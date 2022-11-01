https://ria.ru/20221101/shos-1828423574.html

В ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике

В ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике - РИА Новости, 01.11.2022

В ШОС выступили против торговых ограничений, угрожающих мировой экономике

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут содействовать развитию открытой мировой экономики и выступать против торговых ограничений, которые... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:18

2022-11-01T15:18

2022-11-01T16:43

шос

всемирная торговая организация (вто)

совет безопасности оон

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россия

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экономика

россия-китай: главное

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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут содействовать развитию открытой мировой экономики и выступать против торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике, говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам 21-го заседания Совета глав правительств стран ШОС."Главы делегаций подтвердили, что государства-члены ШОС считают важным дальнейшее совершенствование архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах Всемирной торговой организации (ВТО), содействовать развитию открытой мировой экономики, выступать против протекционистских действий и торговых ограничений, которые противоречат принципам ВТО, подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике", - говорится в документе.Отмечается, что участники заседания подчеркнули, что "одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения".Главы делегаций также подтвердили, что ШОС выступает за повышение эффективности ВТО как ключевой площадки для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы.Во вторник в формате видеоконференции состоялось 21-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством Китая. В мероприятии приняли участие главы правительств России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан представлены министрами иностранных дел. Государства-наблюдатели Белоруссия, Иран и Монголия также подключились к работе. По приглашению председательствующего в заседании приняла участие Туркмения.

https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828420663.html

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шос, всемирная торговая организация (вто), совет безопасности оон, китай, россия, в мире, экономика