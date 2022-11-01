https://ria.ru/20221101/ptitsa-1828344495.html

Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица"

Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 01.11.2022

Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица"

Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона детского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников хотят заявить о своем таланте. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:40

2022-11-01T11:40

2022-11-01T11:40

шоубиз

дарья златопольская

николай цискаридзе

денис мацуев

новости культуры

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона детского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников хотят заявить о своем таланте. У программе примут участие дети, живущие в разных уголках России и занимающиеся разными видами искусства: балетом, танцами, пением, инструментальным исполнением, художественной гимнастикой, актерским мастерством, народным творчеством. На сцене встретятся участники, работающие в разных жанрах, – от классического до современного. Вместе с ними выйдут на сцену легендарные звезды и современные исполнители. В состав жюри вошли народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Телезрители также смогут проголосовать за понравившегося участника. Первый сезон конкурса вышел в 2015 году и сразу же завоевал признание миллионов телезрителей. Его участниками стали более 400 талантливых детей из разных уголков России. После окончания проекта многие ребята добились больших успехов: пианист Иван Бессонов, финалист второго сезона "Синей птицы", в 2018-м году стал первым россиянином, победившим на конкурсе классического Евровидения. Гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Актриса Лиза Бугулова начала играть в Большом театре.Передача неоднократно меняла формат. В 2020 году конкурсанты участвовали в создании программы и выбрали Диму Билана в качестве члена жюри. Также "Синяя птица" учредила грант для педагогов, которые помогают раскрыть талант.В финальном гала-концерте участники выйдут на сцену вместе с известными артистами. Звезды подготовят номера вместе с юными талантами. По словам Златопольской, это "не просто программа, а особый опыт". С ребятами уже выступили Данила Козловский, Александр Петров, Инна Чурикова, Александра Пахмутова, Евгений Евтушенко, Жерар Депардье и многие другие. "Синяя птица" -- обладатель премии ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа" (2017), лауреат премии BraVo в номинации "Открытие года" в области классического искусства (2018) . Автор и ведущая Дарья Златопольская получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры в 2020 году.Эфир будет выходить по воскресеньям на телеканале "Россия". Первый выпуск зрители смогут увидеть 13 ноября в 18.00. Ранее Цискаридзе стал ведущим передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли появление артиста в новой роли.

https://ria.ru/20221005/tsiskaridze-1821717752.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дарья златопольская, николай цискаридзе, денис мацуев, новости культуры