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Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 01.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221101/ptitsa-1828344495.html
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица"
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица" - РИА Новости, 01.11.2022
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица"
Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона детского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников хотят заявить о своем таланте. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:40
2022-11-01T11:40
шоубиз
дарья златопольская
николай цискаридзе
денис мацуев
новости культуры
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона детского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников хотят заявить о своем таланте. У программе примут участие дети, живущие в разных уголках России и занимающиеся разными видами искусства: балетом, танцами, пением, инструментальным исполнением, художественной гимнастикой, актерским мастерством, народным творчеством. На сцене встретятся участники, работающие в разных жанрах, – от классического до современного. Вместе с ними выйдут на сцену легендарные звезды и современные исполнители. В состав жюри вошли народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Телезрители также смогут проголосовать за понравившегося участника. Первый сезон конкурса вышел в 2015 году и сразу же завоевал признание миллионов телезрителей. Его участниками стали более 400 талантливых детей из разных уголков России. После окончания проекта многие ребята добились больших успехов: пианист Иван Бессонов, финалист второго сезона "Синей птицы", в 2018-м году стал первым россиянином, победившим на конкурсе классического Евровидения. Гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Актриса Лиза Бугулова начала играть в Большом театре.Передача неоднократно меняла формат. В 2020 году конкурсанты участвовали в создании программы и выбрали Диму Билана в качестве члена жюри. Также "Синяя птица" учредила грант для педагогов, которые помогают раскрыть талант.В финальном гала-концерте участники выйдут на сцену вместе с известными артистами. Звезды подготовят номера вместе с юными талантами. По словам Златопольской, это "не просто программа, а особый опыт". С ребятами уже выступили Данила Козловский, Александр Петров, Инна Чурикова, Александра Пахмутова, Евгений Евтушенко, Жерар Депардье и многие другие. "Синяя птица" -- обладатель премии ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа" (2017), лауреат премии BraVo в номинации "Открытие года" в области классического искусства (2018) . Автор и ведущая Дарья Златопольская получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры в 2020 году.Эфир будет выходить по воскресеньям на телеканале "Россия". Первый выпуск зрители смогут увидеть 13 ноября в 18.00. Ранее Цискаридзе стал ведущим передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли появление артиста в новой роли.
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Александра Липатова
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дарья златопольская, николай цискаридзе, денис мацуев, новости культуры
Шоубиз, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Новости культуры
11:40 01.11.2022
 
Канал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона конкурса "Синяя птица"

Канал "Россия" анонсировал новый сезон всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица"

© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"Участники конкурса "Синяя птица"
Участники конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия" анонсировал премьеру нового сезона детского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников хотят заявить о своем таланте.

"Все дети, которые приходят на "Синюю птицу", очень много трудятся, чтобы их мечта стала реальностью. А мы стараемся им чуть-чуть указать направление, на конкурсе они могут встретить того наставника, который дальше поможет им реализовывать дар, изначально данный богом. Для меня и в этом году, и во все предыдущие годы самое главное, чтобы в ребенке была потребность сказать свое слово в искусстве, в культуре, сделать что-то, чем потом будет гордиться вся страна", – рассказала ведущая и автор идеи конкурса Дарья Златопольская.

У программе примут участие дети, живущие в разных уголках России и занимающиеся разными видами искусства: балетом, танцами, пением, инструментальным исполнением, художественной гимнастикой, актерским мастерством, народным творчеством. На сцене встретятся участники, работающие в разных жанрах, – от классического до современного. Вместе с ними выйдут на сцену легендарные звезды и современные исполнители.
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"Марина Неёлова и Николай Цискаридзе
Марина Неёлова и Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : предоставлено организаторами конкурса "Синяя птица"
Марина Неёлова и Николай Цискаридзе
В состав жюри вошли народные артисты: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов. Телезрители также смогут проголосовать за понравившегося участника.
Первый сезон конкурса вышел в 2015 году и сразу же завоевал признание миллионов телезрителей. Его участниками стали более 400 талантливых детей из разных уголков России. После окончания проекта многие ребята добились больших успехов: пианист Иван Бессонов, финалист второго сезона "Синей птицы", в 2018-м году стал первым россиянином, победившим на конкурсе классического Евровидения. Гимнастка Виктория Листунова завоевала золотую медаль по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Актриса Лиза Бугулова начала играть в Большом театре.
Передача неоднократно меняла формат. В 2020 году конкурсанты участвовали в создании программы и выбрали Диму Билана в качестве члена жюри.
Также "Синяя птица" учредила грант для педагогов, которые помогают раскрыть талант.
В финальном гала-концерте участники выйдут на сцену вместе с известными артистами. Звезды подготовят номера вместе с юными талантами. По словам Златопольской, это "не просто программа, а особый опыт". С ребятами уже выступили Данила Козловский, Александр Петров, Инна Чурикова, Александра Пахмутова, Евгений Евтушенко, Жерар Депардье и многие другие.
"Синяя птица" -- обладатель премии ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа" (2017), лауреат премии BraVo в номинации "Открытие года" в области классического искусства (2018) . Автор и ведущая Дарья Златопольская получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры в 2020 году.
Эфир будет выходить по воскресеньям на телеканале "Россия". Первый выпуск зрители смогут увидеть 13 ноября в 18.00.
Ранее Цискаридзе стал ведущим передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли появление артиста в новой роли.
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ШоубизДарья ЗлатопольскаяНиколай ЦискаридзеДенис МацуевНовости культуры
 
 
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