https://ria.ru/20221101/ptitsa-1828344495.html
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица"
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 01.11.2022
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица"
Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона детского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников хотят заявить о своем таланте. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:40
2022-11-01T11:40
2022-11-01T11:40
шоубиз
дарья златопольская
николай цискаридзе
денис мацуев
новости культуры
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона детского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников хотят заявить о своем таланте. У программе примут участие дети, живущие в разных уголках России и занимающиеся разными видами искусства: балетом, танцами, пением, инструментальным исполнением, художественной гимнастикой, актерским мастерством, народным творчеством. На сцене встретятся участники, работающие в разных жанрах, – от классического до современного. Вместе с ними выйдут на сцену легендарные звезды и современные исполнители. В состав жюри вошли народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Телезрители также смогут проголосовать за понравившегося участника. Первый сезон конкурса вышел в 2015 году и сразу же завоевал признание миллионов телезрителей. Его участниками стали более 400 талантливых детей из разных уголков России. После окончания проекта многие ребята добились больших успехов: пианист Иван Бессонов, финалист второго сезона "Синей птицы", в 2018-м году стал первым россиянином, победившим на конкурсе классического Евровидения. Гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Актриса Лиза Бугулова начала играть в Большом театре.Передача неоднократно меняла формат. В 2020 году конкурсанты участвовали в создании программы и выбрали Диму Билана в качестве члена жюри. Также "Синяя птица" учредила грант для педагогов, которые помогают раскрыть талант.В финальном гала-концерте участники выйдут на сцену вместе с известными артистами. Звезды подготовят номера вместе с юными талантами. По словам Златопольской, это "не просто программа, а особый опыт". С ребятами уже выступили Данила Козловский, Александр Петров, Инна Чурикова, Александра Пахмутова, Евгений Евтушенко, Жерар Депардье и многие другие. "Синяя птица" -- обладатель премии ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа" (2017), лауреат премии BraVo в номинации "Открытие года" в области классического искусства (2018) . Автор и ведущая Дарья Златопольская получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры в 2020 году.Эфир будет выходить по воскресеньям на телеканале "Россия". Первый выпуск зрители смогут увидеть 13 ноября в 18.00. Ранее Цискаридзе стал ведущим передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли появление артиста в новой роли.
https://ria.ru/20221005/tsiskaridze-1821717752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья златопольская, николай цискаридзе, денис мацуев, новости культуры
Шоубиз, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Новости культуры
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица"
Канал "Россия" анонсировал новый сезон всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона детского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников хотят заявить о своем таланте.
"Все дети, которые приходят на "Синюю птицу", очень много трудятся, чтобы их мечта стала реальностью. А мы стараемся им чуть-чуть указать направление, на конкурсе они могут встретить того наставника, который дальше поможет им реализовывать дар, изначально данный богом. Для меня и в этом году, и во все предыдущие годы самое главное, чтобы в ребенке была потребность сказать свое слово в искусстве, в культуре, сделать что-то, чем потом будет гордиться вся страна", – рассказала ведущая и автор идеи конкурса Дарья Златопольская.
У программе примут участие дети, живущие в разных уголках России и занимающиеся разными видами искусства: балетом, танцами, пением, инструментальным исполнением, художественной гимнастикой, актерским мастерством, народным творчеством. На сцене встретятся участники, работающие в разных жанрах, – от классического до современного. Вместе с ними выйдут на сцену легендарные звезды и современные исполнители.
В состав жюри вошли народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Телезрители также смогут проголосовать за понравившегося участника.
Первый сезон конкурса вышел в 2015 году и сразу же завоевал признание миллионов телезрителей. Его участниками стали более 400 талантливых детей из разных уголков России. После окончания проекта многие ребята добились больших успехов: пианист Иван Бессонов, финалист второго сезона "Синей птицы", в 2018-м году стал первым россиянином, победившим на конкурсе классического Евровидения. Гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Актриса Лиза Бугулова начала играть в Большом театре.
Передача неоднократно меняла формат. В 2020 году конкурсанты участвовали в создании программы и выбрали Диму Билана в качестве члена жюри.
Также "Синяя птица" учредила грант для педагогов, которые помогают раскрыть талант.
В финальном гала-концерте участники выйдут на сцену вместе с известными артистами. Звезды подготовят номера вместе с юными талантами. По словам Златопольской, это "не просто программа, а особый опыт". С ребятами уже выступили Данила Козловский, Александр Петров, Инна Чурикова, Александра Пахмутова, Евгений Евтушенко, Жерар Депардье и многие другие.
"Синяя птица" -- обладатель премии ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа" (2017), лауреат премии BraVo в номинации "Открытие года" в области классического искусства (2018) . Автор и ведущая Дарья Златопольская получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры в 2020 году.
Эфир будет выходить по воскресеньям на телеканале "Россия". Первый выпуск зрители смогут увидеть 13 ноября в 18.00.
Ранее Цискаридзе стал
ведущим передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли появление артиста в новой роли.