Рейтинг@Mail.ru
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/zst-1828368241.html
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ - РИА Новости, 01.11.2022
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ
Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:30
2022-11-01T12:30
в мире
украина
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ."Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем среди прочего инициировала вопрос денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ от 2011 года. Кроме России, на торговлю с которой введено эмбарго, сторонами договора также являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях. По моей информации, премьер-министр запустил работу над подготовкой законопроекта о денонсации", - написала она на своей странице в социальной сети в Facebook*.Пидласа отмечает, что со всеми странами-участниками договора у Украины есть двусторонние соглашения о свободной торговле, также подписано соглашение о свободной торговле между государствами-членами ГУАМ, а на Грузию и Молдавию распространяется еще и региональная конвенция Пан-Евро-Мед.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221101/konflikt-1828297751.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_369:386:2585:2048_1920x0_80_0_0_336f47ac149842fcd390f48d2bdeda5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
12:30 01.11.2022
 
Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ

В Раде заявили о подготовке к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что Киев начал подготовку к денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ.
"Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем среди прочего инициировала вопрос денонсации договора о зоне свободной торговли с СНГ от 2011 года. Кроме России, на торговлю с которой введено эмбарго, сторонами договора также являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях. По моей информации, премьер-министр запустил работу над подготовкой законопроекта о денонсации", - написала она на своей странице в социальной сети в Facebook*.
Пидласа отмечает, что со всеми странами-участниками договора у Украины есть двусторонние соглашения о свободной торговле, также подписано соглашение о свободной торговле между государствами-членами ГУАМ, а на Грузию и Молдавию распространяется еще и региональная конвенция Пан-Евро-Мед.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 08:00
США и Украина сорвали джекпот. За него им приходится дорого платить
 
В миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала