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В ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике - РИА Новости, 01.11.2022
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В ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике
В ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике - РИА Новости, 01.11.2022
В ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут содействовать развитию открытой мировой экономики и выступать против торговых ограничений, которые... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:18
2022-11-01T16:43
шос
всемирная торговая организация (вто)
совет безопасности оон
китай
россия
в мире
экономика
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут содействовать развитию открытой мировой экономики и выступать против торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике, говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам 21-го заседания Совета глав правительств стран ШОС."Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - говорится в документе.Отмечается, что участники заседания подчеркнули, что "одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения".Главы делегаций также подтвердили, что ШОС выступает за повышение эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы.Во вторник в формате видеоконференции состоялось 21-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством Китая. В мероприятии приняли участие главы правительств России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан представлены министрами иностранных дел. Государства-наблюдатели Белоруссия, Иран и Монголия также подключились к работе. По приглашению председательствующего в заседании приняла участие Туркмения.
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шос, всемирная торговая организация (вто), совет безопасности оон, китай, россия, в мире, экономика
ШОС, Всемирная торговая организация (ВТО), Совет Безопасности ООН, Китай, Россия, В мире, Экономика, Россия-Китай: Главное
15:18 01.11.2022 (обновлено: 16:43 01.11.2022)
 
В ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике

Страны ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут содействовать развитию открытой мировой экономики и выступать против торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике, говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам 21-го заседания Совета глав правительств стран ШОС.
"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - говорится в документе.
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Отмечается, что участники заседания подчеркнули, что "одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения".
Главы делегаций также подтвердили, что ШОС выступает за повышение эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы.
"Главы делегаций акцентировали позицию государств-членов ШОС в пользу поощрения регионального экономического сотрудничества в различных формах, содействия созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий", - подчеркивается в документе.
Во вторник в формате видеоконференции состоялось 21-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством Китая. В мероприятии приняли участие главы правительств России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан представлены министрами иностранных дел. Государства-наблюдатели Белоруссия, Иран и Монголия также подключились к работе. По приглашению председательствующего в заседании приняла участие Туркмения.
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Россия-Китай: ГлавноеШОСВсемирная торговая организация (ВТО)Совет Безопасности ООНКитайРоссияВ миреЭкономика
 
 
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