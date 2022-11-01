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Страны ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН
Страны ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН - РИА Новости, 01.11.2022
Страны ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН
Государства-члены ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН и другими международными организациями, говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:50
2022-11-01T14:50
2022-11-01T14:52
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ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Государства-члены ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН и другими международными организациями, говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам 21-го заседания Совета глав правительств стран ШОС.Во вторник в формате видеоконференции состоялось 21-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством Китая. В мероприятии приняли участие главы правительств России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан представлены министрами иностранных дел. Государства-наблюдатели Белоруссия, Иран и Монголия также подключились к работе. По приглашению председательствующего в заседании приняла участие Туркмения.
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в мире, шос, оон, россия, китай
В мире, ШОС, ООН, Россия, Китай
14:50 01.11.2022 (обновлено: 14:52 01.11.2022)
Страны ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН
В ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН и другими международными организациями