюджета или 2,1 триллиона рублей, а с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС – более 2,4 триллиона рублей. Одной из крупнейших городских программ в 2023 году по-прежнему будет "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по этой программе составят 530,5 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС – 899,4 миллиарда рублей. На развитие московского образования в 2023 году будет направлено 521,4 миллиарда рублей. Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 193 до 23 313 рублей в месяц.Для реализации городских жилищных программ в 2023-2025 годах планируется построить 6 миллионов квадратных метров жилья, в том числе 5,4 миллиона квадратных метров по Программе реновации. В новые дома переедут свыше 155 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек.Финансовое обеспечение Адресной инвестиционной программы города Москвы на ближайшие три года составляет 2 трлн 239 млрд рублей. Из них на 2023 год запланировано 910 млрд рублей, в 2024 году планируется потратить 692 млрд рублей, а в 2025 – 637 млрд рублей. В указанный период планируется построить более 780 городских объектов.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824009077.html

https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826945297.html

https://ria.ru/20221012/moskva-1823399211.html

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