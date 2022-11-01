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Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ - РИА Новости, 01.11.2022
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ
Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:30
2022-11-01T12:30
2022-11-01T12:30
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ."Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем среди прочего инициировала вопрос денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ от 2011 года. Кроме России, на торговлю с которой введено эмбарго, сторонами договора также являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях. По моей информации, премьер-министр запустил работу над подготовкой законопроекта о денонсации", - написала она на своей странице в социальной сети в Facebook*.Пидласа отмечает, что со всеми странами-участниками договора у Украины есть двусторонние соглашения о свободной торговле, также подписано соглашение о свободной торговле между государствами-членами ГУАМ, а на Грузию и Молдавию распространяется еще и региональная конвенция Пан-Евро-Мед.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ
В Раде заявили о подготовке к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ