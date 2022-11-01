https://ria.ru/20221101/zst-1828368241.html

Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ

Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ - РИА Новости, 01.11.2022

Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ

Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:30

2022-11-01T12:30

2022-11-01T12:30

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ."Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем среди прочего инициировала вопрос денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ от 2011 года. Кроме России, на торговлю с которой введено эмбарго, сторонами договора также являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях. По моей информации, премьер-министр запустил работу над подготовкой законопроекта о денонсации", - написала она на своей странице в социальной сети в Facebook*.Пидласа отмечает, что со всеми странами-участниками договора у Украины есть двусторонние соглашения о свободной торговле, также подписано соглашение о свободной торговле между государствами-членами ГУАМ, а на Грузию и Молдавию распространяется еще и региональная конвенция Пан-Евро-Мед.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины