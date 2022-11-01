https://ria.ru/20221101/shos-1828416266.html

Страны ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН

Страны ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН - РИА Новости, 01.11.2022

Страны ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН

Государства-члены ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН и другими международными организациями, говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:50

2022-11-01T14:50

2022-11-01T14:52

в мире

шос

оон

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg

ПЕКИН, 1 ноя - РИА Новости. Государства-члены ШОС выступили за углубление сотрудничества с ООН и другими международными организациями, говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам 21-го заседания Совета глав правительств стран ШОС.Во вторник в формате видеоконференции состоялось 21-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством Китая. В мероприятии приняли участие главы правительств России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан представлены министрами иностранных дел. Государства-наблюдатели Белоруссия, Иран и Монголия также подключились к работе. По приглашению председательствующего в заседании приняла участие Туркмения.

https://ria.ru/20221101/torgovlya-1828363061.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шос, оон, россия, китай